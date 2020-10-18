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Автор Владан Джурич

"Динамо" и "Уфа" назначили новых тренеров: будет ли интрига в РПЛ?

Сразу два клуба РПЛ обновили тренеров. 11 октября Рашид Рахимов был назначен на пост главного тренера "Уфы", а 14 октября Сандро Шварц стал новым коучем "Динамо".

"Динамо" и "Уфа" назначили новых тренеров: будет ли интрига в РПЛ?

Оба тренера — большие специалисты. Рахимов провел два года в "Амкаре" и два сезона в "Локомотиве". Шварц долгое время работал с "Майнцем", начиная с молодежной команды. Немец тренировал взрослую команду "Майнца" с 2017 по 2019 год.

Оба специалиста могли попасть в другие клубы. По информации "Чемпионата", Рахимов мог возглавить "Химки" в июле, а Шварцом интересовался "Шальке".

Тренеры высказались о своем назначении.

Сандро Шварц рассказал "Динамо", что в команде "бело-голубых" много перспективных и интересных игроков.

Рахимов рассказал в эфире "Матч ТВ" о первой тренировке и заявил о напряжении в башкирском клубе.

Карьера Рахимова

Рахимов начинал карьеру игрока с таджикистанского "Памира", где провел 11 лет, включая два года в молодежной команде.

В период с 1993 по 1994 год Рахимов выступал за московский "Локомотив".

Рахимов начал тренерскую карьеру с австрийского "Адмира Ваккера" в 2002 году. Там он провел два года, после чего возглавил пермский "Амкар".

Будущее "Уфы" при Рахимове

Ожидается, что в "Уфе" российский специалист приобретет нужный ему состав игроков, наладит игру команды и выведет клуб на более высокую позицию с аутсайдерского места.

 
 
 
 
 
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Рашид Рахимов – главный тренер ФК «Уфа»! Рашид Маматкулович родился 18 марта 1965 года в Душанбе. В бытность футболистом выступал на позициях защитника и полузащитника. Тренерскую карьеру начал сразу же после того, как завершил карьеру игрока. Первым клубом стала австрийская «Адмира», в которой он играл на закате карьеры футболиста. Впрочем, долго в Австрии Рашид Маматкулович не задержался, решив вернуться обратно в Россию. Специалист возглавлял «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат», с которым в сезоне 2016/2017 занял 5-е место (лучший результат в истории команды). Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин! #фкУфа #МыУфа #РашидРахимов #ДоброПожаловать

Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

Согласно данным transfermarkt, башкирский клуб продал 5 игроков, заработав около 8 миллионов евро.

"Уфа" совершила три приобретения на 1,24 миллиона евро. Еще четверо игроков были взяты в аренду.

Глава "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал ТНВ, что клубу нужен баланс между опытными и молодыми игроками.

Гендиректор башкирского клуба Ринат Шайбеков рассказал "Чемпионату", что Рахимову поставлена задача выйти из трудного положения в РПЛ.

При этом ни у менеджмента, ни у нового тренера нет уверенности в выполнении главной задачи "Уфы".

По информации "Sport24", новым ассистентом тренера станет Эдуардо Докампо, работавший с испанским "Атлетиком Бильбао".

По сведениям "Чемпионата, "Уфа" отказалась от услуг бывшего тренера "Спартака" Олега Кононова и экс-коуча "Химок" Сергея Юрана.

О Сандре Шварце

Шварц был знаком в Юргеном Клоппом, когда Сандро играл в "Майнце". С 1997 года Клопп и Сандро остаются лучшими друзьями.

Когда в 19 лет Шварц получил разрыв крестообразных связок, Клопп помогал ему восстановиться.

Клопп рассказал в интервью Sky Sport про конфликт со Шварцом.

В 2001 году Юрген ударил Сандро головой после того, как тот несколько раз фолил на Клоппе.

Как признался тренер "Ливерпуля", он лишь слегка наклонил голову в сторону Шварца. При этом кровь у Сандро пошла от холода.

После инцидента немецкие друзья превратились во врагов, хотя Клопп пытался дозвониться до Шварца. Через два месяца Юрген стал тренером "Майнца", и он помирился с Сандро.

Клопп описывает в интервью Sky Sport характер Шварца следующим образом:

  • общительный и дружелюбный специалист;
  • во многом равняется на Клоппа;
  • есть лидерские качества.

Когда Клопп тренировал "Майнц", Шварц был ключевым игроком в команде.

Журналист и ведущий телеканала Sky Александр Боненгель рассказал в интервью "СЭ", что Шварц очень похож на Клоппа.

Немецкий журналист отметил, что Шварцу удалось достичь хороших результатов в "Майнце", когда в команде была неблагоприятная атмосфера.

Новому немецкому тренеру "бело-голубых" будет легче освоиться в клубе благодаря спортивному директору "Динамо" Желько Бувачу.

Шварц рассказал журналистам, что Бувач талантливый специалист с большим опытом построения тренировочного процесса.

Напомним, что Желько Бувач много работал с Клоппом, когда тот возглавлял "Майнц", "Боруссию Дортмунд" и "Ливерпуль".

На днях боснийский специалист поделился мнением о назначении Шварца в "Динамо":

"Этот тренер настоящий микс — он молод, но в то же время опытен".

Сандро Шварц также передал привет всей команде и болельщикам "Динамо".

Изменится ли игра "Динамо"?

По мнению немецкого журналиста Александра Боненгеля, при Шварце "Динамо" может начать играть в высокий прессинг и зрелищный футбол.

Возможные изменения в игре "Динамо":

  • смена тактической схемы с 4-3-3 на 4-4-2;
  • повышение прессинга на половине поля соперника;
  • снижение количества контратак и больше атакующих действий через разрезающие передачи.

Единственное, что объединяет "Майнц" и "Динамо" — агрессивная игра на поле. Обе команды ведут себя смело и могут создавать опасные моменты для любых соперников.

Шварц еще молодой тренер. Он тренировал взрослую команду "Майнца" всего два года. Большую часть времени немец провел на посту тренера молодежного и резервного "Майнца".

Не стоит ожидать больших результатов от нового тренера в "Динамо". Немецкому специалисту нужно привыкнуть к команде и наладить тренировочный процесс.

Вместе со Шварцом в тренерский штаб вошли: немецкий специалист Волкан Булут и бывший игрок "Динамо" Андрей Воронин.

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