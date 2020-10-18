"Динамо" и "Уфа" назначили новых тренеров: будет ли интрига в РПЛ?

Сразу два клуба РПЛ обновили тренеров. 11 октября Рашид Рахимов был назначен на пост главного тренера "Уфы", а 14 октября Сандро Шварц стал новым коучем "Динамо".
Оба тренера — большие специалисты. Рахимов провел два года в "Амкаре" и два сезона в "Локомотиве". Шварц долгое время работал с "Майнцем", начиная с молодежной команды. Немец тренировал взрослую команду "Майнца" с 2017 по 2019 год.
Оба специалиста могли попасть в другие клубы. По информации "Чемпионата", Рахимов мог возглавить "Химки" в июле, а Шварцом интересовался "Шальке".
Тренеры высказались о своем назначении.
Сандро Шварц рассказал "Динамо", что в команде "бело-голубых" много перспективных и интересных игроков.
Рахимов рассказал в эфире "Матч ТВ" о первой тренировке и заявил о напряжении в башкирском клубе.
Рахимов начинал карьеру игрока с таджикистанского "Памира", где провел 11 лет, включая два года в молодежной команде.
В период с 1993 по 1994 год Рахимов выступал за московский "Локомотив".
Рахимов начал тренерскую карьеру с австрийского "Адмира Ваккера" в 2002 году. Там он провел два года, после чего возглавил пермский "Амкар".
Ожидается, что в "Уфе" российский специалист приобретет нужный ему состав игроков, наладит игру команды и выведет клуб на более высокую позицию с аутсайдерского места.
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Рашид Рахимов – главный тренер ФК «Уфа»! Рашид Маматкулович родился 18 марта 1965 года в Душанбе. В бытность футболистом выступал на позициях защитника и полузащитника. Тренерскую карьеру начал сразу же после того, как завершил карьеру игрока. Первым клубом стала австрийская «Адмира», в которой он играл на закате карьеры футболиста. Впрочем, долго в Австрии Рашид Маматкулович не задержался, решив вернуться обратно в Россию. Специалист возглавлял «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат», с которым в сезоне 2016/2017 занял 5-е место (лучший результат в истории команды). Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин! #фкУфа #МыУфа #РашидРахимов #ДоброПожаловать
Согласно данным transfermarkt, башкирский клуб продал 5 игроков, заработав около 8 миллионов евро.
"Уфа" совершила три приобретения на 1,24 миллиона евро. Еще четверо игроков были взяты в аренду.
Глава "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал ТНВ, что клубу нужен баланс между опытными и молодыми игроками.
Гендиректор башкирского клуба Ринат Шайбеков рассказал "Чемпионату", что Рахимову поставлена задача выйти из трудного положения в РПЛ.
При этом ни у менеджмента, ни у нового тренера нет уверенности в выполнении главной задачи "Уфы".
По информации "Sport24", новым ассистентом тренера станет Эдуардо Докампо, работавший с испанским "Атлетиком Бильбао".
По сведениям "Чемпионата, "Уфа" отказалась от услуг бывшего тренера "Спартака" Олега Кононова и экс-коуча "Химок" Сергея Юрана.
Шварц был знаком в Юргеном Клоппом, когда Сандро играл в "Майнце". С 1997 года Клопп и Сандро остаются лучшими друзьями.
Когда в 19 лет Шварц получил разрыв крестообразных связок, Клопп помогал ему восстановиться.
Клопп рассказал в интервью Sky Sport про конфликт со Шварцом.
В 2001 году Юрген ударил Сандро головой после того, как тот несколько раз фолил на Клоппе.
Как признался тренер "Ливерпуля", он лишь слегка наклонил голову в сторону Шварца. При этом кровь у Сандро пошла от холода.
После инцидента немецкие друзья превратились во врагов, хотя Клопп пытался дозвониться до Шварца. Через два месяца Юрген стал тренером "Майнца", и он помирился с Сандро.
Клопп описывает в интервью Sky Sport характер Шварца следующим образом:
Когда Клопп тренировал "Майнц", Шварц был ключевым игроком в команде.
Журналист и ведущий телеканала Sky Александр Боненгель рассказал в интервью "СЭ", что Шварц очень похож на Клоппа.
Немецкий журналист отметил, что Шварцу удалось достичь хороших результатов в "Майнце", когда в команде была неблагоприятная атмосфера.
Новому немецкому тренеру "бело-голубых" будет легче освоиться в клубе благодаря спортивному директору "Динамо" Желько Бувачу.
Шварц рассказал журналистам, что Бувач талантливый специалист с большим опытом построения тренировочного процесса.
Напомним, что Желько Бувач много работал с Клоппом, когда тот возглавлял "Майнц", "Боруссию Дортмунд" и "Ливерпуль".
На днях боснийский специалист поделился мнением о назначении Шварца в "Динамо":
"Этот тренер настоящий микс — он молод, но в то же время опытен".
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач — о новом главном тренере ⬇️https://t.co/QeYbUCznnp pic.twitter.com/Lw9QpYLIq8— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 14, 2020
Сандро Шварц также передал привет всей команде и болельщикам "Динамо".
🔥Сандро Шварц передает привет всем динамовцам!
И да, он уже подучил русский 😉
С нетерпением ждем тренера в Москве 😎 pic.twitter.com/X69Mv3TjuB— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 15, 2020
По мнению немецкого журналиста Александра Боненгеля, при Шварце "Динамо" может начать играть в высокий прессинг и зрелищный футбол.
Возможные изменения в игре "Динамо":
Единственное, что объединяет "Майнц" и "Динамо" — агрессивная игра на поле. Обе команды ведут себя смело и могут создавать опасные моменты для любых соперников.
Шварц еще молодой тренер. Он тренировал взрослую команду "Майнца" всего два года. Большую часть времени немец провел на посту тренера молодежного и резервного "Майнца".
Не стоит ожидать больших результатов от нового тренера в "Динамо". Немецкому специалисту нужно привыкнуть к команде и наладить тренировочный процесс.
Вместе со Шварцом в тренерский штаб вошли: немецкий специалист Волкан Булут и бывший игрок "Динамо" Андрей Воронин.
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