Вернётся ли Дзюба в сборную России после скандального видео?

8 ноября нападающий "Зенита" Артём Дзюба не был заявлен в сборную России на ближайшие матчи из-за интимного видео в соцсетях.

Сможет ли Дзюба вернуться в сборную и не потерять репутацию после инцидента с видео — неясно.

История с видео

7 ноября в сети появилось интимное видео Дзюбы. Считалось, что оно было снято в прошлом году.

На видео слышен репортаж журналистки "Матч ТВ" Марии Орзул. Еще в 2015 году была информация о романе Дзюбы с журналисткой. Однако сама Мария всегда отрицала это. С 2012 года Дзюба женат и у него двое детей.

По информации издания Baza, телефон футболиста был взломан. После появления интимного видео в соцсетях Дзюба закрыл свою страницу в Instagram и ограничил комментарии.

Сам спортсмен назвал этот инцидент ошибкой и поблагодарил близких за поддержку. Позже стало известно, что видео выложила блогер Наталья Веретенникова, проживающая в Индии.

Реакция болельщиков последовала незамедлительно, и Веретенникова закрыла страницу в соцсетях.

Об отстранении из сборной

Артём пропустит как минимум три матча: контрольный с Молдавией и два матча Лиги наций с Турцией и Сербией.

Тренер сборной Станислав Черчесов прокомментировал отстранение Дзюбы следующим образом:

"Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной".

По сведениям "Чемпионата", тренер сборной созвонился с Дзюбой и выразил поддержку.

По информации "Спорт-Экспресса", Черчесов назвал претендентов, которые могут заменить Дзюбу на ближайшие три игры: форвард "Сочи" Антон Заболотный, нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард "Спартака" Александр Соболев.

Черчесов однозначно поступил правильно. Он ограничил Дзюбу от лишнего негатива со стороны публики, ведь Артём представляет сборную и к тому же носит капитанскую повязку. А когда инцидент разрешится, то об этом сообщат, и Дзюба сможет вернуться без проблем в команду.

Поддержка Дзюбы

Очевидно, что коллектив в "Зените" и в сборной поддержали Артёма.

Представители УЕФА назвали инцидент внутренней историей и не стали его комментировать. Дзюбу поддержали звёзды из других сфер.

Телеканал "Россия 1" выразил поддержку Дзюбе. Во время эфира на полу сцены появился слоган "Я/Мы Дзюба".

Актёр и телеведущий Иван Ургант также поддержал россиянина во время своего шоу.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн тоже поддержал Дзюбу в сторис Instagram.

Певица Рита Дакота выложила интимную фотографию в Instagram в поддержку Дзюбы со словами

"Дзюба, вся страна с тобой. Не извиняйся!!!".

Позже за Дзюбу вступились депутаты Госдумы.

Игорь Лебедев рассказал в интервью Sport24, что правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело. Лебедев также отметил, что защита персональных данных в России находится на невысоком месте.

Светлана Журова призвала наказать людей, взломавших телефон футболиста.

Зарубежные СМИ также отреагировали на инцидент с Дзюбой.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport вспомнило про кражу кошелька Владимира Быстрова и конфликт с тренером Роберто Манчини.

Бразильское издание Globo Esporte вспомнило связи Дзюбы с ведущей Марией Орзул.

ESPN, как и большинство других иностранных СМИ, лаконично написало об отстранении Артёма из-за видео.

Последствия

Единственное, что может давить на Дзюбу, — это мнение публики и болельщиков. Неудивительно, если они придумают новые кричалки в адрес футболиста. Как минимум это приведёт к имиджевым потерям, а как максимум — к финансовым затратам.

Скорее всего, Артём вернётся в сборную. Как только решится инцидент, форвард продолжит выступать на том же уровне. В данной ситуации нет ничего страшного. К тому же Дзюба известен по другим и более смешным случаям из жизни.

Например, 30 июля после победы над "Краснодаром" Дзюба изобразил половой акт с форвардом Сердаром Азмуном. Тогда футбольные власти потребовали наказать футболистов на 300 тысяч рублей и отстранить от Кубка России.

В 2015 году после поражения "Спартака" от "Динамо" Дзюба назвал коуча Унаи Эмери "тренеришкой".

В 2017 году Артём поссорился с болельщиками и назвал их критиками с "огромным пузом и кривыми ногами".