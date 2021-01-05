Новые судейские скандалы в российском футболе

За последние несколько месяцев в российском футболе произошло много скандалов. В каждом споре разбирался РФС, пошла мода на детекторы лжи, и все арбитры отрицали свою вину.
21 декабря спортивный юрист Антон Смирнов опубликовал видео, на котором команда арбитров Сергей Иванов, Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев, Сергей Куликов и Николай Иванов употребляет спиртные напитки в ресторане. Напомним, что событие произошло день до матча "Тамбов — Урал" (1:1), который бригада арбитров должна была обслужить.
После этого с юристом связались футбольные власти. Глава РФС по коммуникациям Кирилл Мельников обещал разобраться с ситуацией и провести проверку.
Представители "Тамбова" уже высказались, что не имеют претензий к работе арбитров на матче. При этом два момента были спорными.
На 60-й минуте хавбек "Урала" Алексей Евсеев упал в штрафной после фола защитника "Тамбова" Вараздата Арояна. Арбитр назначил пенальти, но Отман эль-Кабир его не реализовал, пробив выше ворот.
Похожий момент произошел на 78-й минуте, когда уже в штрафной "Урала" Алексей Герасимов придерживал Александра Карапетяна. Но в этом эпизоде арбитр не назначил пенальти. Скорее всего потому что Карапетян не упал, удержался на месте и ударил по воротам. Если бы он упал после действий Герасимова, то возможно арбитр назначил бы пенальти.
Видеообзор заключительного матча 2020-го года 📺👇#ТамбовУралhttps://t.co/fVmwlr9P3e— ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 18, 2020
Выносить вердикт может только РФС после проведения адекватного расследования. Об этом говорил представитель футбольных властей Вячеслав Колосков.
Если арбитры находились во время матча в состоянии алкогольного опьянения или нарушали этические правила, то их ждет дисквалификация (статьи 11 и 14 Дисциплинарного кодекса). В зависимости от решения РФС отстранить арбитров можно на несколько матчей или пожизненно.
Экс-глава департамента судейства Андрей Будогосский рассказал журналистам, что у арбитров нет строгих правил при употреблении алкоголя:
"Человек, который работает арбитром, сам должен понимать, что ему на следующий день нужно судить и он должен быть подготовлен".
Будогосский также объяснил, что в арбитры перед еврокубковыми матчами также могут устраивать встречи с командой судей и распивать алкоголь.
С одной стороны, Будогосский прав, поскольку небольшое количество алкоголя не помешает арбитру провести матч. С другой стороны, подобные действия вредят имиджу футбольных властей, что влечет за собой санкции.
Арбитр Игорь Панин был отстранен на неопределенный срок после матча "Сочи — Спартак" (1:0), когда судью заметили в ресторане с представителями "Сочи". Панин также употреблял спиртные напитки.
Футбольные власти посчитали данный эпизод нарушением кодекса арбитра и отстранили Панина.
СМИ сообщают, что сам Панин отрицает употребление алкоголя.
Позже уже сам клуб отреагировал на инцидент:
"Мы встречаем арбитров, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошёл начальник команды. Все клубы, которые играют дома, контактируют с судьями".
Один из последних громких скандалов в российском футболе был разрешен в начале декабря 2020 года, хотя сам инцидент случился два года назад. Тогда в кубке России состоялся матч "Чайка — Армавир", который был признан договорным по решению КДК РФС.
Арбитр встречи Максим Матюнин был пожизненно отстранен. В ходе расследования РФС удалось установить, что Матюнин получил деньги от директора "Чайки" Олега Баяна. По сведениям "Чемпионата", Баян перевел 200 тысяч рублей на карту девушки Матюнина.
В таких случаях в расследовании участвует не только РФС, но и МВД, поскольку это грубое нарушение правил проведения спортивных мероприятий.
По данным "СЭ", Матюнин отрицает подкуп и намерен подать апелляцию в РФС.
В прошлом сезоне РПЛ После матча "Спартак — Сочи" (2:2) арбитр Василий Казарцев был отстранен по решению РФС. В ходе расследования футбольные власти посчитали, что Казарцев ошибочно назначил второй пенальти.
Оба гола "Сочи" были забиты с пенальти. Причем последний был назначен при помощи ВАР, за который отвечал Алексей Еськов.
Казарцев естественно не считает себя виноватым в данном эпизоде. Тем не менее его ждал детектор лжи, который стал так популярен в расследованиях судейских скандалов. Казарцев успешно прошел полиграф, но его судейское решение все равно признали ошибочным.
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