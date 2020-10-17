Сборная России провела три неудачных матча: один проигрыш в товарищеской встрече и две ничьи в Лиге наций.
После ничьи в матче с Венгрией российские болельщики усомнились в выходе сборной в корзину повыше. С такими результатами команда Станислава Черчесова далеко не уйдет.
СМИ называют главными причинами ухудшения игры акцент на одних и тех же игроках и возрастной состав (около 30 лет в среднем).
Сборная России остается на первом месте в группе Лиги наций.
8 октября в контрольном матче перед играми Лиги наций Россия уступила сборной Швеции со счетом 1:2.
На скамье запасных остались два регулярных полузащитника: Роман Зобнин и Алексей Ионов.
Черчесов решил выпустить в полузащиту Магомеда Оздоева и Юрия Газинского. При этом Оздоев сыграл на правом фланге, вместо привычного левого.
С самого начала на правом фланге защиты играл Марио Фернандес. Видимо Черчесов хотел попробовать скомбинировать разрезающие пасы Фернандеса на Артема Дзюбу.
Обычно на правом фланге сборной играет Вячеслав Караваев. В матче со Швецией он был на левом фланге.
В матче со Швецией также дебютировал полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой. Россиянин вышел с первых минут вместо привычного Далера Кузяева.
В первом тайме россияне показали атакующий футбол. Связка Караваева с Жирковым помогала создавать интригу на флангах. При этом Дзюба оказывался впереди практически во всех моментах.
Первый гол забили шведы после неверного решения Мостового. Вместо перехвата мяча с продвижением россиянин сыграл жестко корпусом. Это привело к штрафному, ошибке Ильи Кутепова после подачи и голу Александера Исака.
📹 Александер Исак вывел шведскую сборную вперед точным ударом головой после розыгрыша стандарта
📺 #РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/36itnpoWUZ
Второй дебютант за сборную России Александр Соболев вышел вместо Дзюбы во втором тайме.
На 74-й минуте Маттиас Юханссон пробил по воротам. Мяч попал в Федора Кудряшова и отскочил в ворота.
📹 Маттиас Юханссон пробил с дальней дистанции, мяч рикошетом от ноги Федора Кудряшова залетел в ворота.
📺 #РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/PlPlpJUo43
В компенсированное время после углового Дениса Черышева Соболев забил точным ударом головой.
💪🏻 Дебютный гол Александра Соболева за сборную России#РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/BcBdb4bRPl— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020
Матч получился качественным по содержательной части (выше владение и больше ударов), но реализация хромала из-за экспериментов с составом.
После проверочного матча со Швецией россияне сыграли вничью с Турцией. Это был важный матч для команды Черчесова с точки зрения престижности турнира и попадания во вторую корзину.
В полузащитной зоне играла стандартная связка Зобнин — Оздоев. В таком случае Газинский может оказаться хорошей заменой.
В центре обороны была связка Семенов — Кудряшов. Видимо Черчесов не стал рисковать защитной линией из-за ошибок Кутепова в прошлом матче.
В атаке выбор оставался прежним: Дзюба в центре, Кузяев слева и Ионов справа.
В начале матча хорошо работала коммуникация между оборонительной и атакующей связкой. Семенов и Кудряшов делали длинные передачи на Дзюбу.
Зобнин показал умение играть в высокий прессинг, прямо как в "Спартаке".
В начале первых 20 минут Россия показывала хороший футбол: высокий прессинг и дальние передачи от центральных защитников.
На 28-й минуте после прессинга полузащиты Зобнин отдал пас Антону Миранчуку и тот пробил мощным ударом в касание. У вратаря "Бешикташа" Мерта Гюнока не было шансов и времени для ответных действий.
💪🏻 Гол Антона Миранчука в ворота турецкой сборной
📺 #РоссияТурция на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 11, 2020
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/8UWUvtwmAq
Во время паса Зобнина оборона Турции провалилась. Защитники Мерих Деримал и Озан Кабак проиграли свои позиции и пропустили пас Зобнина.
Во втором тайме защита россиян начала ошибаться: паника во время штрафных Турции и плохая опека нападающего Бурата Ыйлмаза.
Из-за ошибок обороны турки смогли полноценно разыграть штрафной. Атака закончилась голом Кенана Карамана.
📹 Гол Кенана Карамана после розыгрыша стандарта
📺 #РоссияТурция на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 11, 2020
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/DcidkI6ggS
Турция была ненамного сильнее России по моментам:
Но стоит признать, что у Турции сильный состав: Хакан Чалханоглу из "Милана", Караман из "Фортуны", Озан Туфан из "Фенербахче" и вышедший на замену Дженгиз Ундер из "Ромы" (выступает на правах аренды в "Лестере").
Матч с венграми закончился нулевой ничьей.
Черчесов оставил те же связки защиты и полузащиты, что и в матче с Турцией. У россиян не было привычного в защите Марио Фернандеса из-за травмы.
У Венгрии не было главной звезды — нападающего "Лейпцига" Доминика Собослаи.
Впервые справа в защите у россиян был Игорь Смольников. Обычно на этой позиции играет Караваев.
Таким образом, Черчесов решил сыграть на опыте — средний возраст состава выше 30 лет.
Первый тайм прошел для россиян тяжело. Были шансы у Оздоева, Дзюбы и Ионова, но реализация снова была на плохом уровне.
Во втором тайме выпустили Газинского, Мостового и Бакаева, чтобы освежить игру. Потом на поле появился Соболев, который пытался помочь Дзюбе в реализации.
В итоге в конце второго тайма Россия давила соперника на его половине, но это не принесло результатов. При этом команда Черчесова имела много моментов, чтобы выиграть с минимальным счетом.
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Вничью закончили последний домашний матч в году. Спасибо за поддержку, вы — лучшие! ❤ ⠀ #НашиПарни #СборнаяРоссии #РоссияВенгрия
Сравнения показателей игры сборной России в трех матчах:
|
Показатели/Матч
|
Россия — Швеция
|
Россия — Турция
|
Россия — Венгрия
|
Количество ударов
|
10
|
12
|
11
|
Ударов в створ
|
3
|
4
|
1
|
Владение мяча
|
58%
|
41%
|
58%
|
Угловые
|
11
|
6
|
5
По данным WhoScored, Дзюба имеет самый большой показатель ударов из штрафной площади (2,5 за игру) и количество передач (9,8 за 90 минут), Оздоев лучший по отборам (3,8 за матч) и Соболев лидирует по ключевым пасам (в среднем 1 за игру).
Главные причины ухудшения результатов сборной:
Кроме того, Россия потеряла несколько значительных игроков: нападающего Александра Головина, полузащитника Алексея Миранчука, защитников Марио Фернандеса и Георгия Джикию.
Напомним, что впереди у России выездные матчи: контрольная с Молдавией и две игры в Лиге наций с Сербией и Турцией.
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