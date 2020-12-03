Как "Локомотив" упустил выход в плей-офф Лиги Европы

1 декабря состоялся решающий матч для "железнодорожников". "Локомотив" уступил "Зальцбургу" в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

Важность этой встречи отметил вратарь "Локо" Маринато Гильерме: "завтрашняя игра ключевая, самая важная в сезоне".

"Локомотив" раскрылся, как команда, умеющая защищаться против топ-клубов. Например, в концовке встречи против "Атлетико" "железнодорожники" сдерживали соперников до самого конца, хоть и были близки к провалу.

Аналогичная ситуация была в матче с "Баварией", когда форвард "Локо" Зе Луиш отличился в роли ассистента, а потом не отдал пас на Антона Миранчука.

Еще до матча с австрийским клубом экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников отметил, что команде Николича нужно перетерпеть прессинг, чтобы создать моменты для гола.

На деле же все оказалось гораздо хуже. Во-первых, команда потеряла троих игроков — Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов заразились коронавирусом, а Федор Смолов должен отправиться в Рим на операцию ключицы. Во-вторых, Куликов и Крыховяк сдали сомнительные тесты на коронавирус и это добавило интриги в составе.

В итоге "Локомотив" выбрал схему 3-4-2-1 и поставил непривычных игроков на фланге защиты, в центры полузащиты и в нападении.

На правом фланге защиты выступил Виталий Лысцов, на левом — Слободан Райкович. В центре полузащиты Станислав Магкеев. На пару с Зе Луишом в нападении был Эдер. Миранчук остался в запасе.

Для "железнодорожников" самым опасным противником был Доминик Собослои.

Разбор матча

Согласно тактической схеме, "Локомотив" построил обороняющую игру. Это можно было заметить во время перестроений в оборону оттянутого форварда Виталия Лисаковича.

С самого начала команда Николича играла на своей половине поля. Маневров для атаки было мало — контратака после отбора мяча или дальний заброс на форвардов.

На 28-й минуте Ведран Чорлука ошибся в отборе в результате чего Мергим Бериша забил гол. В штрафной происходила настоящая суматоха — несколько отскоков и Энок Мвепу сделал голевую передачу на Беришу.

На 40-й минуте Райкович ошибся после попытки прессинга "Локо" на поле соперника. Возможно футболист чувствовал давление и пытался сделать быстрый вынос, но мяч неудачно лег на ногу. Ошибкой воспользовался Секу Койта, выполнивший точный пас в касание на Беришу.

Во втором тайме Николич сделал три замены. Сначала появился молодой опорник Максим Мухин, потом подключился Владислав Игнатьев и душа команды Антон Миранчук. Все замены вроде бы казались логичными, потому что команде нужна была скорость в обороне, и в атаке.

Замены также повлияли на тактическую схему — с 3-4-3 на 4-4-2. Такая тактика более привычна для команды.

На 79-й минуте Миранчук реализовал пенальти. Казалось, что у красно-зеленых появился шанс сыграть вничью. Кстати, после забитого пенальти голкипер "Зальцбурга" Чичан Станкович не спешил отдавать мяч "Локомотиву".

Во втором тайме Зе Луиш выглядел отлично. Он участвовал в практически каждом отборе, старался зацепиться за мяч и изредка обострял атаки.

На 80-й минуте Мурило допустил ошибку. Футболист споткнулся и позволил сопернику перехватить мяч. Адейеми разобрался с Чорлукой и забил третий мяч.

По статистике "Зальцбург" был намного лучше — 19 ударов против 6, 6 в створ против 4 и 8 угловых против 6.

"Локомотиву" удалось выровнять только владение мяча после замен во втором тайме. Тогда и появились атаки, но они не принесли успехов.

Чего не хватило "Локомотиву"?

Гильерме рассказал в интервью "Матч ТВ", что команде не хватило концентрации.

Николич назвал перестройку тактической схемы одной из причин провала "Локомотива". При этом сербский тренер был уверен, что после гола Миранчука "красно-зеленые" могли забить еще.

Бывший коуч "Локо" Юрий Семин отреагировал на поражение железнодорожников: "футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу!".

Член совета директоров клуба Юрий Нагорных в интервью с "СЭ" рассказал, что команда осталась без полузащиты из-за перестроек и тактических ошибок.

Вопросы к Кикнадзе

После провала "Локомотива" в ЛЧ публика и пресса много говорили о главе клуба Василии Кикнадзе. Появились слухи о возможной смене руководства после того, как Шамиль Газизовприблизился к расторжению контракта со "Спартаком".

Позже председ совета директоров Анатолий Мещеряков в интервью Sport24 опроверг слухи об уходе Кикнадзе.

Напомним, что после назначения Николича Кикнадзе рассказал о приоритетах клуба. Он заявил, что в команде появится атакующий футбол и будет привлекаться молодежь.

На деле виден прогресс только в молодых игроках. Например, в центре поля заиграл Куликов, Лисакович и изменился Миранчук.

При этом Куликов начал выходить на поле после травм Дмитрия Баринова и Магкеева. Лисакович провел всего в ЛЧ чуть более часа, а Миранчук заиграл после отъезда брата Алексея в "Аталанту".

"Локомотив" еще не стал играть в атакующий футбол. Хотя 5 забитых мячей в ЛЧ — это хороший показатель с учетом самой сложной группы. Но игра в постоянную атаку у "Локо" не строится. Еще в сентябре об этом говорил экс-футболист Владимир Быстров после матча РПЛ "Ростов" — "Локомотив" (0:0).