Макгрегор — Порье: чего ждать от поединка?

В ноябре UFC анонсировал бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Главный бой в легком весе состоится 23 января 2021 года в Абу-Даби.

Элитная лига представила эффектный проморолик предстоящего боя.

Бой легковесов ждут не только болельщики, но и боец Чарльз Оливейра, победивший Тони Фергюсона на UFC 256. Напомним, что после поединка "Конор — Порье" Оливейра может претендовать на титульный бой.

Оливейра также добавил, что готов выступить на UFC 257 в качестве запасного участника. Обычно так часто рискованно выступать из-за весогонки и последующего восстановления, поэтому появление бразильца маловероятно.

Тем временем бразилец обошел Макгрегора и Фергсюна в рейтинге UFC. Теперь Оливейра занимает третье место среди бойцов UFC в легком весе. Выше находятся Джастин Гэтжи и Дастин Порье.

До этого произошли изменения в рейтинге независимо от категории. Болельщики заметили, что Конор занял первую строчку в абсолютном рейтинге UFC вместо Хабиба Нурмагомедова. Позже россиянину вернули первое место.

I thought it was a joke but they really have Conor as the number 1 P4P fighter on the UFC website pic.twitter.com/K1UhlG5pue