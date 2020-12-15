Конфликты Черчесова и СМИ: у сборной будет новый тренер?

После серии неудачных выступлений сборной России главный тренер команды Станислав Черчесов стал объектом обсуждения среди болельщиков и журналистов.

Напомним, что Россия проиграла последние два матча в Лиге наций: "Турция — Россия" (3:2) и "Сербия — Россия" (5:0). До этого команда Черчесова сыграла вничью со сборной Венгрии (0:0).

Результаты сборной России становятся хуже и во всем винят Черчесова. Ходят также слухи о его возможном уходе из команды, что вполне логично.

Напомним, что Россия не выигрывала уже 6 матчей.

О спорном интервью

После матча со сборной Сербии Черчесов дал большое интервью "Матч ТВ", в котором приняли участие комментаторы Георгий Черданцев, Дмитрий Губерниев и Денис Казанский. Черданцев выступал в роли защитника Черчесова, Казанский задавал каверзные вопросы, а Губерниев поддерживал позитивную атмосферу.

Главные выдержки из интервью:

Черчесов не планирует уходить из сборной;

он пообещал провести исправительную работу с командой;

сборная не находится в кризисе и не планируется проводить эксперименты с составом;

Черчесов уверен, что звезды сборной братья Миранчуки иАлександр Головинеще не оправдывают свой статус "золотого актива" команды.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не посчитал последние результаты сборных критическими.

Болельщики неоднозначно оценили интервью Черчесова. Они считают, что коуч сборной начал уходить от вопросов и переводить их в другое русло, а потом приводить кадровые проблемы команды.

Болельщики посчитали, что Черчесов будто существует в своей реальности и не воспринимает серьезно поражение от Сербии.

Сам же тренер заявил журналистам:

"Много можно говорить, что не сложилось. Значит, главный тренер что-то неправильно сложил, что так случилось. За результат всегда отвечает тренер, и двух мнений быть не может".

Конфликт с комиком

Еще одно интервью Черчесова вышло из-под контроля. На этот раз коуч вступил в перепалку с шоуменом и комиком ТНТ Дмитрием Позовым.

Разговор проходил в режиме онлайн-конференции в честь результатов жеребьевки к ЧМ-2022. В диалоге участвовали Казанский, экс-футболист Дмитрий Сычев, хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов, комики Роман Косицын и Дмитрий Позов и блогер Артем Нечаев.

Напомним, что Россия попала в группу со сборными Хорватии, Словении, Словакии, Кипра и Мальты.

Черчесов назвал группу ровной и отметил удобное географическое расположение соперников.

В ходе разговора Позов сказал, что Черчесов оправдывается за поражение от сборной Сербии. Однако Черчесов отключился от эфира и якобы не слышал возражений шоумена.

Позже Черчесов снова подключился к эфиру и вспомнил прошлое интервью "Матч ТВ" после проигрыша от сербов. Также коуч заявил, что не оправдывается за разгромный результат.

В итоге Черчесов попросил Позова не выставлять ему оценки. После этого Станислав Саламович покинул эфир.

О шансах сборной на ЧМ-2022

России досталась простая группа. Это же подтверждает бывший тренер сборной Фабио Капелло. По мнению итальянского тренера, у команды Черчесова есть шансы попасть на ЧМ.

Лидером группы несомненно считается Хорватия. На прошлом чемпионате мира сборная дошла до финала.

Словения также является сильным соперником для России. В последних матчах она сыграла вничью с Грецией, выиграла у сборных Молдовы, Сан-Марино и Косова и сыграла вничью с Азербайджаном.

Защитник "Зенита" Деян Ловрен уже хочет сыграть против сборной России:

"Будет классно сыграть против моих партнёров по команде".

Экс-защитник Словакии Ян Дюрица заявил, что сборная Словакии будет бороться с Россией за выход на чемпионат мира.

Экс-игрок Словении Златко Дедич назвал группу очень сложной и уверен, что Россия — сильный соперник для Словении.

Сборной России повезло с жеребьевкой. Возможно рассчитывать на первое место не следует, но за него стоит побороться.

Разница между стоимостью составов команд в группе России.

Параметр Россия Словения Словакия Кипр Мальта Хорватия Стоимость состава (в млн. евро) 141,4 146,53 115,1 15,35 6,13 282,3

Экс-капитан "Амкара" Алексей Попов уверен, что в группе для России нет слабых соперников. Попов также добавил, что за 5 лет команда Черчесова не развилась и стала непредсказуемой по результативности.

Если команда сборная России сможет выложиться на 100%, то есть все шансы занять второе место и выйти на ЧМ-2022. Однако учитывая непредсказуемость результатов, сборная займет минимум третье место.

Согласно опросу Sportbox. com, большинство опрошенных (31%) считает, что Россия не сможет выйти из группы. По данным опроса "СЭ", 56,4% опрошенных считают, что России не удастся выйти на чемпионат мира в Катаре.