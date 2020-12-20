Макгрегор — Порье: чего ждать от поединка?

В ноябре UFC анонсировал бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Главный бой в легком весе состоится 23 января 2021 года в Абу-Даби.
Элитная лига представила эффектный проморолик предстоящего боя.
Get ready for war. #UFC257 pic.twitter.com/36IhjZqBNF— UFC (@ufc) December 13, 2020
Бой легковесов ждут не только болельщики, но и боец Чарльз Оливейра, победивший Тони Фергюсона на UFC 256. Напомним, что после поединка "Конор — Порье" Оливейра может претендовать на титульный бой.
3️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣— UFC (@ufc) December 13, 2020
3️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣
3️⃣0️⃣-2️⃣6️⃣@CharlesDoBronxs wants his title shot! #UFC256 pic.twitter.com/m96CKIAtpX
Оливейра также добавил, что готов выступить на UFC 257 в качестве запасного участника. Обычно так часто рискованно выступать из-за весогонки и последующего восстановления, поэтому появление бразильца маловероятно.
Тем временем бразилец обошел Макгрегора и Фергсюна в рейтинге UFC. Теперь Оливейра занимает третье место среди бойцов UFC в легком весе. Выше находятся Джастин Гэтжи и Дастин Порье.
До этого произошли изменения в рейтинге независимо от категории. Болельщики заметили, что Конор занял первую строчку в абсолютном рейтинге UFC вместо Хабиба Нурмагомедова. Позже россиянину вернули первое место.
I thought it was a joke but they really have Conor as the number 1 P4P fighter on the UFC website pic.twitter.com/K1UhlG5pue— Below The Belt (@BelowTheBeltMMA) December 14, 2020
27 сентября 2014 года Конор впервые сразился с Порье. Бой проходил на арене в Лас-Вегасе. Тогда Макгрегор только становился звездой UFC и подавал большие надежды в медиапространстве.
До встречи с Дастином Конор выиграл три поединка в UFC.
|
Параметр
|
"Макгрегор — Диего Брандао"
|
"Макгрегор — Макс Холлоуэй"
|
"Макгрегор — Бримейдж"
|
Победа в раунде
|
1
|
3
|
1
|
Способ
|
Технический нокаут
|
Решение судей (единогласно)
|
Технический нокаут
|
Удары
|
74 — 20
|
142 — 64
|
Н/Д
|
Удары в цель
|
36 — 18
|
106 — 46
|
Н/Д
|
Тейкдауны
|
2 — 0
|
8 — 0
|
Н/Д
Во всех поединках Конор чаще всего бил соперников по голове: с Брандао — 30 ударов (83%), с Холлоуэйем — 68 (64%), в прошлом с Порье — 16 (89%), с Хабибом Нурмагомедовым — 68 (67%).
В прошлом поединке с американцем Макгрегор проиграл по ударам: 18 против 20 в общем количестве ударов и точных попаданий.
В начале боя ирландец пытался провести удар ногой в голову, но Дастин уверенно оборонялся. Тогда Макгрегор включил в ход руки и прессинг соперника к сетке октагона.
За 106 секунд Конор пробил блок Порье и нанес удар нокаутом, завершив поединок.
После этого боя ирландец добрался до титульных поединков, а Порье уступил только дважды.
|
Параметр
|
Порье
|
Конор
|
Всего боев
|
33
|
26
|
Побед
|
26
|
22
|
Проигрышей
|
6
|
4
У американца заметно больше свежести в выступлениях. Последний бой Дастина состоялся 27 июня 2020 года с Хербом Дином, где Порье выиграл единогласным решением судей.
Конор проводил свой последний бой в январе 2020 года. Ирландец нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд.
Ирландец назвал сумасшедшие цифры во время подготовки к реваншу с Порье. По словам Конора, за шесть недель он провел условных 75 раундов по 5 минут. В совокупности 375 минут спаррингов.
Известно, что Макгрегор тренируется в зале Shinobi Academy в Португалии. Ирландец готовится к поединку под руководством ударника Оуэна Родди, специалиста по джиу-джитсу Джо Каваны и тренером по вольной борьбе Сергеем Пикульским.
Конор также показывал одну из тренировок с Пикульским, в которой участвовал сын ирландца.
Удивительно, что еще за столько времени до боя Макгрегор уже сообщил об успешной сгонке веса. По словам ирландца, он уже достиг нужного цифр на весах — 70,3 кг.
155 and they run. @augustmcgregor pic.twitter.com/1ZNYdUKgnB— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 28, 2020
Дастин Порье показывал в соцсетях, как тренирует выносливость и силу.
@DustinPoirier 8 weeks out #ufc257 working to increase power and speed strength! @DaruStrong_PC 💎🦾 pic.twitter.com/GNHxXL6oOq— Phil Daru (@DaruStrong) November 28, 2020
Напомним, что американец тренируется в команде American Top Team под руководством тренера по джиу-джитсу Майка Брауна и тренера по боксу Дья Али Дэвиса.
Букмекеры считают, что Макгрегор победит с Вероятностью 64%. В среднем коэффициент на победу ирландца составляет 1,4. За победу Порье букмекеры ставят в среднем 2,8.
Бывший боец UFC Артем Лобов считает, что Конор явный фаворит в поединке:
"Думаю, что все будет так же, как и в первом поединке — победа Конора нокаутом в первом раунде".
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