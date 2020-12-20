Макгрегор — Порье: чего ждать от поединка?

В ноябре UFC анонсировал бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Главный бой в легком весе состоится 23 января 2021 года в Абу-Даби.

Элитная лига представила эффектный проморолик предстоящего боя.

Бой легковесов ждут не только болельщики, но и боец Чарльз Оливейра, победивший Тони Фергюсона на UFC 256. Напомним, что после поединка "Конор — Порье" Оливейра может претендовать на титульный бой.

Оливейра также добавил, что готов выступить на UFC 257 в качестве запасного участника. Обычно так часто рискованно выступать из-за весогонки и последующего восстановления, поэтому появление бразильца маловероятно.

Тем временем бразилец обошел Макгрегора и Фергсюна в рейтинге UFC. Теперь Оливейра занимает третье место среди бойцов UFC в легком весе. Выше находятся Джастин Гэтжи и Дастин Порье.

До этого произошли изменения в рейтинге независимо от категории. Болельщики заметили, что Конор занял первую строчку в абсолютном рейтинге UFC вместо Хабиба Нурмагомедова. Позже россиянину вернули первое место.

I thought it was a joke but they really have Conor as the number 1 P4P fighter on the UFC website pic.twitter.com/K1UhlG5pue — Below The Belt (@BelowTheBeltMMA) December 14, 2020

О прошлой встрече Конора и Порье

27 сентября 2014 года Конор впервые сразился с Порье. Бой проходил на арене в Лас-Вегасе. Тогда Макгрегор только становился звездой UFC и подавал большие надежды в медиапространстве.

До встречи с Дастином Конор выиграл три поединка в UFC.

Параметр "Макгрегор — Диего Брандао" "Макгрегор — Макс Холлоуэй" "Макгрегор — Бримейдж" Победа в раунде 1 3 1 Способ Технический нокаут Решение судей (единогласно) Технический нокаут Удары 74 — 20 142 — 64 Н/Д Удары в цель 36 — 18 106 — 46 Н/Д Тейкдауны 2 — 0 8 — 0 Н/Д

Во всех поединках Конор чаще всего бил соперников по голове: с Брандао — 30 ударов (83%), с Холлоуэйем — 68 (64%), в прошлом с Порье — 16 (89%), с Хабибом Нурмагомедовым — 68 (67%).

В прошлом поединке с американцем Макгрегор проиграл по ударам: 18 против 20 в общем количестве ударов и точных попаданий.

В начале боя ирландец пытался провести удар ногой в голову, но Дастин уверенно оборонялся. Тогда Макгрегор включил в ход руки и прессинг соперника к сетке октагона.

За 106 секунд Конор пробил блок Порье и нанес удар нокаутом, завершив поединок.

После этого боя ирландец добрался до титульных поединков, а Порье уступил только дважды.

Статистика бойцов

Параметр Порье Конор Всего боев 33 26 Побед 26 22 Проигрышей 6 4

У американца заметно больше свежести в выступлениях. Последний бой Дастина состоялся 27 июня 2020 года с Хербом Дином, где Порье выиграл единогласным решением судей.

Конор проводил свой последний бой в январе 2020 года. Ирландец нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд.

Как проходит подготовка бойцов

Ирландец назвал сумасшедшие цифры во время подготовки к реваншу с Порье. По словам Конора, за шесть недель он провел условных 75 раундов по 5 минут. В совокупности 375 минут спаррингов.

Известно, что Макгрегор тренируется в зале Shinobi Academy в Португалии. Ирландец готовится к поединку под руководством ударника Оуэна Родди, специалиста по джиу-джитсу Джо Каваны и тренером по вольной борьбе Сергеем Пикульским.

Конор также показывал одну из тренировок с Пикульским, в которой участвовал сын ирландца.

Удивительно, что еще за столько времени до боя Макгрегор уже сообщил об успешной сгонке веса. По словам ирландца, он уже достиг нужного цифр на весах — 70,3 кг.

Дастин Порье показывал в соцсетях, как тренирует выносливость и силу.

Напомним, что американец тренируется в команде American Top Team под руководством тренера по джиу-джитсу Майка Брауна и тренера по боксу Дья Али Дэвиса.

Прогнозы на бой

Букмекеры считают, что Макгрегор победит с Вероятностью 64%. В среднем коэффициент на победу ирландца составляет 1,4. За победу Порье букмекеры ставят в среднем 2,8.

Бывший боец UFC Артем Лобов считает, что Конор явный фаворит в поединке:

"Думаю, что все будет так же, как и в первом поединке — победа Конора нокаутом в первом раунде".