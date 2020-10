Причины ухода и шансы на возвращение Хабиба в UFC

24 октября Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после поединка с Джастином Гэтжи. Нурмагомедов остается непобежденным бойцом. На счету россиянина 29 побед.

После боя Хабиб поблагодарил своего отца Абдулманапа Нурмагомедова:

Напомним, что Абдулманап скончался 3 июля 2020 года.

По информации "РИА Новости", ирландский боец Конор Макгрегор назвал бой Хабиба с Гэтжи позором. Конор написал об этом в Twitter, но потом удалил пост.

В посте говорилось, что Макгрегору стыдно за Джастина, потому что американец не смог скрыть страха.

Тренер Гэтжи Тревор Уитман рассказал в интервью Sport24, что после боя испытывал к россиянину уважение.

Известный тренер по боксу Тедди Атлас выразил уважение к Хабибу и поздравил его отца.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил Нурмагомедова в сторис Instagram:

По словам Хабиба, он обещал своей матери, что больше не будет выступать без отца.

Другие косвенные причины:

Очевидно, что Хабиб устал от подготовок и выступлений, плюс к этому добавился стресс из-за отсутствия Абдулманапа, ведь он тренировал Хабиба с самого детства. Можно сказать, что Хабиб добился успеха благодаря своему отцу.

Также у россиянина было довольно много травм: в 2014 году порвал крестообразные связки, в 2015 ребро и в том же году снялся с боя с Тони Фергюсоном из-за травм органов после весогонки.

Сам Абдулманап в фильме Sport24 "Абдулманап Нурмагомедов, которого мы не знали" говорил, что Хабиб часто ломал руки и ноги после тренировок с самого детства.

Перед боем с Гэтжи Хабибу также тяжело далась весогонка. Россиянин выглядел истощенным.

Правда известный диетолог Майк Дольче посчитал, что Хабиб провалил взвешивание. Тренер Хабиба Хавьер Мендес отреагировал на слова врача:

До боя с Гэтжи во время тренировок в ОАЭ, Мендес помог Хабибу подготовиться к поединку.

После этого началась череда неудач команды Eagles, в которую входят Умар и Абубакар Нурмагомедовы, Ислам Махачев и новичок Тагир Уланбеков.

Перед турниром UFC 254 Eagles потеряли трех бойцов. Умар Нурмагомедов был госпитализирован из-за стафилококка. Бой Ислама Махачева был перенесен на неизвестный срок, потому что его соперник Рафаэль Дос Аньос заразился коронавирусом. Абубакар Нурмагомедов не смог найти соперника на турнир, поэтому его бой перенесен на декабрь.

Таким образом, в турнире UFC 254 Хабиб остался единственным учеником Абдулманапа, участником и лидером команды Eagles. А это как минимум стресс для спортсмена.

Сам Хабиб говорил, что драться в одном октагоне с близкими тяжело и это тоже стресс.

В ММА было много бойцов, которые объявляли о завершении карьеры и потом возвращались в октагон.

Например, Макгрегор объявлял о завершении карьеры в 2016 году, но через три дня передумал. Потом аналогичная ситуация повторилась в 2019 года.

6 июня 2020 года Конор снова объявил о завершении карьеры и неизвестно станет ли это его окончательным решением. Известно, что Макгрегор хотел получить бой с Джастином Гэтжи, но президент UFC Дана Уайт отказал ирландцу.

Канадский боец Джордж Сент-Пьер пропал из UFC с 2013 года и вернулся в спорт только в 2017 году. При этом до простоя Сент-Пьер выступал в полусреднем весе, а после возвращения дебютировал в средний.

Американский боец и рестлер Брок Леснар ушел из UFC после поражения Алистару Овериму. Только через 4,5 года Леснар вернулся в октагон, провел бой за 2,5 миллиона долларов и снова покинул UFC.

Хавбек "Спартака" Зелихман Бакаев уверен, что Хабиб не вернется в UFC. Об этом Бакаев рассказал в интервью Sport24.

Блогер Василий Уткин наоборот же считает, что Нурмагомедов вернется в UFC и проведет юбилейный 30-й бой в честь своего отца.

Дана Уайт считает, что Хабиб не вернется в UFC, пока не залечит раны после смерти отца.

Напомним, что после защиты титула Хабиб попросил первую строчку в абсолютном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

Реакция последовала незамедлительно, и лидер этого рейтинга Джон Джонс раскритиковал просьбу россиянина.

I’m just going to ask for the heavyweight championship belt and see if they give it to me. Since we can just ask for things now 🤷🏾‍♂️