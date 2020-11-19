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Автор Владан Джурич

Пять причин возвращения Хабиба в UFC

24 октября состоялся бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. После поединка Хабиб объявил о завершении карьеры, покинув октагон непобежденным.

Пять причин возвращения Хабиба в UFC

СМИ и болельщики активно обсуждают карьеру Нурмагомедова. Поначалу многие сомневались, что он покинет октагон навсегда. Потом публика все-таки поверила в уход россиянина. Однако все изменилось после намека менеджера Нурмагомедова Али Абдель Азиза в Twitter.

Причина 1: допинг-тесты

Президент UFC Дана Уайт также дал ясно понять, что дагестанский боец может вернуться. Он сказал:

"У меня хорошее предчувствие, что он вернётся. Хабиб сказал, что обсудит это со своей мамой".

Нурмагомедов продолжает сдавать допинг-тесты в USADA, о чем он говорил в своем Instagram. По словам Хабиба, он сдал 47 допинг-тестов за всю карьеру. Об этом же говорил президент UFC в интервью MMAFighting.

Еще больше подогрели интерес после слов босса UFC об отмене титульного поединка Конора Макгрегора с Дастином Порье. Дана Уайт заявил журналистам, что Хабиб будет драться и только он может защищать титул в легком весе.

Причина 2: спорный последний бой

За несколько недель до боя с американцем Хабиб рассказал о травме. Нурмагомедов выложил две фотографии в Instagram с переломом пальца на ноге.

Дана Уайт подтвердил эту информацию сказав, что во время подготовки у Хабиба был перелом двух пальцев и кости.

После боя пошли разговоры о договорном поединке. Публика начала в это верить после признания Олега Тактарова в договорном бое с Хайлайтом.

Одна из причин договорного боя — у Хабиба и Гэтжи один менеджер. Но это не значит на сто процентов, что бой мог быть договорным, ведь один менеджер у нескольких бойцов — это нормальная практика.

Публику же больше удивил момент, когда к концу первого раунда Гэтжи потерял почти все силы. На 40-й секунде второго раунда американец уже был в партере с Орлом и с трудом переводил дыхание.

Причина 3: низкие рейтинги боя

Что удивительно, бой с Гэтжи получился финансово невыгодным. По подсчетам СМИ, PPVприобрели всего 675 тысяч раз. Например, в поединке Фергюсон — Гэтжи PPV составил 700 тысяч.

Президент UFC объяснил низкий рейтинг покупок PPV разницей во времени. В Москве бой начался в 23:30, а в Нью-Йорке в 16:30.

По данным канала "РЕН ТВ", 11 миллионов человек смотрели бой Орла.

По подсчетам Mediascope, 2,06 миллиона зрителей посмотрели бой по ТВ.

Сами спортсмены получили за бой приличные гонорары. Хабиб заработал 6 миллионов долларов без учета бонусов, а Гэтжи получил 630 тысяч долларов.

Причина 4: форма Хабиба

С каждым боем Нурмагомедов становится словно сильнее. В каждом поединке он побеждает все быстрее. Вот последняя статистика побед по трем боям Хабиба:

  • Нурмагомедов —Конор Макгрегор— победа в четвертом раунде;
  • Нурмагомедов —Дастин Порье— в третьем раунде;
  • НурмагомедовДжастин Гэтжи— во втором раунде.

С начала выступлений под эгидой UFC средняя продолжительность боя Хабиба составляет около 2 раундов. Чаще всего поединки заканчиваются в третьем раунде (8 боев из 13 в UFC).

Таким образом, физическая форма Хабиба должна быть на высоте. Однако он может быть не готов в психологическом плане из-за потери отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Судя по последним постам Хабиба в Instagram, он показывает тренировки 2015 года, рассказывает о друзьях. Одним из последних событий Хабиба стал проект сотовой связи "Eagle Mobile", запущенный в пилотном режиме.

Причина 5: мечта отца

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов мечтал о том, чтобы Хабиб провел 30-й поединок. Возможно для Хабиба это шанс исполнить мечту отца и вернуться в октагон.

Позже эту информацию Дана Уайт подтвердил в интервью CBS Sports Radio:

"Я чувствую, что он вернётся и проведёт 30-й бой".

На слова босса UFC отреагировал российской боец ММА Александр Шлеменко. Он допустил, что Хабиб вернется и будет удерживать титул чемпиона в легком весе, пока Ислам Махачев не станет новым чемпионом.

Последние комментарии по поводу возвращения Орла давал его дядя Нурмагомед Нурмагомедов в интервью Sport24. Он заявил, что Хабиб может драться и должен провести еще не один бой.

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Темы ufc хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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