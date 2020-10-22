Как команда Хабиба готовится к бою с Гэтжи

18 октября команда Хабиба Нурмагомедова прибыла в Абу-Даби, где скоро состоится бой чемпиона UFC с американцем Джастином Гэтжи.
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Еще до отъезда в столицу ОАЭ Нурмагомедов тренировался в родном Кировауле. С Хабибом в тренировочном процессе участвовали младшие братья Абубакар, Усман и Умар, а также лучший друг чемпиона Ислам Махачев.
Напомним, что брат Хабиба Умар Нурмагомедов выбыл из турнира UFC 254. Он находится в больнице в Дубае, куда поступил с высокой температурой.
В сентябре команда Хабиба прилетела в ОАЭ. Их разместили в резиденции наследного принца. Как отмечает сам Орел, условия царские.
10 сентября началась подготовка к бою в зале American Kickboxing Academy под руководством Хавьера Мендеса.
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The Team would be lost without @landan3 A huge Thank You for everything you do for us Brother!!!! I think your name should be the fixer🛠@nas_sc #family
Хабиб упорно отрабатывает лоу-кики, которые будут полезны против стойки Гэтжи.
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Thanks @bukaboxing this light weight pad is the best I ever used!!! So light and durable that absorbs the impact better then any pad I ever used 💪🏽
2 октября Мендес отметил новый стиль Хабиба.
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Примечательно, что Хабиб использует старую экипировку для спаррингов. Видимо это старая добрая примета.
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You want to throw me in the trash too? Why coach🤷🏽♂️ #❤️❤️❤️
Во время тренировок дзюдоист Умар Мавлянов назвал Мендеса "дерзким парнем" о чем глава спорткомплекса NAS спрашивал и Хабиба. Тот заявил, что Хавьеру нужно узнать мнение других.
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I’m not Cocky Guy🤦🏼♂️ @nas_sc @landan3 @khabib_nurmagomedov
21 октября состоялась пресс-конференция перед началом UFC 254. На ней Хабиб и Гэтжи обменялись взглядами.
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FOR THE UNDISPUTED TITLE. [ #UFC254 - Oct 24 - Main Card at 2pmET - LINK IN BIO ]
Во время фотосессии Джастин отложил чемпионский пояс. Видимо хотел показать, что ему нужен настоящий трофей, а не временный титул.
Президент UFC Дана Уайт рассказал в интервью TMZ Sports, что поединок Хабиб — Гэтжи станет величайшим в истории UFC.
Еще до начала пресс-конференции бойцы успели ответить на некоторые вопросы журналистов.
Нурмагомедов рассказал TSN о ближайших задачах в карьере. Он выделил две задачи: досрочно победить Гэтжи и стать первым в рейтинге UFC.
Напомним, что первым в рейтинга UFC вне зависимости от категории располагается Джон Джонс. В общем рейтинге и списке лучших в легком весе Хабиб занимает вторую строчку.
На вопрос о следующих боях Хабиба после Гэтжи россиянин заявил, что сосредоточен на текущем поединке.
Нурмагомедов сравнил американскую и дагестанскую борьбу.
"Если я попытаюсь повалить соперника однажды, я повалю его и буду держать весь вечер. Это разница между американской и дагестанской борьбой", - сказал Хабиб.
Хабиб отметил преимущества Гэтжи:
Нурмагомедов рассказал о семье. Для него семья и друзья — самое главное в жизни.
Позже Хабиб сравнил себя с Мохаммедом Али и Майклом Тайсоном:
"Когда я рос, смотрел на этих людей, как они выступают. Вряд ли смогу приблизиться к этим людям".
Гэтжи выразил мнение, что Хабиб проиграл всего один раунд за всю карьеру.
Очевидно, что это был 27-й бой Хабиба с Макгрегором. По итогам третьего раунда судьи единогласно присвоили очки ирландцу.
Американец также заявил журналистам, что не смотрел боев Хабиба после согласования поединка. Он добавил, что хочет выглядеть на турнире в лучшей форме.
Гэтжи частично рассказал о тактике боя:
"Если он хочет схватить меня, я буду готов причинить ущерб. Буду бить по ногам".
Также Джастин рассказал, насколько значителен для него бой с Хабибом.
Американец считает, что должен был проиграть поединок с Тони Фергюсоном. Как признался сам боец, он забрал его душу.
На вопрос о семье Гэтжи рассказал трогательную историю о родителях. Несколько главных моментов о семье американца из пресс-конференции:
Американец заявил, что после боя его мать тоже уйдет на пенсию.
В завершении пресс-конференции Джастин рассказал, что хотел уехать тренироваться в Бразилию и Россию.
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Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.