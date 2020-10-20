24 октября состоится UFC 254. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Джастином Гэтжи.
Оба соперника с внушающей статистикой.
|
Статистика
|
Хабиб Нурмагомедов
|
Джастин Гэтжи
|
Всего боев
|
28
|
24
|
Побед
|
28
|
22
|
Нокаутом
|
8
|
19
|
Поражений
|
0
|
2
Нурмагомедов остается бойцом без поражений, а Гэтжи выиграл большую часть боев нокаутом.
Гэтжи отличается уникальной тактикой боя. Во-первых, он старается выиграть в самом начале поединка. Во-вторых, американец представляет большую опасность в стойке.
За всю свою карьеру Гэтжи бился так, что пятерых соперников пришлось госпитализировать.
В последнем поединке Гэтжи с Тони Фергюсоном Джастину присвоили техническую победу нокаутом. Как пишет Express, Фергюсона госпитализировали. У американца обнаружено рассечение левой стороны лица и опухоль под правым глазом.
7 июля 2012 года на турнире UFC 148 Хабиб провел относительно успешный бой с бразильцем Глейсоном Тибау.
Болельщики Нурмагомедова вспоминают этот бой как проигрышный, но по подсчетам судей Хабиб забрал очки в каждом раунде. После поединка сам Хабиб признался, что был удивлен победе.
Особенности боя Хабиба с Тибау:
Глейсон нанес 110 ударов (46 в цель), а Нурмагомедов 112 (33 в цель).
В поединке с бразильцем Хабиб был еще неопытным бойцом. Это был второй бой россиянина в UFC. При этом Тибау был уже ветераном спорта.
По мнению судей, Хабиб выиграл поединок за счет тщательного контроля соперника.
Джастин Гэтжи проиграл два поединка. В обоих боях он был нокаутирован.
2 декабря 2017 года Гэтжи проиграл американцу Эдди Альваресу. Соперник удачно применил удар коленом, нокаутировав Джастина за четыре минуты.
Во время боя Гэтжи часто использовал лоу-кики, за что Альварес его каждый раз наказывал.
Несколько раз Альварес хватал Джастина за ногу, чтобы перейти в борьбу, но Гэтжи отлично уклонялся от таких приемов.
В итоге Гэтжи так устал, что с трудом поднимал руки. Это позволило Альваресу провести удар коленом и выиграть поединок.
14 апреля 2018 года Гэтжи проиграл американскому бойцу Дастину Пуарье. За четыре раунда Пуарье нокаутировал Гэтжи серией ударов.
Во время поединка Джастин не раз использовал удар ногой в кувырке, но это давало незначительное преимущество и отнимало много сил.
Главная проблема Гэтжи — низкая концентрация. Американец быстро устает, начинает пропускать и теряет позиции.
При этом последний поединок Гэтжи с Тони Фергюсоном показал, что Джастин поработал над концентрацией. Он смог выстоять пять раундов и нокаутировать Фергюсана, хоть и технически по решению судей.
Еще один минус Гэтжи — плохой навык борьбы в партере. Американец предпочитает избегать атак, которые могут повалить его на пол.
Нурмагомедов рассказал в интервью "Чемпионату" о подготовке к бою с Гэтжи:
"Если нужно будет встать в стойке, сделаю это. Готов бороться, драться, стоять в стойке. Хочу закончить бой досрочно. Уже представляю, как заставляю его закончить бой досрочно".
Хабиб отметил, что подготовка к бою была самой сложной для него.
2 октября Нурмагомедов заявил на пресс-конференции, что его бойцовский интеллект намного выше, чем у Гэтжи.
Хабиб также похвалил тренера Гэтжи Тревора Уиттмана, но в интервью перепутал его имя.
По словам Хабиба на пресс-конференции, он будет использовать комбинированные элементы кикбоксинга и классической борьбы, чтобы измотать Гэтжи.
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Это был тяжёлый тренировочный лагерь, как физически так и психологически, ни кто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам. - It was hard training camp honestly, mentally and physically. but no one can stop time, only patience and hard work will help us. #ufc254 @tooba - 🔝👌
Джастин Гэтжи рассказал "Известиям" о готовности к поединку с Нурмагомедовым:
"Я попытаюсь сильно повредить его тело, мозг, ноги, печень, почки. Буду бить все, до чего смогу добраться".
Американец также рассказал об отношении к Хабибу — назвал его дерзким и самоуверенным человеком.
Гэтжи добавил, что к поединку больше всего тренировал удары. Очевидно, что Джастин хочет воспользоваться своей главной тактикой — жестким прессингом и сильными ударами с первых минут поединка.
В завершении своего интервью американец обещал фанатам зрелищный бой.
Тренер Эла Яквинты Рэй Лонго рассказал Allboxing, что у Гэтжи больше шансов на победу в поединке с Нурмагомедовым. Сам Эл считает, что победит Хабиб.
Американский боец UFC Дастин Пуарье считает, что у Джастина есть шансы выиграть, если американец не будет прижат к клетке октагона. Пуарье отметил, что Гэтжи необходимо свободное пространство для победы.
Российский боец Магомед Исмаилов уверен, что Джастин не справится с бойцовским напором Хабиба.
Американский боец Диего Санчес рассказал BS News, что считает Хабиба классическим чемпионом и фаворитом в поединке с Гэтжи.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что Нурмагомедов выиграет бой.
Cristiano Ronaldo predict Khabib to win. #UFC254 pic.twitter.com/i7czrxAm9s— Talal (@TalalAlhuthali) October 16, 2020
Очевидно, что у Хабиба большие шансы одолеть Гэтжи. У россиянина хороший уровень прессинга и прекрасные навыки борьбы в партере. Если Нурмагомедову удастся повалить американца, то выйти из партера Хабиба ему не удастся.
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