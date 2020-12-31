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Автор Владан Джурич

Три причины, почему Тедеско был полезен "Спартаку"

Спорт

16 декабря главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил о скором уходе из команды. Он рассказал об этом на пресс-конференции после матча "Зенит — Спартак" (3:1):

Три причины, почему Тедеско был полезен "Спартаку"

"В январе планировали продлить контракт. Но я очень честный человек. Хочу дать время клубу".

В тот же день отреагировал "Спартак". Глава PR-департамента клуба Антон Фетисов рассказал журналистам, что с тренером велись консультации и вскоре команда найдет нового специалиста.

Тедеско успел столько сделать в команде красно-белых, но болельщики и журналисты критикуют коуча за отсутствие прогресса в игроках.

Известно, что Доменико собирается доработать в клубе до лета. Также есть вариант досрочного расторжения контракта, если менеджмент "Спартака" найдет замену.

Причина ухода немецкого специалиста: усталость от команды. На это могло повлиять не только давление из вне, но и увольнение бывшего гендиректора "Спартака" Томаса Цорна.

По данным СМИ, у Тедеско не получилось наладить контакт с тогдашним гендиректором Шамилем Газизовым. Немец просил привести в команду Гугу из "Атлетико Минейро", но этого не произошло. Доменико также рассчитывал на усиление команды, но получил его с опозданием в два месяца.

По трансферам в "Спартаке" также вышел провал. Это может быть еще одной косвенной причиной ухода Тедеско, ведь изначально немец согласовывал трансферы с Цорном, но потом гендиректор покинул клуб, и вся трансферная политика изменилась. Об этом также говорил комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ":

"Ушел Цорн, который пригласил его в "Спартак". Он согласовывал с Томасом игроков, новичков. Видимо, был неплохой контакт. Без Цорна ситуация поменялась".

За последние 5 матчей "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" (1:1), выиграл у "Ротора" (2:0) и "Тамбова" (5:1) и проиграл Сочи (0:1) и "Зениту" (3:1).

До поражений "Спартак" был близок к первому месту.

Причина 1: имиджевые изменения

Один из трендов "Спартака", появившихся с приходом Тедеско — пресс-конференции перед матчами. Такой подход нетипичен для РПЛ, но он позволяет поднять имидж клуба. Вскоре аналогичный прием использовал тренер "Динамо" Сандро Шварц.

После каждого матча Тедеско собирался с игроками и тренерским штабом в центре поля. Там они всей командой разбирали основные моменты игры. Немец успевал сказать всего несколько предложений до того, как игроки отправятся в раздевалку. Общения с игроками позволяли специалисту быть ближе к команде и болельщикам, а также разбирать игровые ошибки.

Причина 2: изменения в тактике

При Тедеско "Спартак" избрал схему игры в три защитника. Такое же решение было и при Каррере в 2018 году. Однако немец чаще практиковал игру с тремя центральными защитниками. В центре располагалась тройка игроков: Георгий Джикия, Самуэль Жиго и Павел Маслов. При этом обострение по флангам было закреплено за крайними полузащитниками.

Тедеско также отправил Романа Зобнина с края полузащиты на правый фланг защиты. После прихода Виктора Мозеса, Зобнин полноценно заиграл на краю защиты и стал выглядеть лучше.

В центре атаки появился Илья Кутепов. Тедеско выпустил его на этой позиции в матче с "Тамбовом". Напомним, что Кутепов чаще всего находится в запасе, но даже в матче с "Зенитом" при равном счете Тедеско не побоялся выпустить Илью, заменив Зелимхана Бакаева.

Причина 3: эмоции игрокам и публике

Несмотря на то, что "Спартак" остался без еврокубков, Доменико подарил болельщикам много эмоций.

Тедеско перенес весь тренировочный процесс в Тушино, где команда тренировалась в окружении красно-белых цветов. Сам Доменико говорил, что тренироваться возле "Открытия Арены" намного удобнее для игроков и зрелищнее для легионеров.

Сравнение с прошлыми тренерами

Сравнение немецкого специалиста с двумя прошлыми коучами "Спартака" Массимо Карреройи Олегом Кононовым.

Параметр

Каррера (2016 — 2018)

Кононов (2018 — 2019)

Тедеско (2019 — н. в.)

Количество матчей

87

36

42

Победы

48

16

20

Поражения

21

14

13

Ничьи

18

6

9

После "Спартака" Каррера не работал один сезон, а потом возглавил греческий АЕК. Контракт с клубом рассчитан на 2 года.

В 2018 году Олег Кононов возглавил "Спартак", пообещал публике атакующий футбол, но не сдержал обещание и в 2019 году с большим скандалом покинул клуб. После этого белорусский специалист перебрался в "Ригу", а теперь он без работы.

В отличие от других тренеров Тедеско сам заявил о желании уйти. В его истории со "Спартаком" были конфликты, например, дисквалификация из-за экспрессивности (4 желтые карточки за 10 матчей), недовольство российским судейством, отказ от матчей на зимних сборах, конфликт с Гончаренко, перевод Аяза Гулиева в "Спартак-2" и послематчевый скандал с "Сочи".

Кто может возглавить "Спартак"

В прессе мелькают три кандидата на пост тренера "Спартака":

  • Массимо Каррера;
  • Леонарду Жардим;
  • Кике Сетьен;
  • Курбан Бердыев;
  • Юрий Семин.

Согласно опросу "Чемпионата", болельщики считают, что Бердыев должен стать новым тренером "Спартака". На втором месте по количеству голосов стоит Валерий Карпин, а на третьем — Каррера.

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