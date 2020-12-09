Почему Газизов покинул "Спартак"?

8 декабря Шамиль Газизов покинул московский "Спартак". Специалист проработал менее полугода на посту гендиректора.

⚠️ Футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах. Подробнее – в заявлении клуба. — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 8, 2020

По сведениям Telegram-канала "Sport_inside", за прекращение сотрудничества Газизов получит от "Спартака" 400 миллионов рублей.

Теперь обязанности генерального директора на себя возьмет спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов.

Ранее в прессе появилась информация, что Газизов был против передачи своих обязанностей Попову. Очевидно это могло стать причиной расторжения контракта. "Спартак" хотел разделить обязанности специалистов так, чтобы Попов отвечал за трансферные дела.

Напомним, что Попов работал в "Спартаке" с 2006 по 2016 год.

Позже глава PR-департамента "Спартака" Антон Фетисов рассказал "СЭ", что Газизова уволили, потому что он не предложил стратегию развития клуба, учитывающую интересы акционеров.

Об анонсе ухода Газизова в соцсетях

Клуб проиллюстрировал уход Газизова мемом из "Симпсонов", напомнившая болельщикам прощание "Спартака" с Массимо Каррерой. Однако вскоре пост был удален.

В меме был фрагмент из мультсериала, где дедушка Симпсон заходит в ночной клуб, а потом сразу уходит, увидев Барта.

Фетисов рассказал "Чемпионату", что "Спартак" не учел контекст поста и посчитал его неуместным.

История с мемом разозлила фанатов "Спартака". По мнению болельщиков, клуб несправедливо отнесся к Газизову. Даже известный экс-футболист и агент Роман Орещук отреагировал на увольнение Газизова.

Друзья, хочу вам напомнить, что этот дедушка заходил в БОРДЕЛЬ 😂😂😂Так Вы о своём клубе думаете? Ну чтоб, это ваше право 👍😂👏 https://t.co/IxRENDmok5 — Орещук Роман ⒞ (@papanin02) December 8, 2020

Часть болельщиков очевидно не поддержала решение "Спартака". Некоторые обвиняли главу клуба Леонида Федуна за неправильный подход к ведению бизнеса.

Другие начали выкладывать посты с мемами про увольнение Газизова. Еще одна часть болельщиков уже предполагает, что Газизов окажется в "Зените". Хотя босс "Уфы" Ростислав Мурзагулов был бы рад возвращению Шамиля в башкирский клуб.

"Тамбов" смешнее всех отреагировал на уход гендиректора.

@fcsm_official , мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли🤔 pic.twitter.com/xDj6bOTFvt — ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 9, 2020

О карьере Газизова

Профессиональная карьера Газизова началась с "Уфы". Он занимал пост генерального директора клуба с 2012 по 2020 год и прославился успешными трансферами. Вот несколько сделок при участии Газизова:

Александр Зинченко — в "Манчестер Сити" за 5 миллионов евро;

— в "Манчестер Сити" за 5 миллионов евро; Иван Обляков — в ЦСКА за 4 миллиона евро;

— в ЦСКА за 4 миллиона евро; Дмитрий Стоцкий — в "Краснодар" за 3 миллиона евро;

— в "Краснодар" за 3 миллиона евро; Данил Круговой— в "Зенит" за 2,5 миллиона евро.

В мае этого года Газизов заявил журналистам, что "Уфа" заточена на бизнес-проекты. Тем самым он дал понять, что заинтересован в повышении финансовых показателей клуба.

Определенно к сильным сторонам Газизова можно отнести большой опыт. Он провел в "Уфе" 8 лет, когда клуб еще выступал в ПФЛ.

У российского специалиста есть опыт и навыки управления клубом с ограниченным бюджетом. Сам Газизов рассказывал прессе, что бюджет "Уфы" в РПЛ составлял около миллиарда рублей.

В "Спартаке" Газизов совершил три важные сделки: пригласил Александра Кокорина, Остона Урунова и Виктора Мозеса. Кокорин перешел из "Зенита" за 2,5 миллиона евро, Урунов перешел из "Уфы" за 1 миллион евро, а Мозес временно покинул "Челси" за 6 миллионов евро.

Однако приобретения оказались неудачными. Кокорин в начале получил много травм и не смог начать сезон вовремя, но потом исправился (2 гола за 8 матчей в РПЛ). Урунов не пригодился в игре Доменико Тедеско (145 минут за 19 матчей). Мозес играет чаще, но забивает редко (1 гол за 7 матчей).

Несмотря на более-менее удачные трансферы, при Газизове "Спартак" входит в тройку лидеров РПЛ.

Правильно ли поступил Федун?

Один из возможных поводов ухода Газизова из "Спартака" — широкая публичность. Специалист начал информационную войну с "Зенитом" в медиапространстве. Такой же образ Газизов строил в "Уфе". Возможно из-за публичности Газизов и не сработался с клубом.

Хотя бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко так не считает:

"Но из того, что присутствует в публичном пространстве, я не понимаю, за что его можно убирать".

Скорее всего амбиции Газизова не совпали с позицией клуба, плюс недовольство назначенным Поповым.

Согласно опросу Sports. ru, большинство болельщиков (около 66%) считает, что "Спартак" поспешил с решением увольнять Газизова.