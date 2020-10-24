Сколько заработают Хабиб и Гэтжи за бой?

В субботу состоится один из величайших боев в UFC. Чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с временным обладателем титула Джастином Гэтжи.

Известно, что поединок состоится в 23:00 по московскому времени.

Оба спортсмена успешно закрепились в UFC, как известные бойцы. Хабиб выступает в UFC с 2012 года, а американец с 2017 года.

На чем зарабатывают бойцы UFC?

Гонорар бойца UFC складывается из:

фиксированного гонорара за участие в бою и бонусы за статус мероприятия и результат;

спонсорских денег (бренды экипировок, энергетических напитков и пр.);

процента с продаж от платного просмотра трансляции пользователями;

и других рекламных интеграций.

Для покупки трансляций UFC распространяет собственное мобильное приложение, через которое любой желающий может посмотреть бой. При этом UFC продает права на трансляции стриминговым площадкам и специальным сервисам онлайн-трансляций.

Спортсмен в этом случае получает заработок в виде процента от общих продаж трансляций на поединок.

Например, в UFC 229 около 2,4 миллиона человек купили платную трансляцию на бой Хабиба и Конора. За продажу трансляций UFC получил около 120 миллионов долларов.

При этом полные цифры заработков спортсменов не раскрываются. Дело в том, что у бойцов могут быть личные договоренности по спонсорским и рекламным контрактам. Таким образом, одним гонораром бой не ограничивается.

Например, после боя Хабиба с Порье на турнире UFC 242 менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал "СЭ", что россиянин получил больше 6 миллионов долларов, которые бурно обсуждались в СМИ.

По информации журналистов, на бой Хабиб — Гэтжи ожидается более двух миллионов продаж платных трансляций.

Заработок Хабиба

Гонорар Нурмагомедова за дебютный поединок в UFC составил 16 тысяч долларов.

Чем чаще выступает боец и чем лучше его результаты, тем выше его гонорар. На конечную сумму также влияет возраст спортсмена.

Хабиб провел 12 боев в UFC. Его фиксированный гонорар вырос на миллионы долларов.

В 2019 году по мнению Forbes, доход Хабиба составил 16,5 миллиона долларов в год.

По подсчетам журналистов, Хабиб получает около 30 тысяч долларов за минуту боя. Известно, что Нурмагомедов получил 550 тысяч долларов за минуту боя с Макгрегором.

Заработок Гэтжи

На турнире UFC 158 в бою с Дональдом Серроне Гэтжи получил 315 тысяч долларов: 130 тысяч долларов за участие, еще столько же за победу, плюс 50 тысяч долларов за "Выступление вечера" и 5 тысяч долларов в качестве поощрительного бонуса.

За поединок с Тони Фергюсоном Джастин получил фиксированный гонорар 350 тысяч долларов, плюс бонусы: "Бой вечера" и "Выступление вечера" — плюс 100 тысяч долларов.

Сколько заработают спортсмены за бой?

По данным "РИА Дагестан", Хабиб гарантированно получит 10 миллионов долларов за участие в бою.

Позже эту информацию подтвердила группа mma_team в Instagram.

Согласно данным mma_team, Нурмагомедов может снова стать обладателем самого большого гонорара в UFC.

Ранее Хабиб получил 6 миллионов долларов за бой с Дастином Порье и 5 миллионов за поединок с Конором Макгрегором.

Напомним, что после поединка с Конором Хабиб устроил потасовку за что был штрафован на 500 тысяч долларов.

По мнению Total Sport, Нурмагомедов получит гарантированно 8 миллионов долларов. Гэтжи может рассчитывать на 5 миллионов долларов за бой.

По данным портала sports. ru, Джастин Гэтжи получит 6 миллионов долларов за бой.

При этом президент UFC Дана Уайт может заплатить гонорар поменьше, если бой ему не понравится.

По данным журналистов, Хабиб получит не меньше 8 миллионов долларов за поединок. Гэтжи может получить около 3,5 миллиона долларов за бой.

На пресс-конференции оба бойца высказались о сумме гонораров.

Хабиб: "Я не заламываю цену, но и знаю цену себе. Считаю, что заслуживаю получить за бой с Гейджи больше". Гэтжи: "За бой с Фергюсоном я получил огромный гонорар, но Хабиб стоит в десять раз больше".

По мнению Даны Уайта, на поединке Хабиба с Гэтжи UFC хочет заработать более 700 миллионов долларов.

Прогнозы на бой

Букмекеры считают Хабиба фаворитом поединка с Гэтжи. Средний коэффициент на победу россиянина составил 1,2.

По данным букмекеров, в поединке Нурмагомедов — Макргрегор более 85% зрителей поставили на победу Хабиба. В бою Нурмагомедова с Порье около 96% поставили на победу россиянина.

По данным СМИ, бой Хабиба с Конором стал самым неудачным для букмекеров. Большинство угадало исход поединка — четвертый раунд, болевой прием и грандиозная победа Хабиба.