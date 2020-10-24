Что помешало "Зениту" выиграть у "Брюгге"?

20 октября "Зенит" неудачно стартовал в Лиге чемпионов. Команда Сергея Семака проиграла бельгийскому "Брюгге" в Санкт-Петербурге (1:2).
"Брюгге" — чемпион Бельгии и та самая команда, которая обязательно попадает в групповой этап ЛЧ, потом вылетает и показывает неплохие результаты в лиге Европы.
По данным transfermarkt, цена состава "Брюгге" — 144,2 миллиона евро, у "Зенита" — 180,3 миллиона евро.
Самый дорогой игрок в "Зените" — нападающий Малком (30 миллионов евро). У бельгийского клуба — правый вингер Крепин Диатта (20 миллионов евро).
Трое игроков основы бельгийского клуба не были заявлены из-за коронавируса:
"Зенит" потерял четверых футболистов:
"Зенит" выбрал схему 4-4-2. На флангах защиты играли: опытный защитник Вячеслав Караваев и молодой Данил Круговой. В полузащите сделан упор на Далера Кузяева и Магомеда Оздоева. В нападении, к сожалению, не оказалось Малкома, но зато была связка Сердар Азмун - Артем Дзюба.
"Брюгге" выбрал сбалансированную схему 4-3-3. Особую опасность представлял правый вингер Крепин Диатта и хавбек Ханс Ванакен.
В начале первого тайма команды играли на равных. По большей степени в спокойной и аккуратный футбол.
В концовке первого тайма атакующий полузащитник "Брюгге" Ханс Ванакен опасно пробил головой по воротам, но Михаил Кержаков вытащил мяч.
На 44-й минуте после розыгрыша углового защитник "Зенита" Деян Ловрен хорошо попал головой по мячу, но удар оказался предсказуемым. Вратарь взял его в руки.
Во втором тайме "Зенит" стал чаще атаковать. Дзюба постоянно смещался направо, что давало ему преимущество в пространстве.
На 48-й минуте полузащитник Себастьян Друисси пробил по воротам после того, как Оздоев потерял мяч в атаке. Удар получился мощным, но не точным.
На 57-й минуте после подачи углового Азмун выиграл верховую борьбу и мощно пробил, но далеко от ворот. Хорошая попытка, но не повезло.
На 62-й минуте оборона "Зенита" провалилась. Диатта отдал передачу в центр, но полузащитник "Зенита" Вилмар Барриос проиграл борьбу. Колумбиец поставил корпус и упал, выпав из игры на несколько секунд.
На 63-й минуте в той же атаке Эммануэль Бонавентуре добил мяч в ворота после того, как почти вся защита "Зенита" лежала возле ворот Кержакова.
Через минуту Азмун с Караваевым создали момент после ошибки "Брюгге". Азмун прострелил справа, Караваев пробил, но не попал по воротам.
На 66-й минуте Кузяев простреливал мимо пустых ворот, но на подхвате никого не оказалось.
На 74-й минуте защитник "Зенита" Деян Ловрен мощно пробил по воротам "Брюгге". Вратарь Этан Хорват не справился с ударом и мяч отскочил от перчаток в ворота.
Это не Ловрен, это ЛОВРЕНИИЩЕЕЕ 🔥🔥🔥
Деян заколотил пушку и сравнял счет. Смотрим концовку битвы с «Брюгге»:https://t.co/HcuUaRAvG8 pic.twitter.com/XSwDxo1zzH— Матч ТВ (@MatchTV) October 20, 2020
В компенсированное время связка центральных защитников Ракицкий — Ловрен проиграла борьбу 19-летнему полузащитнику Де Катералю.
Атака началась с обострения Руда Вормера, у которого было пространство из-за очередной ошибки Барриоса. Вормер прострелил на Де Катерале и тот реализовал гол.
«Зенит» сравнял счет, мог забить еще, но тут случилась атака бельгийцев 😔
Гол 19-летнего Де Кателаре, который в итоге стал решающим: https://t.co/A3STm9GHtH pic.twitter.com/hDTkW7HtCs— Матч ТВ (@MatchTV) October 20, 2020
Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер назвал второй гол "Брюгге" мячом уровня ЛФЛ и позором для "Зенита".
Ловрен рассказал в соцсетях, что разочарован результатом матча.
Тренер "Брюгге" Филипп Клеман заявил на пресс-конференции, что клуб старается работать больше с молодыми игроками и не может позволить себе покупку звезд.
Круговой рассказал в Instagram, что у команды еще есть время исправить положение в группе.
Питерцы играли на равных с "Брюгге", выиграли по показателям ударов, владения мячом, пасов и угловых, но в концовке не выдержали напор бельгийского клуба.
Местами "Зениту" не повезло, но это не полный провал. У команды Сергея Семака есть время, чтобы улучшить позиционную игру Барриоса и реализацию полузащитной линии.
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