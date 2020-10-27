"Краснодар — Спартак": судейский скандал и лидерство красно-белых

24 октября состоялся матч "Краснодар" — "Спартак". "Красно-белые" одержали победу над "быками" (1:3), но игра запомнилась сомнительными решениями арбитров.

Победа "Спартака" для многих болельщиков стала приятной новостью, потому что красно-белые не поднимались выше пятого места с 2018 года. В сезоне 2018/19 "Спартак" был на пятом месте, а в сезоне 2019/20 красно-белые сумели занять только седьмое место в таблице.

Разбор матча

У обеих команд были потери, особенно у "Краснодара".

В заявке на матч у "Спартака" отсутствовали форвард Александр Соболев, защитник Илья Кутепов и полузащитник Остон Урунов.

"Быки" потеряли 10 игроков в общей сложности. В заявке не было:

защитников Егора Сорокина и Сергея Петрова ;

и ; полузащитников Дмитрия Стоцкого , Руслана Камболова , Кристоффера Олссона , Виктора Классона , Реми Кабелла и Вандерсона ;

, , , , и ; нападающих Ари, МаркусаБерга и ЕвгенияМаркова.

"Краснодар" выбрал схему 4-3-3. В центре защитной линии расположились Александр Мартынович и Кайо Панталеан, а по флангам Игорь Смольников и Евгений Чернов. За обострение отвечала связка полузащитников Тонни Вилена, Юрия Газинского и Эдуарда Спецряна. В нападении Алексей Ионов, Магомед Сулейманов и Кристиан Рамирес.

"Спартак" играл по схеме 4-3-4. В защите появились Георгий Джикия и Самуэль Жиго, отсутствующие из-за травм. На фланге защиты Павел Маслов.

В центре полузащиты Роман Зобнин и Алекс Крал. На левом фланге Айрон Дантас и на правом Виктор Мозес. В нападении Зелихман Бакаев в качестве оттянутого форварда и связка Джордана Ларссона с Эсекьельем Понсе.

Главный арбитр встречи — Владислав Безбородов и за VAR отвечал Кирилл Левников.

На 13-й минуте после неудачного паса Смольникова "Спартак" провел быструю атаку. Бакаев отдал дальнюю передачу на Ларссона, тот разворачивает защитника "Краснодара" и отдает на Понсе. Эксекьель выигрывает борьбу и открывает счет.

В эпизоде Мартынович полностью проиграл позицию, а его товарищ уже не успел сыграть более плотно.

На 33-й минуте отличился Виктор Мозес. Он забил свой первый гол за "Спартак" после передачи Понсе. До этого момента почти половина поля пробежал Айртон, который сделал навес на аргентинца. Защитники "Краснодара" не остановили Айртона, но попытались контролировать его действия.

Во втором тайме на 58-й минуте новичок Леон Сабуа начал контратаку и сам же забил в ворота "Спартака". После паса Сабуа Рамирес выполнил мягкий навес на Вилена, но тот плохо попал и мяч чудом отскочил к новичку "Краснодара".

На 81-й минуте отличился Ларссон, выполнивший разворот с ударом. Защитники "быков" снова дали "красно-белым" пространства и из-за проигрыша верховой борьбы на фланге Александр Кокорин смог продолжить атаку.

"Спартак" провел хороший матч с "Краснодаром", но только по результату. Во втором тайме "быки" много прессинговали.

У "Краснодара" было больше ударов (10 против 8), больше владение (54%) и передач (408 против 388).

Лучшим игроком матча стал Понсе. Все голы проходили через него, и он активно участвовал в атаке.

Разбор сомнительных моментов

Первый сомнительный момент возник на 13-й минуте после гола Понсе. Эсекьель выиграл борьбу у Чернова, после чего защитник "быков" упал на газон, а Понсе забил гол. По повтору момента видно, что аргентинец немного подталкивает Чернова, но эпизод выглядит чистым.

На 65-й минуте был отменен гол Пантелеана со стандарта из-за нарушения Мартыновича на Жиго. Этот момент действительно спорный. Мартынович слегка придерживал Жиго, но тот сам упал. Похоже на симуляцию.

После матча руководство южан направило письмо в РФС.

По словам гендиректора "Краснодара" Владимира Хашига, судьи принесли "Спартаку" победу "на блюдечке".

По сведения СМИ, РФС должен разобраться с судейскими решениями. Ожидается, что после экспертизы футбольные власти вынесут вердикт. Как максимум это может закончиться отстранением арбитров.

О лидерстве "Спартака" в РПЛ

По мнению болельщиков, у "Спартака" было мало шансов попасть на верхнюю строчку РПЛ по нескольким причинам:

простой график (в первых трех турах — "Сочи", "Ахмат" и "Уфа");

много везения (победа на "Ротором", ничья с "Зенитом" и победа над "Химками");

игра на минимальный результат (победа над тульским "Арсеналом" и ничья с "Зенитом");

усталость лидеров чемпионата из-за еврокубков.

Прошло 12 туров и после победы над "быками" команда Доменико Тедеско вышла на первое место в турнирной таблице.