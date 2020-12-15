Конфликты Черчесова и СМИ: у сборной будет новый тренер?

После серии неудачных выступлений сборной России главный тренер команды Станислав Черчесов стал объектом обсуждения среди болельщиков и журналистов.
Напомним, что Россия проиграла последние два матча в Лиге наций: "Турция — Россия" (3:2) и "Сербия — Россия" (5:0). До этого команда Черчесова сыграла вничью со сборной Венгрии (0:0).
Результаты сборной России становятся хуже и во всем винят Черчесова. Ходят также слухи о его возможном уходе из команды, что вполне логично.
Напомним, что Россия не выигрывала уже 6 матчей.
После матча со сборной Сербии Черчесов дал большое интервью "Матч ТВ", в котором приняли участие комментаторы Георгий Черданцев, Дмитрий Губерниев и Денис Казанский. Черданцев выступал в роли защитника Черчесова, Казанский задавал каверзные вопросы, а Губерниев поддерживал позитивную атмосферу.
Главные выдержки из интервью:
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не посчитал последние результаты сборных критическими.
Болельщики неоднозначно оценили интервью Черчесова. Они считают, что коуч сборной начал уходить от вопросов и переводить их в другое русло, а потом приводить кадровые проблемы команды.
Болельщики посчитали, что Черчесов будто существует в своей реальности и не воспринимает серьезно поражение от Сербии.
Сам же тренер заявил журналистам:
"Много можно говорить, что не сложилось. Значит, главный тренер что-то неправильно сложил, что так случилось. За результат всегда отвечает тренер, и двух мнений быть не может".
Еще одно интервью Черчесова вышло из-под контроля. На этот раз коуч вступил в перепалку с шоуменом и комиком ТНТ Дмитрием Позовым.
Разговор проходил в режиме онлайн-конференции в честь результатов жеребьевки к ЧМ-2022. В диалоге участвовали Казанский, экс-футболист Дмитрий Сычев, хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов, комики Роман Косицын и Дмитрий Позов и блогер Артем Нечаев.
Напомним, что Россия попала в группу со сборными Хорватии, Словении, Словакии, Кипра и Мальты.
Черчесов назвал группу ровной и отметил удобное географическое расположение соперников.
В ходе разговора Позов сказал, что Черчесов оправдывается за поражение от сборной Сербии. Однако Черчесов отключился от эфира и якобы не слышал возражений шоумена.
Позже Черчесов снова подключился к эфиру и вспомнил прошлое интервью "Матч ТВ" после проигрыша от сербов. Также коуч заявил, что не оправдывается за разгромный результат.
В итоге Черчесов попросил Позова не выставлять ему оценки. После этого Станислав Саламович покинул эфир.
России досталась простая группа. Это же подтверждает бывший тренер сборной Фабио Капелло. По мнению итальянского тренера, у команды Черчесова есть шансы попасть на ЧМ.
Лидером группы несомненно считается Хорватия. На прошлом чемпионате мира сборная дошла до финала.
Словения также является сильным соперником для России. В последних матчах она сыграла вничью с Грецией, выиграла у сборных Молдовы, Сан-Марино и Косова и сыграла вничью с Азербайджаном.
Защитник "Зенита" Деян Ловрен уже хочет сыграть против сборной России:
"Будет классно сыграть против моих партнёров по команде".
Экс-защитник Словакии Ян Дюрица заявил, что сборная Словакии будет бороться с Россией за выход на чемпионат мира.
Экс-игрок Словении Златко Дедич назвал группу очень сложной и уверен, что Россия — сильный соперник для Словении.
Сборной России повезло с жеребьевкой. Возможно рассчитывать на первое место не следует, но за него стоит побороться.
Разница между стоимостью составов команд в группе России.
|
Параметр
|
Россия
|
Словения
|
Словакия
|
Кипр
|
Мальта
|
Хорватия
|
Стоимость состава (в млн. евро)
|
141,4
|
146,53
|
115,1
|
15,35
|
6,13
|
282,3
Экс-капитан "Амкара" Алексей Попов уверен, что в группе для России нет слабых соперников. Попов также добавил, что за 5 лет команда Черчесова не развилась и стала непредсказуемой по результативности.
Если команда сборная России сможет выложиться на 100%, то есть все шансы занять второе место и выйти на ЧМ-2022. Однако учитывая непредсказуемость результатов, сборная займет минимум третье место.
Согласно опросу Sportbox. com, большинство опрошенных (31%) считает, что Россия не сможет выйти из группы. По данным опроса "СЭ", 56,4% опрошенных считают, что России не удастся выйти на чемпионат мира в Катаре.
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