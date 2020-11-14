Почему "Ювентус" заинтересован в уходе Роналду?

По информации Sport. es, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб следующим летом.

По сведениям источника, руководство клуба не рассчитывает на португальца в следующем сезоне. Основная причина — финансовые трудности из-за пандемии.

Напомним, что по контракту, Роналду получает в "Ювентусе" 31 миллион евро в год. Туринцы покупали португальца из "Реала" за 100 миллионов евро.

По данным transfermarkt, сейчас португалец стоит 60 миллионов евро. Известно, что контракт Роналду рассчитан до лета 2022 года.

Статистика выступлений за "Ювентус"

Роналду перешел в туринский клуб в июле 2018 года. Он сыграл два полноценных сезона и 7 матчей в сезоне 2020/21. В общей сложности португалец провел 68 матчей в серии А.

Статистика Роналду в "Ювентусе":

Параметры Сезон 2018/19 Сезон 2019/20 Сезон 2020/21 Голы 21 31 6 Голевые передачи 9 6 0

В сезоне 2018/19 Роналду пропустил три матча из-за травмы подколенного сухожилия. Португалец также пропустил еще по одному матчу до и после травмы.

В прошлом сезоне Португалец заработал еще две травмы.

Сначала в конце сентября 2019 года Роналду получил повреждение приводящей мышцы из-за чего пропустил матч с "Брешией". Позже в ноябре 2019 года Роналду пропустил матч с "Аталантой" из-за проблем с коленом.

При сравнении двух сезонов (18/19 и 19/20) португалец лучше выступил после коронавирусной паузы, реализовал на 10 голов больше, пусть и отдал меньше голевых передач.

В сезоне 20/21 Роналду забил уже 6 мячей за 7 матчей. Результат потрясающий. Это значит, что португалец еще нужен клубу, как минимум, из-за своей результативности.

Разбор состава "Ювентуса"

По данным transfermarkt, Криштиану попадает в пятерку самых дорогих игроков "Ювентуса" и занимает третье место. На первых двух местах располагаются нападающий Пауло Дибала (80 миллионов евро) и защитник Маттейс де Лигт (70 миллионов евро).

После Роналду следуют:

полузащитник Артур Мело — 60 миллионов евро;

— 60 миллионов евро; хавбек Родриго Бентанкур — 50 миллионов евро;

— 50 миллионов евро; нападающий Федерико Кьеза— 48 миллионов евро.

В СМИ есть также информация о зарплатах самых дорогих игроков "Ювентуса":

Дибала — 12 миллионов евро в год;

Де Лигт — 12 миллионов евро;

Артур — 7 миллионов евро;

Бентанкур — 2,5 миллиона евро;

Кьеза — 3,5 миллиона евро.

Получается, что три самых дорогих игрока (Дибала, де Лигт и Артур) получают суммарную зарплату, как один Роналду. Очевидно, что такие условия для туринского клуба невыгодны даже несмотря на результативность португальца. Особенно после коронавирусной паузы и отсутствия публики.

Слухи о попадании в "МЮ"

По информации журналиста ESPN Кристиана Мартина, "Манчестер Юнайтед" проявил интерес к Роналду. Португалец готов перейти в английский клуб следующим летом.

Возвращение в "МЮ" — вполне возможный вариант для Роналду. Если он сохранит результативность, то португалец могло бы усилить команду Уле Гуннара Сульшера.

В сезоне 2020/21 "МЮ" занимает 14 место (3 победы, 1 ничья и 3 поражения).

Напомним, что Криштиану выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год. После английского клуба португалец перешел в "Реал", где добился ключевых достижений в мировом футболе.

Слухи об обмене Роналду на Неймара

Инсайдер Танкреди Палмери рассказал о возможном трансфере Неймара в "Ювентус" в обмен на Роналду. То есть португалец еще может перейти в "ПСЖ".

Такой исход наименее вероятен, потому что итальянцам придется предложить солидную зарплату Неймару, а это снова в убыток клубу. Тем более у бразильца заканчивается контракт с "ПСЖ" в 2022 году.

Изменить ход переговоров может уход форварда Киллиана Мбаппе. По информации Eurosport, Мбаппе отказался продлевать контракт с французским клубом в надежде перейти в "Реал Мадрид".

По сведениям источника, испанцы планирует приобрести Мбаппе следующим летом и готовы заплатить за него 100 миллионов евро.

Если "ПСЖ" потеряет сразу двух нападающих, то конечно шанс перехода Роналду будет выше. Но он все равно остается маловероятным.

Напомним, что 11 ноября Роналду выиграл 100-й матч за сборную Португалии. Криштиану написал об этом в Instagram: "Рад достичь ещё одну историческую отметку в составе сборной!"