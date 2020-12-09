Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Владан Джурич

Почему Газизов покинул "Спартак"?

Спорт » Командные виды » Футбол

8 декабря Шамиль Газизов покинул московский "Спартак". Специалист проработал менее полугода на посту гендиректора.

Почему Газизов покинул "Спартак"?

По сведениям Telegram-канала "Sport_inside", за прекращение сотрудничества Газизов получит от "Спартака" 400 миллионов рублей.

Теперь обязанности генерального директора на себя возьмет спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов.

Ранее в прессе появилась информация, что Газизов был против передачи своих обязанностей Попову. Очевидно это могло стать причиной расторжения контракта. "Спартак" хотел разделить обязанности специалистов так, чтобы Попов отвечал за трансферные дела.

Напомним, что Попов работал в "Спартаке" с 2006 по 2016 год.

Позже глава PR-департамента "Спартака" Антон Фетисов рассказал "СЭ", что Газизова уволили, потому что он не предложил стратегию развития клуба, учитывающую интересы акционеров.

Об анонсе ухода Газизова в соцсетях

Клуб проиллюстрировал уход Газизова мемом из "Симпсонов", напомнившая болельщикам прощание "Спартака" с Массимо Каррерой. Однако вскоре пост был удален.

В меме был фрагмент из мультсериала, где дедушка Симпсон заходит в ночной клуб, а потом сразу уходит, увидев Барта.

Фетисов рассказал "Чемпионату", что "Спартак" не учел контекст поста и посчитал его неуместным.

История с мемом разозлила фанатов "Спартака". По мнению болельщиков, клуб несправедливо отнесся к Газизову. Даже известный экс-футболист и агент Роман Орещук отреагировал на увольнение Газизова.

Часть болельщиков очевидно не поддержала решение "Спартака". Некоторые обвиняли главу клуба Леонида Федуна за неправильный подход к ведению бизнеса.

Другие начали выкладывать посты с мемами про увольнение Газизова. Еще одна часть болельщиков уже предполагает, что Газизов окажется в "Зените". Хотя босс "Уфы" Ростислав Мурзагулов был бы рад возвращению Шамиля в башкирский клуб.

"Тамбов" смешнее всех отреагировал на уход гендиректора.

О карьере Газизова

Профессиональная карьера Газизова началась с "Уфы". Он занимал пост генерального директора клуба с 2012 по 2020 год и прославился успешными трансферами. Вот несколько сделок при участии Газизова:

  • Александр Зинченко— в "Манчестер Сити" за 5 миллионов евро;
  • Иван Обляков— в ЦСКА за 4 миллиона евро;
  • Дмитрий Стоцкий— в "Краснодар" за 3 миллиона евро;
  • Данил Круговой— в "Зенит" за 2,5 миллиона евро.

В мае этого года Газизов заявил журналистам, что "Уфа" заточена на бизнес-проекты. Тем самым он дал понять, что заинтересован в повышении финансовых показателей клуба.

Определенно к сильным сторонам Газизова можно отнести большой опыт. Он провел в "Уфе" 8 лет, когда клуб еще выступал в ПФЛ.

У российского специалиста есть опыт и навыки управления клубом с ограниченным бюджетом. Сам Газизов рассказывал прессе, что бюджет "Уфы" в РПЛ составлял около миллиарда рублей.

В "Спартаке" Газизов совершил три важные сделки: пригласил Александра Кокорина, Остона Урунова и Виктора Мозеса. Кокорин перешел из "Зенита" за 2,5 миллиона евро, Урунов перешел из "Уфы" за 1 миллион евро, а Мозес временно покинул "Челси" за 6 миллионов евро.

Однако приобретения оказались неудачными. Кокорин в начале получил много травм и не смог начать сезон вовремя, но потом исправился (2 гола за 8 матчей в РПЛ). Урунов не пригодился в игре Доменико Тедеско (145 минут за 19 матчей). Мозес играет чаще, но забивает редко (1 гол за 7 матчей).

Несмотря на более-менее удачные трансферы, при Газизове "Спартак" входит в тройку лидеров РПЛ.

Правильно ли поступил Федун?

Один из возможных поводов ухода Газизова из "Спартака" — широкая публичность. Специалист начал информационную войну с "Зенитом" в медиапространстве. Такой же образ Газизов строил в "Уфе". Возможно из-за публичности Газизов и не сработался с клубом.

Хотя бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко так не считает:

"Но из того, что присутствует в публичном пространстве, я не понимаю, за что его можно убирать".

Скорее всего амбиции Газизова не совпали с позицией клуба, плюс недовольство назначенным Поповым.

Согласно опросу Sports. ru, большинство болельщиков (около 66%) считает, что "Спартак" поспешил с решением увольнять Газизова.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы футбол шамиль газизов фк спартак москва
Новости
Вооружённые силы провели учебно-боевые пуски ракет "Ярс" и "Синева"
После заседания гордумы подрались ульяновские депутаты
Жители Подмосковья напали на священника и угрожали ему убийством
Суд наложил арест на часы Фургала, стоимостью миллион рублей
Жительница Тюменской области пять лет истязала двух маленьких дочерей
Лыжница провалилась в действующий вулкан и выжила
США грозят санкциями странам, закупающим российское оружие
Культурная жизнь: как выжить музеям в условиях пандемии?
Агата Муцениеце подогрела слухи о своей помолвке
Компания молодых людей отравилась угарным газом в автомобиле
Последние материалы
После заседания гордумы подрались ульяновские депутаты
Почему Газизов покинул "Спартак"?
Жители Подмосковья напали на священника и угрожали ему убийством
Суд наложил арест на часы Фургала, стоимостью миллион рублей
Жительница Тюменской области пять лет истязала двух маленьких дочерей
Лыжница провалилась в действующий вулкан и выжила
Франшиза и в кризис востребована и окупается
США грозят санкциями странам, закупающим российское оружие
Эксперт: американская федерация под угрозой распада
Культурная жизнь: как выжить музеям в условиях пандемии?
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Новости Белоруссии
Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК
Российский шоу-бизнес
"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна
Любовь Степушова В Азербайджане не нашли политики в действиях Россельхознадзора Любовь Степушова Василий Амирджанов Рогозин попросил россиян придумать замену МКС Василий Амирджанов Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер
Комментарии
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Москва-Берлин: точка разрыва уже пройдена?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Полицейские теперь имеют право проникать в квартиры и вскрывать машины
В Подмосковье из-за наркотиков умер сын миллиардера
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Оппозиция Белоруссии озвучила шесть сценариев будущего страны
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Как России уйти от западной кабалы
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников