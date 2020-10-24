История двух бойцов: как Хабиб и Гэтжи начинали карьеру

24 октября состоится поединок Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

Бойцы усердно готовятся к бою и очевидно, что это будет самый сложный бой для Нурмагомедова.

Спортсмены проделали огромный путь до того, как стали полноценными участниками UFC. Хабиб начинал с боевого самбо, а Джастин занимался борьбой в школе.

Нурмагомедов начал карьеру бойца в 2008 году, а Гэтжи в 2011.

История Хабиба

Карьера Хабиба Нурмагомедова началась с боевого самбо и вольной борьбы. Тогда россиянин под руководством своего отца Абдулманапа Нурмагомедова освоил боевое самбо, вольную борьбу, армейский рукопашный бой и панкратион. В каждом виде единоборств Хабиб получил Мастера спорта международного уровня.

Первый бой Хабиба в качестве бойца состоялся на турнире CSFU: Champions League в Полтаве в 2008 году. Тогда россиянин сразился с азербайджанским бойцом Вусалом Байрамовым.

В поединке с Байрамовым Хабиб применял классическую тактику — проход в ноги для перехода в партер. Это отличало его от других бойцов в MMA, ведь это всегда рискованный прием, который может закончиться удушающим или болевым.

Хабиб выиграл свой первый поединок при помощи удушающего приема треугольника. Тогда россиянин доказал, что достоин более сильных соперников.

Через месяц состоялись три поединка Хабиба на турнире Pankration Atrium Cup в Москве. Нурмагомедову необходимо было сразиться с Магомедом Магомедовым, Рамазаном Курбанисмаиловым и Шамилем Абдулкеримовым.

Возможно это был один из самых сложных периодов карьеры для Хабиба. Во-первых, потому что все соперники были сильны в партере. Во-вторых, Курбанисмаилов был одним из фаворитов поединка.

Несмотря на трудности Хабиб одержал победу над оппонентами и стал чемпионом Pankration Atrium Cup 2008. Все три поединка были выиграны по единогласному решению судей.

В августе 2009 года Хабиб провел два боя на турнире Tsumada Fighting Championship 3. Его соперниками были Саид Ахмед и Эльдар Эльдаров. Оба поединка Нурмагомедов выиграл техническими нокаутами.

После поединков на Pankration Atrium Cup Хабиб предпринимал больше решений в стойке. Это помогло ему нанести несколько точных и более опасных атак по сопернику. При этом он не упускал возможности перейти в партер и позиционную борьбу.

В ноябре 2009 года Хабиб принял участие на турнире M-1 Challenge в девятой селекции, проходившем в Санкт-Петербурге. Его соперником стал российский боец Шахбулат Шамхалаев, известный комбинированным стилем кикбоксинга и ушу-саньда.

В этом поединке Хабиб одержал первую победу при помощи болевого приема рычага локтя через позиционную борьбу.

В 2010 году Хабиб одержал победу на турнире Golden Fist Russia, выиграв у Али Багова. Тогда судьи присвоили победу Нурмагомедову за удары головой в партере. Главная ошибка Багова в том бое — переход в борьбу, из-за которой Хабиб оказался снова наверху и продолжал пользоваться преимуществом пространства.

После этого Хабиб принял два поединка на турнире M-1 Selection Ukraine 2010. В первом бое россиянин одолел Виталия Островского, а во втором победил украинца Александра Агафонова.

В обоих поединках Хабиб технически нокаутировал оппонентов в очередном партере.

После этого Нурмагомедов принял еще шесть поединков на турнире ProFC. Три боя он выиграл удушающим, два техническим нокаутом и один при помощи болевого приема кимуры.

Особенности боев Нурмагомедова:

Часто использует позиционную борьбу благодаря опыту в самбо и грэпплингу;

редко применяет болевые приемы;

активно контролирует соперника на протяжении всего поединка.

Только после турнира ProFC началась карьера Хабиба в UFC.

При этом до UFC большая часть соревнований прошла у Хабиба на Украине, а именно в Полтаве. Он принимал так несколько боев и много тренировался.

В 2018 году дядя чемпиона UFC Алекс Нурмагомедов рассказывал в интервью "СЭ", что Хабибу пытались сделать украинский паспорт и постоянно получали отказы.

История Гэтжи

До перехода в ММА Джастин Гэтжи занимался вольной борьбой с четырех лет.

Гэтжи активно участвовал в школьных соревнованиях, где доходил до финальных этапов. Американец также занял 9-е место в истории Аризоны по количеству набранных очков в команде.

Затем Джастин получил приглашение от Национальной ассоциации студенческих видов спорта и поступил в университет Северного Колорадо. Там он проиграл в общей сложности 13 боев и стал седьмым в первом дивизионе ассоциации.

Гэтжи дважды боролся с олимпийским чемпионом Джорданом Барроузом.

В 2011 году после университетских выступлений американец дебютировал в ММА.

Первый профессиональный поединок американца прошел в августе 2011 года. Гэтжи нокаутировал броском Кевина Крума.

Осенью в том же году Гэтжи побеждает техническим нокаутом Джо Келсо на турнире BTT MMA 2: Genesis.

После удачного выступления американец проводит два боя на турнире ROF42 и ROF43. В первом поединке Гэтжи одолел Донни Белла, а во втором Маркуса Эдвардса. В обоих поединках Джастин использовал все известные элементы борьбы. Чаще всего броски.

Затем Гэтжи поучаствовал в трех поединках турнира Rage in the Cage. В первом он выиграл у Сэма Янга в партере, использовав удушающий прием. Два следующих боя закончились нокаутами оппонентов. И снова Джастин использовал броски из борьбы.

После этого Гэтжи участвовал в еще 10 поединках в рамках WSOF и в июле провел последний поединок на турнире The Ultimate Fighter: Redemption Finale перед попаданием в UFC.

По большему счету американец использовал удары ногами и руками в партере. После же прихода в UFC под руководством Тревора Уитмана Гэтжи стал первоклассным бойцом в стойке.

С 2017 года Джастин перестал использовать бросковые приемы и перешел на элементы в стойке.