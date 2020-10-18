"Динамо" и "Уфа" назначили новых тренеров: будет ли интрига в РПЛ?

Сразу два клуба РПЛ обновили тренеров. 11 октября Рашид Рахимов был назначен на пост главного тренера "Уфы", а 14 октября Сандро Шварц стал новым коучем "Динамо".

Оба тренера — большие специалисты. Рахимов провел два года в "Амкаре" и два сезона в "Локомотиве". Шварц долгое время работал с "Майнцем", начиная с молодежной команды. Немец тренировал взрослую команду "Майнца" с 2017 по 2019 год.

Оба специалиста могли попасть в другие клубы. По информации "Чемпионата", Рахимов мог возглавить "Химки" в июле, а Шварцом интересовался "Шальке".

Тренеры высказались о своем назначении.

Сандро Шварц рассказал "Динамо", что в команде "бело-голубых" много перспективных и интересных игроков.

Рахимов рассказал в эфире "Матч ТВ" о первой тренировке и заявил о напряжении в башкирском клубе.

Карьера Рахимова

Рахимов начинал карьеру игрока с таджикистанского "Памира", где провел 11 лет, включая два года в молодежной команде.

В период с 1993 по 1994 год Рахимов выступал за московский "Локомотив".

Рахимов начал тренерскую карьеру с австрийского "Адмира Ваккера" в 2002 году. Там он провел два года, после чего возглавил пермский "Амкар".

Будущее "Уфы" при Рахимове

Ожидается, что в "Уфе" российский специалист приобретет нужный ему состав игроков, наладит игру команды и выведет клуб на более высокую позицию с аутсайдерского места.

Согласно данным transfermarkt, башкирский клуб продал 5 игроков, заработав около 8 миллионов евро.

"Уфа" совершила три приобретения на 1,24 миллиона евро. Еще четверо игроков были взяты в аренду.

Глава "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал ТНВ, что клубу нужен баланс между опытными и молодыми игроками.

Гендиректор башкирского клуба Ринат Шайбеков рассказал "Чемпионату", что Рахимову поставлена задача выйти из трудного положения в РПЛ.

При этом ни у менеджмента, ни у нового тренера нет уверенности в выполнении главной задачи "Уфы".

По информации "Sport24", новым ассистентом тренера станет Эдуардо Докампо, работавший с испанским "Атлетиком Бильбао".

По сведениям "Чемпионата, "Уфа" отказалась от услуг бывшего тренера "Спартака" Олега Кононова и экс-коуча "Химок" Сергея Юрана.

О Сандре Шварце

Шварц был знаком в Юргеном Клоппом, когда Сандро играл в "Майнце". С 1997 года Клопп и Сандро остаются лучшими друзьями.

Когда в 19 лет Шварц получил разрыв крестообразных связок, Клопп помогал ему восстановиться.

Клопп рассказал в интервью Sky Sport про конфликт со Шварцом.

В 2001 году Юрген ударил Сандро головой после того, как тот несколько раз фолил на Клоппе.

Как признался тренер "Ливерпуля", он лишь слегка наклонил голову в сторону Шварца. При этом кровь у Сандро пошла от холода.

После инцидента немецкие друзья превратились во врагов, хотя Клопп пытался дозвониться до Шварца. Через два месяца Юрген стал тренером "Майнца", и он помирился с Сандро.

Клопп описывает в интервью Sky Sport характер Шварца следующим образом:

общительный и дружелюбный специалист;

во многом равняется на Клоппа;

есть лидерские качества.

Когда Клопп тренировал "Майнц", Шварц был ключевым игроком в команде.

Журналист и ведущий телеканала Sky Александр Боненгель рассказал в интервью "СЭ", что Шварц очень похож на Клоппа.

Немецкий журналист отметил, что Шварцу удалось достичь хороших результатов в "Майнце", когда в команде была неблагоприятная атмосфера.

Новому немецкому тренеру "бело-голубых" будет легче освоиться в клубе благодаря спортивному директору "Динамо" Желько Бувачу.

Шварц рассказал журналистам, что Бувач талантливый специалист с большим опытом построения тренировочного процесса.

Напомним, что Желько Бувач много работал с Клоппом, когда тот возглавлял "Майнц", "Боруссию Дортмунд" и "Ливерпуль".

На днях боснийский специалист поделился мнением о назначении Шварца в "Динамо":

"Этот тренер настоящий микс — он молод, но в то же время опытен".

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач — о новом главном тренере ⬇️https://t.co/QeYbUCznnp pic.twitter.com/Lw9QpYLIq8 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 14, 2020

Сандро Шварц также передал привет всей команде и болельщикам "Динамо".

🔥Сандро Шварц передает привет всем динамовцам! И да, он уже подучил русский 😉 С нетерпением ждем тренера в Москве 😎 pic.twitter.com/X69Mv3TjuB — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 15, 2020

Изменится ли игра "Динамо"?

По мнению немецкого журналиста Александра Боненгеля, при Шварце "Динамо" может начать играть в высокий прессинг и зрелищный футбол.

Возможные изменения в игре "Динамо":

смена тактической схемы с 4-3-3 на 4-4-2;

повышение прессинга на половине поля соперника;

снижение количества контратак и больше атакующих действий через разрезающие передачи.

Единственное, что объединяет "Майнц" и "Динамо" — агрессивная игра на поле. Обе команды ведут себя смело и могут создавать опасные моменты для любых соперников.

Шварц еще молодой тренер. Он тренировал взрослую команду "Майнца" всего два года. Большую часть времени немец провел на посту тренера молодежного и резервного "Майнца".

Не стоит ожидать больших результатов от нового тренера в "Динамо". Немецкому специалисту нужно привыкнуть к команде и наладить тренировочный процесс.

Вместе со Шварцом в тренерский штаб вошли: немецкий специалист Волкан Булут и бывший игрок "Динамо" Андрей Воронин.