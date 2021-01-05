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Автор Владан Джурич

Новые судейские скандалы в российском футболе

Спорт » Командные виды » Футбол

За последние несколько месяцев в российском футболе произошло много скандалов. В каждом споре разбирался РФС, пошла мода на детекторы лжи, и все арбитры отрицали свою вину.

Новые судейские скандалы в российском футболе

История перед матчем "Тамбов — Урал"

21 декабря спортивный юрист Антон Смирнов опубликовал видео, на котором команда арбитров Сергей Иванов, Дмитрий Березнев, Алексей Ширяев, Сергей Куликов и Николай Иванов употребляет спиртные напитки в ресторане. Напомним, что событие произошло день до матча "Тамбов — Урал" (1:1), который бригада арбитров должна была обслужить.

После этого с юристом связались футбольные власти. Глава РФС по коммуникациям Кирилл Мельников обещал разобраться с ситуацией и провести проверку.

Представители "Тамбова" уже высказались, что не имеют претензий к работе арбитров на матче. При этом два момента были спорными.

На 60-й минуте хавбек "Урала" Алексей Евсеев упал в штрафной после фола защитника "Тамбова" Вараздата Арояна. Арбитр назначил пенальти, но Отман эль-Кабир его не реализовал, пробив выше ворот.

Похожий момент произошел на 78-й минуте, когда уже в штрафной "Урала" Алексей Герасимов придерживал Александра Карапетяна. Но в этом эпизоде арбитр не назначил пенальти. Скорее всего потому что Карапетян не упал, удержался на месте и ударил по воротам. Если бы он упал после действий Герасимова, то возможно арбитр назначил бы пенальти.

Возможные последствия

Выносить вердикт может только РФС после проведения адекватного расследования. Об этом говорил представитель футбольных властей Вячеслав Колосков.

Если арбитры находились во время матча в состоянии алкогольного опьянения или нарушали этические правила, то их ждет дисквалификация (статьи 11 и 14 Дисциплинарного кодекса). В зависимости от решения РФС отстранить арбитров можно на несколько матчей или пожизненно.

Мнения

Экс-глава департамента судейства Андрей Будогосский рассказал журналистам, что у арбитров нет строгих правил при употреблении алкоголя:

"Человек, который работает арбитром, сам должен понимать, что ему на следующий день нужно судить и он должен быть подготовлен".

Будогосский также объяснил, что в арбитры перед еврокубковыми матчами также могут устраивать встречи с командой судей и распивать алкоголь.

С одной стороны, Будогосский прав, поскольку небольшое количество алкоголя не помешает арбитру провести матч. С другой стороны, подобные действия вредят имиджу футбольных властей, что влечет за собой санкции.

История отстранения Игоря Панина

Арбитр Игорь Панин был отстранен на неопределенный срок после матча "Сочи — Спартак" (1:0), когда судью заметили в ресторане с представителями "Сочи". Панин также употреблял спиртные напитки.

Футбольные власти посчитали данный эпизод нарушением кодекса арбитра и отстранили Панина.

СМИ сообщают, что сам Панин отрицает употребление алкоголя.

Позже уже сам клуб отреагировал на инцидент:

"Мы встречаем арбитров, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошёл начальник команды. Все клубы, которые играют дома, контактируют с судьями".

Отстранение Максима Матюнина

Один из последних громких скандалов в российском футболе был разрешен в начале декабря 2020 года, хотя сам инцидент случился два года назад. Тогда в кубке России состоялся матч "Чайка — Армавир", который был признан договорным по решению КДК РФС.

Арбитр встречи Максим Матюнин был пожизненно отстранен. В ходе расследования РФС удалось установить, что Матюнин получил деньги от директора "Чайки" Олега Баяна. По сведениям "Чемпионата", Баян перевел 200 тысяч рублей на карту девушки Матюнина.

В таких случаях в расследовании участвует не только РФС, но и МВД, поскольку это грубое нарушение правил проведения спортивных мероприятий.

По данным "СЭ", Матюнин отрицает подкуп и намерен подать апелляцию в РФС.

Отстранение Василия Казарцева

В прошлом сезоне РПЛ После матча "Спартак — Сочи" (2:2) арбитр Василий Казарцев был отстранен по решению РФС. В ходе расследования футбольные власти посчитали, что Казарцев ошибочно назначил второй пенальти.

Оба гола "Сочи" были забиты с пенальти. Причем последний был назначен при помощи ВАР, за который отвечал Алексей Еськов.

Казарцев естественно не считает себя виноватым в данном эпизоде. Тем не менее его ждал детектор лжи, который стал так популярен в расследованиях судейских скандалов. Казарцев успешно прошел полиграф, но его судейское решение все равно признали ошибочным.

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