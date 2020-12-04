Чего ждать от фигуристок на пятом этапе кубка России?

5 декабря начнётся пятый этап кубка России. Турнир пройдет в Москве.

Болельщики ждут больших результатов от Камилы Валиевой, Ксении Синициной, и Анастасии Гуляковой.

В турнире по-прежнему не будет Евгении Медведевой. Сначала у фигуристки были проблемы со спиной. Потом появилась информация, что в конце ноября Медведева заразилась коронавирусом. Сама же спортсменка сообщила, что она простудилась.

После Гран-при в Москве у фанатов фигурного катания остались в памяти следующие моменты:

идеальное выступление Елизаветы Туктамышевой ;

; худшее выступление Александры Трусовой ;

; триумф Анастасии Гуляковой.

Пора вспомнить самые интересные моменты из Гран-при в Москве и определить, что же покажут спортсменки на новом этапе кубка России.

О победе Туктамышевой

Елизавета Туктамышева выступала среди последних участниц. Под руководством Алексея Мишина фигуристка показала отличную технику. В этом ей помог неудачный прокат Трусовой и поддержка зала.

Туктамышева выступила в роле известной Императрицы, которую она показывала на Гран-при в Канаде.

Лиза была самой опытной участницей Гран-при. В свои 23 года она идеально исполнила тройной аксель. Причем фигуристка выполняет аксель с такой скоростью и такой плавностью, что дух захватывает.

Вот пример акселя в исполнении Туктмашевой во время тренировки.

Elizaveta TUKTAMYSHEVA 4T at Rostelecom Cup practice 19.11.2020https://t.co/Gw33vYe2Vy pic.twitter.com/MDJukGIAmc — FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) November 19, 2020

В произвольной программе Туктамышева не включали четвертные элементы и это не помешало ей забрать уверенное первое место по сумме очков (223,39). Сама же фигуристка призналась, что уже изучает четвертные прыжковые среди которых тулуп.

Во время выступления фигуристка ошиблась только на приземлении со второго тройного акселя. В начале Туктамышева отлично исполнила каскад тройного акселя, переходящего в двойной тулуп. И даже после ошибки Лиза показала шикарный тройной лутц, флип и тулуп в комбинации с двойными элементами.

После выступления Туктамышева сказала журналистам:

"Давно не выигрывала уже ничего. Прекрасно себя чувствую. В "уголке слез и поцелуев" было не нервозно, я сделала все что могла. Это был как десерт".

Напомним, что у Елизаветы давно не было призовых мест. До кубка в последний раз она выступала на чемпионате России, заняв 4-е место. Еще раньше Туктамышева забирали бронзовые медали на Skate America и Cup of China.

Что помешало Косторной забрать золото?

Болельщики Косторной были уверены, что Алена выиграет турнир. Для этого были все условия: Анна Щербакова пропустила Гран-при, а Трусова провалилась. При этом Трусова имела в арсенале четвертные из-за чего считалась главным фаворитом турнира.

Алена Косторная выступила на привычно хорошем уровне. Она ошиблась на тройном лутце и не докрутила. Потом было два недокрута в каскаде из флипа, ойлера и сальхова.

Судьи посчитали недокруты Косторной значительными, и поэтому Алена получила по сумме всех выступлений 220,78 балла.

Подобные ошибки она допускала на Гран-при в Казани. Тогда Косторная не докрутила каскад на лутце. Правда тогда судьи были более лояльными к Алене. Очевидно, что спортсменке не хватает точности в технике, но все элементы в каскаде она выполнила практически идеально.

После выступления фигуристка рассказала журналистам, что были моменты, которые она забыла.

Косторная пообещала поработать над элементами, чтобы "это было вау".

О триумфе Анастасии Гуляковой

Анастасия Гулякова — одна из не самых известных фигуристок. Начиная с 2016 года спортсменка уже использует элементы ультра-си, а в 2017 году она заняла второе место на юниорском Гран-при в Австралии.

Еще до выступления Насти на Гран-при она показала идеальный тройной аксель с соцсетях. Это значит, что как минимум у спортсменки есть элементы уровня ультра-си.

Гулякова также говорила, что тренирует тройной аксель вместе с Туктамышевой, ведь они занимаются на одном катке под руководством Алексея Мишина.

На новом этапе кубка России от Насти стоит ожидать улучшений в акселе.

После заслуженной бронзы Гулякова должна быть дополнительно мотивированной, поэтому от нее стоит ждать хороших результатов.

О провале Трусовой

Александра Трусова показала свое худшее выступление с 2017 года. Хотя у фигуристки было фирменное платье с шипами, которые она выпустила в конце своего выступления.

Спортсменка упала четыре раза и лишь единожды выполнила квад из четвертных элементов. Ближе к концу выступления у Александры не получился лутц.

После проката Трусова объяснила свой провал некачественным восстановлением. Возможно фигуристка действительно устала, ведь она постоянно занимает призовые места. А здесь это не получилось, и Саша вышла только на четвертое место.

Ведущий "Ледникового периода" Алексей Ягудин прокомментировал спад Трусовой следующим образом:

"А когда ты прыгаешь с ребра, там казино идёт: 50 на 50, попал — не попал. То есть с ребра тебя может так вышвырнуть".

Главными фаворитами кубка России можно считать Елизавету Туктамышеву и Алену Косторную. Туктамышева может забрать баллы за счет опыта и идеального акселя. Косторная сильна в элементах усльтра-си и возможно ей удалось хорошо поработать над приземлениями и докрутами.