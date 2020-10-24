Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Владан Джурич

История двух бойцов: как Хабиб и Гэтжи начинали карьеру

24 октября состоится поединок Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

История двух бойцов: как Хабиб и Гэтжи начинали карьеру

Бойцы усердно готовятся к бою и очевидно, что это будет самый сложный бой для Нурмагомедова.

Спортсмены проделали огромный путь до того, как стали полноценными участниками UFC. Хабиб начинал с боевого самбо, а Джастин занимался борьбой в школе.

Нурмагомедов начал карьеру бойца в 2008 году, а Гэтжи в 2011.

История Хабиба

Карьера Хабиба Нурмагомедова началась с боевого самбо и вольной борьбы. Тогда россиянин под руководством своего отца Абдулманапа Нурмагомедова освоил боевое самбо, вольную борьбу, армейский рукопашный бой и панкратион. В каждом виде единоборств Хабиб получил Мастера спорта международного уровня.

Первый бой Хабиба в качестве бойца состоялся на турнире CSFU: Champions League в Полтаве в 2008 году. Тогда россиянин сразился с азербайджанским бойцом Вусалом Байрамовым.

В поединке с Байрамовым Хабиб применял классическую тактику — проход в ноги для перехода в партер. Это отличало его от других бойцов в MMA, ведь это всегда рискованный прием, который может закончиться удушающим или болевым.

Хабиб выиграл свой первый поединок при помощи удушающего приема треугольника. Тогда россиянин доказал, что достоин более сильных соперников.

Через месяц состоялись три поединка Хабиба на турнире Pankration Atrium Cup в Москве. Нурмагомедову необходимо было сразиться с Магомедом Магомедовым, Рамазаном Курбанисмаиловым и Шамилем Абдулкеримовым.

Возможно это был один из самых сложных периодов карьеры для Хабиба. Во-первых, потому что все соперники были сильны в партере. Во-вторых, Курбанисмаилов был одним из фаворитов поединка.

Несмотря на трудности Хабиб одержал победу над оппонентами и стал чемпионом Pankration Atrium Cup 2008. Все три поединка были выиграны по единогласному решению судей.

В августе 2009 года Хабиб провел два боя на турнире Tsumada Fighting Championship 3. Его соперниками были Саид Ахмед и Эльдар Эльдаров. Оба поединка Нурмагомедов выиграл техническими нокаутами.

После поединков на Pankration Atrium Cup Хабиб предпринимал больше решений в стойке. Это помогло ему нанести несколько точных и более опасных атак по сопернику. При этом он не упускал возможности перейти в партер и позиционную борьбу.

В ноябре 2009 года Хабиб принял участие на турнире M-1 Challenge в девятой селекции, проходившем в Санкт-Петербурге. Его соперником стал российский боец Шахбулат Шамхалаев, известный комбинированным стилем кикбоксинга и ушу-саньда.

В этом поединке Хабиб одержал первую победу при помощи болевого приема рычага локтя через позиционную борьбу.

В 2010 году Хабиб одержал победу на турнире Golden Fist Russia, выиграв у Али Багова. Тогда судьи присвоили победу Нурмагомедову за удары головой в партере. Главная ошибка Багова в том бое — переход в борьбу, из-за которой Хабиб оказался снова наверху и продолжал пользоваться преимуществом пространства.

После этого Хабиб принял два поединка на турнире M-1 Selection Ukraine 2010. В первом бое россиянин одолел Виталия Островского, а во втором победил украинца Александра Агафонова.

В обоих поединках Хабиб технически нокаутировал оппонентов в очередном партере.

После этого Нурмагомедов принял еще шесть поединков на турнире ProFC. Три боя он выиграл удушающим, два техническим нокаутом и один при помощи болевого приема кимуры.

Особенности боев Нурмагомедова:

  • Часто использует позиционную борьбу благодаря опыту в самбо и грэпплингу;
  • редко применяет болевые приемы;
  • активно контролирует соперника на протяжении всего поединка.

Только после турнира ProFC началась карьера Хабиба в UFC.

При этом до UFC большая часть соревнований прошла у Хабиба на Украине, а именно в Полтаве. Он принимал так несколько боев и много тренировался.

В 2018 году дядя чемпиона UFC Алекс Нурмагомедов рассказывал в интервью "СЭ", что Хабибу пытались сделать украинский паспорт и постоянно получали отказы.

История Гэтжи

До перехода в ММА Джастин Гэтжи занимался вольной борьбой с четырех лет.

Гэтжи активно участвовал в школьных соревнованиях, где доходил до финальных этапов. Американец также занял 9-е место в истории Аризоны по количеству набранных очков в команде.

Затем Джастин получил приглашение от Национальной ассоциации студенческих видов спорта и поступил в университет Северного Колорадо. Там он проиграл в общей сложности 13 боев и стал седьмым в первом дивизионе ассоциации.

Гэтжи дважды боролся с олимпийским чемпионом Джорданом Барроузом.

В 2011 году после университетских выступлений американец дебютировал в ММА.

Первый профессиональный поединок американца прошел в августе 2011 года. Гэтжи нокаутировал броском Кевина Крума.

Осенью в том же году Гэтжи побеждает техническим нокаутом Джо Келсо на турнире BTT MMA 2: Genesis.

После удачного выступления американец проводит два боя на турнире ROF42 и ROF43. В первом поединке Гэтжи одолел Донни Белла, а во втором Маркуса Эдвардса. В обоих поединках Джастин использовал все известные элементы борьбы. Чаще всего броски.

Затем Гэтжи поучаствовал в трех поединках турнира Rage in the Cage. В первом он выиграл у Сэма Янга в партере, использовав удушающий прием. Два следующих боя закончились нокаутами оппонентов. И снова Джастин использовал броски из борьбы.

После этого Гэтжи участвовал в еще 10 поединках в рамках WSOF и в июле провел последний поединок на турнире The Ultimate Fighter: Redemption Finale перед попаданием в UFC.

По большему счету американец использовал удары ногами и руками в партере. После же прихода в UFC под руководством Тревора Уитмана Гэтжи стал первоклассным бойцом в стойке.

С 2017 года Джастин перестал использовать бросковые приемы и перешел на элементы в стойке.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы ufc джастин гэтжи хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
Бой Хабиб - Гэтжи
Новости Все >
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
"Ответочка" Шнурову. Пригожин отреагировал "на камень в свой огород"
От коронавируса умер брат Эдуарда Успенского
Павел Воля посмеялся над словами жены о жизни на 50 тысяч рублей
Транжирство и мотовство. Тимати купил кроссовки за два миллиона рублей
Вирусолог предрёк россиянам тяжёлую зиму из-за коронавируса
В Неаполе начались беспорядки после введения комендантского часа
Роскошь напоказ. Певица Слава купила дочери Mercedes
Фомин: Ксения Собчак разведётся с Богомоловым
Президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января
Последние материалы
Транжирство и мотовство. Тимати купил кроссовки за два миллиона рублей
Вирусолог предрёк россиянам тяжёлую зиму из-за коронавируса
В Неаполе начались беспорядки после введения комендантского часа
Роскошь напоказ. Певица Слава купила дочери Mercedes
Фомин: Ксения Собчак разведётся с Богомоловым
Президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января
Стас Костюшкин не отстаёт от Волочковой
Оперативный штаб не рекомендует закрывать российские границы
Следующая неделя в Москве пройдёт без осадков
У Тарзана после реанимации открылся стихотворный дар
Популярное
Новости Белоруссии
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"

В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".

Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Обеды из ресторанов и прогулки: стало известно о VIP-условиях Ефремова
Общество
Обеды из ресторанов и прогулки: стало известно о VIP-условиях Ефремова
Бывший СССР
Азербайджан и Армения сошлись лоб в лоб
Кремль
США больше не смогут доминировать - появились две новые сверхдержавы
Игорь Буккер Чем можно заменить пьяный Октоберфест? Игорь Буккер Василий Амирджанов Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ Василий Амирджанов Любовь Степушова Эстония настроилась на отпор гомототалитаризму Любовь Степушова
Комментарии
Власти снова отложили выплату по советским вкладам
Фомин: Ксения Собчак разведётся с Богомоловым
ТОП-список самой полезной и доступной для кошелька рыбы
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Александр Гущин: роль Китая в Белоруссии не менее важна, чем роль Запада
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Михаил Хазин на грани фола
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Михаил Хазин на грани фола
Депутат Мосгордумы: в Москве вводят контроль за каждым из нас
Алексей Навальный: отыгранная фигура или жертва имиджа?
Михаил Хазин на грани фола
Самойлову обвиняют в краже бренда
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников