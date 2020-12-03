Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Владан Джурич

Как "Локомотив" упустил выход в плей-офф Лиги Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

1 декабря состоялся решающий матч для "железнодорожников". "Локомотив" уступил "Зальцбургу" в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

Как "Локомотив" упустил выход в плей-офф Лиги Европы

Важность этой встречи отметил вратарь "Локо" Маринато Гильерме: "завтрашняя игра ключевая, самая важная в сезоне".

"Локомотив" раскрылся, как команда, умеющая защищаться против топ-клубов. Например, в концовке встречи против "Атлетико" "железнодорожники" сдерживали соперников до самого конца, хоть и были близки к провалу.

Аналогичная ситуация была в матче с "Баварией", когда форвард "Локо" Зе Луиш отличился в роли ассистента, а потом не отдал пас на Антона Миранчука.

Еще до матча с австрийским клубом экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников отметил, что команде Николича нужно перетерпеть прессинг, чтобы создать моменты для гола.

На деле же все оказалось гораздо хуже. Во-первых, команда потеряла троих игроков — Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов заразились коронавирусом, а Федор Смолов должен отправиться в Рим на операцию ключицы. Во-вторых, Куликов и Крыховяк сдали сомнительные тесты на коронавирус и это добавило интриги в составе.

В итоге "Локомотив" выбрал схему 3-4-2-1 и поставил непривычных игроков на фланге защиты, в центры полузащиты и в нападении.

На правом фланге защиты выступил Виталий Лысцов, на левом — Слободан Райкович. В центре полузащиты Станислав Магкеев. На пару с Зе Луишом в нападении был Эдер. Миранчук остался в запасе.

Для "железнодорожников" самым опасным противником был Доминик Собослои.

Разбор матча

Согласно тактической схеме, "Локомотив" построил обороняющую игру. Это можно было заметить во время перестроений в оборону оттянутого форварда Виталия Лисаковича.

С самого начала команда Николича играла на своей половине поля. Маневров для атаки было мало — контратака после отбора мяча или дальний заброс на форвардов.

На 28-й минуте Ведран Чорлука ошибся в отборе в результате чего Мергим Бериша забил гол. В штрафной происходила настоящая суматоха — несколько отскоков и Энок Мвепу сделал голевую передачу на Беришу.

На 40-й минуте Райкович ошибся после попытки прессинга "Локо" на поле соперника. Возможно футболист чувствовал давление и пытался сделать быстрый вынос, но мяч неудачно лег на ногу. Ошибкой воспользовался Секу Койта, выполнивший точный пас в касание на Беришу.

Во втором тайме Николич сделал три замены. Сначала появился молодой опорник Максим Мухин, потом подключился Владислав Игнатьев и душа команды Антон Миранчук. Все замены вроде бы казались логичными, потому что команде нужна была скорость в обороне, и в атаке.

Замены также повлияли на тактическую схему — с 3-4-3 на 4-4-2. Такая тактика более привычна для команды.

На 79-й минуте Миранчук реализовал пенальти. Казалось, что у красно-зеленых появился шанс сыграть вничью. Кстати, после забитого пенальти голкипер "Зальцбурга" Чичан Станкович не спешил отдавать мяч "Локомотиву".

Во втором тайме Зе Луиш выглядел отлично. Он участвовал в практически каждом отборе, старался зацепиться за мяч и изредка обострял атаки.

На 80-й минуте Мурило допустил ошибку. Футболист споткнулся и позволил сопернику перехватить мяч. Адейеми разобрался с Чорлукой и забил третий мяч.

По статистике "Зальцбург" был намного лучше — 19 ударов против 6, 6 в створ против 4 и 8 угловых против 6.

"Локомотиву" удалось выровнять только владение мяча после замен во втором тайме. Тогда и появились атаки, но они не принесли успехов.

Чего не хватило "Локомотиву"?

Гильерме рассказал в интервью "Матч ТВ", что команде не хватило концентрации.

Николич назвал перестройку тактической схемы одной из причин провала "Локомотива". При этом сербский тренер был уверен, что после гола Миранчука "красно-зеленые" могли забить еще.

Бывший коуч "Локо" Юрий Семин отреагировал на поражение железнодорожников: "футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу!".

Член совета директоров клуба Юрий Нагорных в интервью с "СЭ" рассказал, что команда осталась без полузащиты из-за перестроек и тактических ошибок.

Вопросы к Кикнадзе

После провала "Локомотива" в ЛЧ публика и пресса много говорили о главе клуба Василии Кикнадзе. Появились слухи о возможной смене руководства после того, как Шамиль Газизовприблизился к расторжению контракта со "Спартаком".

Позже председ совета директоров Анатолий Мещеряков в интервью Sport24 опроверг слухи об уходе Кикнадзе.

Напомним, что после назначения Николича Кикнадзе рассказал о приоритетах клуба. Он заявил, что в команде появится атакующий футбол и будет привлекаться молодежь.

На деле виден прогресс только в молодых игроках. Например, в центре поля заиграл Куликов, Лисакович и изменился Миранчук.

При этом Куликов начал выходить на поле после травм Дмитрия Баринова и Магкеева. Лисакович провел всего в ЛЧ чуть более часа, а Миранчук заиграл после отъезда брата Алексея в "Аталанту".

"Локомотив" еще не стал играть в атакующий футбол. Хотя 5 забитых мячей в ЛЧ — это хороший показатель с учетом самой сложной группы. Но игра в постоянную атаку у "Локо" не строится. Еще в сентябре об этом говорил экс-футболист Владимир Быстров после матча РПЛ "Ростов" — "Локомотив" (0:0).

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы футбол лига европы фк локомотив фк зальцбург марко николич лига чемпионов
Новости
Переболевших COVID-19 туристов пустят в Исландию без теста и карантина
Депутат Мосгордумы: оппозиция возмущена проектом бюджета Москвы
Воронежские подростки распылили в лицо женщине перцовый газ
В Швейцарии впервые выявили COVID-19 у домашней кошки
На Кубани люди в защитных костюмах ограбили ломбард под гимн России
Алтайские инженеры разработали беспилотный трактор
Комаровский перечислил глупые народные советы по лечению COVID-19
Елисеев объяснил провал в спринте Кубка мира, Логинов промолчал
Мама Игоря Макарова и Лера Кудрявцева похожи, как две капли воды
Братья Бё захватили лидерство в общем зачёте Кубка мира
Последние материалы
Эксперт: "Новогодние игрушки — это капиталоёмкое производство"
Под Красноярском местные жители расстреляли платную водоколонку
Переболевших COVID-19 туристов пустят в Исландию без теста и карантина
Депутат Мосгордумы: оппозиция возмущена проектом бюджета Москвы
Воронежские подростки распылили в лицо женщине перцовый газ
В Швейцарии впервые выявили COVID-19 у домашней кошки
На Кубани люди в защитных костюмах ограбили ломбард под гимн России
Алтайские инженеры разработали беспилотный трактор
Комаровский перечислил глупые народные советы по лечению COVID-19
Как "Локомотив" упустил выход в плей-офф Лиги Европы
Популярное
Бывший СССР
Армения против Белоруссии: что будет дальше?

И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...

Армения против Белоруссии: что будет дальше?
Врач назвала два лекарства, которыми нужно запастись до Нового года
Общество
Врач назвала два лекарства, которыми нужно запастись до Нового года
Общество
Царствующая королева Великобритании Елизавета II объявила об уходе
Звезды ТВ
Екатерина Андреева намекнула, когда закончится пандемия
Любовь Степушова Путин объяснил на саммите ОДКБ, чего хочет от союзников Любовь Степушова Олег Артюков Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку Олег Артюков Игорь Буккер Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина Игорь Буккер
Комментарии
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
О цикличности мира. Возможна ли новая глобальная война?
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Россиян снова оставляют без достойных пенсий
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Прорыв: Россия вывела в СБ ООН представителей ЛДНР
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Мифы о Николае II. Как было на самом деле?
Число финансовых пирамид растёт вместе с пандемией
Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина
Украинцам надоели клоуны во власти
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Что год наступающий нам припас – откровения астролога о Путине и не только
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Армения против Белоруссии: что будет дальше?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников