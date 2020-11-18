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Автор Владан Джурич

Скандал в ММА: что не поделили Харитонов и Яндиев

13 ноября в ММА произошел скандал. Боец UFC Адам Яндиев напал на ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова

Скандал в ММА: что не поделили Харитонов и Яндиев

Очевидцы сняли все на видео. Яндиев также напал на друга Харитонова Руслана Абдо.

Позже Абдо прокомментировал инцидент в интервью "РЕН ТВ":

"Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего был конфликт".

Абдо также один из бойцов ММА, но любительского уровня. Он провел последний успешный бой четыре года назад.

По данным "РЕН ТВ", в 2017 году Яндиев устроил драку в московском ресторане. Сразу несколько человек избили Адама.

Позже появилось видео нападения на Харитонова. Яндиев бросается на Харитонова, переводит его на землю и начинает бить. Тот встает только после того, когда люди начали разнимать бойцов.

На одном из видео был мужчина в синей куртке, который мешал тем, кто пытался разнять мужчин. Очевидно, что это был друг Яндиева.

После этого Харитонов прижал Адама к стойке гардероба. А дальше все это увидели полицейские.

По итогу у Абдо и Харитонов получили перелом носа. Также у Сергея было диагностировано сотрясение мозга и гематома возле правого глаза.

Пострадавшие находятся в 1-й Градской больнице. По словам адвоката Харитонова, ветеран ММА будет находиться в больнице около десяти дней.

Сразу после инцидента Харитонов написал заявления в полицию.

По сведениям Telegram-канала 112, Яндиев госпитализирован.

На самом же деле Яндиев был задержан и провел ночь в ИВС на Петровке. Вместе с ним были двое мужчин, подозреваемых в грабеже.

По данным "MK.ru", Яндиев не сопротивлялся аресту и был принят в изолятор в нормальных условиях.

По последней информации СМИ, спортсмен не признал вину, а очевидцы утверждают, что у Яндиева в руках был кастет. Сам же боец отрицал наличие кастета.

Известно также, что Адам будет освобожден под подпиской о невыезде.

Причины конфликта

Согласно данным ТАСС, бойцы подрались из-за финансовых споров.

По информации "Матч ТВ", Яндиев должен Харитонову 2 миллиона рублей.

Сам же Харитонов назвал сумму больше двух миллионов рублей. Об этом сообщили источники ТАСС.

Известно, что отец Яндиева Алихан Яндиев — один из совладельцев М-1 Global — промоушена смешанных единоборств. В рамках лиги Адам провел 3 боя, а Харитонов — 6.

Ранее Харитонов и Яндиев активно общались. Они были настоящими друзьями. Это же подтвердил друг бойца Дмитрий Носов и совместные фотографии в Instagram.

Близкий друг Яндиева Дмитрий Носов рассказал в интервью "СЭ" совсем другую причину драки.

Версия Дмитрия Носова отличалась от версии Харитонова следующим:

  • Яндиев требовал извинений от Харитонова;
  • Адам искал Харитонова для извинений целых 6 месяцев;
  • Сергей много говорил лишнего, а Яндиев искал повод для драки.

Носов заявил, что Яндиева ждет административный штраф или условный срок. Он также добавил, что Адам давал Харитонову ездить на своих машинах и даже оплачивал его штрафы.

В конфликте фигурируют два мнения по поводу денежных споров. Яндиев утверждает, что должен вернуть деньги спонсора за проект, предложенный Харитоновым.

По мнению Харитонова, Сергей сам дал денег Яндиеву.

Кто такой Адам Яндиев?

Адам Яндиев по прозвищу "Борода" выступает под эгидой UFC в среднем весе. За всю карьеру в ММА он провел десять боев, из них девять побед и одно поражение. Большую часть боев Яндиев выиграл сдачей.

Адам провел девять боев в России и один на Украине.

В 2018 году россиянин дебютировал в UFC и проиграл свой первый бой против Джордана Джонсона. Поединок закончился во втором раунде, когда Джонсон применил удушающий прием.

После боя Яндиев установил антирекорд по отрицательной разнице ключевых ударов (1-40). То есть соперник перебил ингушского бойца в 40 раз.

Журналисты раскрыли худшую статистику российских бойцов по отрицательной разнице ударов. В ТОП-3 после Яндиева попали:

1. Милана Дудиева — Джулианна Пенье (0-37).

2. Алексей Олейник — Деррик Льюис (2-35).

3. Шамиль Абдурахимов — Кертис Блейдс (3-25).

В поединке с Джонсом Яндиев проиграл по тейкдаунам (0-3), по прессингу — почти 70% времени Адам находился на земле, а также по точности ударов (8% против 63%).

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Темы адам яндиев сергей харитонов смешанные единоборства
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