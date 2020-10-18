Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Владан Джурич

5 причин по которым Мозес нужен "Спартаку"

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес приблизился к переходу в московский "Спартак". Известно, что красно-белые собираются арендовать игрока на один год с правом выкупа.

5 причин по которым Мозес нужен "Спартаку"

15 октября был анонсирован переход Мозеса в "Спартак".

По данным "СЭ", сумма выкупа составит около 10 миллионов евро. Оклад нигерийского футболиста не будет превышать 3 миллионов евро в год.

После перехода в "Спартак", зарплата Мозеса будет на 25 процентов ниже, чем в "Челси".

По информации бывшего гендиректора "Локомотива" Ильи Геркуса, трансфер с Мозесом задерживается из-за споров агентства игрока и "Спартака".

Известно, что директор селекционного отдела красно-белых Нариман Акавов пригласил Мозеса в "Спартак".

По сведениям комментатора "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна, Мозес должен прилететь в Москву 15-16 октября для подписания контракта.

Ранее "Матч ТВ" сообщал, что нигерийский футболист прошел медобследование в Риме.

Напомним, что Виктор Мозес выступает за разные команды на правах аренды с 2013 года. Последний клуб нигерийца — миланский "Интер".

"Спартаку" нужен правый вингер

В начале своей карьеры Мозес был хавбеком, но из-за скоростных навыков его часто использовали в нападении на правом фланге.

На данный момент в "Спартаке" роль правого вингера занимает Роман Зобнин. Но его показатели не подходят игре Доменико Тедеско.

По данным WhoScored, средние показатели ударов Зобнина из штрафной составляют 0,1 за 90 минут, а за пределами штрафной — 0,4 удара за матч.

При этом средний показатель дриблинга россиянина составляет 1,9 за 90 минут, из которых 0,7 — неудачные.

К тому же у Зобнина средний показатель ключевых передач составляет 1,5 паса за 90 минут.

Для сравнения, удары Мозеса из штрафной составляют 0,8 и 0,5 за пределами штрафной зоны. Показатель успешного дриблинга намного выше (3,1 за 90 минут, из которых 50 процентов успешны), потому что Мозес профильный вингер.

В игре "Спартака" под руководством Тедеско необходим игрок, заточенный под правый фланг. Мозес идеально подходит для такой позиции.

Зобнин будет лучше смотреться в центральной полузащитной зоне, потому что показатель ключевых передач у россиянина выше.

Мозесу подходит тактическая схема "Спартака"

Спартак чаще всего играет через три защитника. Это позволит Мозесу реализовать атакующий потенциал, который он показывал в "Интере" при Антонио Конте.

Интересно, что тактические схемы "Интера" и "Спартака" похожи. Миланская команда тоже играет с тремя защитниками и часто пользуется преимуществами вингеров.

Тедеско чаще всего предпочитает играть через короткие пасы, используя весь ресурс фланговых нападающих.

Последние тактические расстановки "Спартака":

  1. "Спартак" — "Зенит" (1:1) — 3-4-3. В роли вингеров: Александр Соболев и Дмитрий Маркитесов.
  2. "Тамбов" — "Спартак" (0:2) — 4-4-2. Игра через средних нападающих.
  3. "Рубин" — "Спартак" (0:2) — 3-4-3. Вингеры: Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.
  4. ЦСКА — "Спартак" (3:1) — 3-4-3.

В тактической схеме 3-4-3 Мозес будет чувствовать себя комфортно и сможет реализовать острую атаку. К тому же у нигерийца высокий процент пасов, продвигающих мяч вперед — около 14 процентов в среднем за матч.

Мозес умеет перестраиваться

В "Спартаке" часто задействованы крайние защитники, которые должны растягивать пространство для обостряющей передачи.

Мозес уже показывал в "Челси" и "Интере", как играет через подобное тактическое решение. Тем более у нигерийца хорошо реализована слабая нога. В случае прессинга или качественной обороны противника Мозес может играть левой ногой и перестроиться под диагональные передачи от крайних защитников.

"Спартаку" нужен мощный игрок

Несмотря на плохие оборонительные характеристики Мозеса, он все-таки может побороться за мяч. Средний показатель отбора мяча за игру — 1,3 и 0,7 перехватов за 90 минут.

Единственное уязвимое место нигерийца — отсутствие навыков обороны на большом пространстве. Обычно тогда Мозеса обыгрывают на скорости. Но при системе Тедеско вингер и не должен превращаться в защитника. Для этого есть Павел Маслов и Георгий Джикия.

У Мозеса неплохой возраст для будущих трансферов

Нигерийцу уже 29 лет, но он хорошо выступал в Серии А. Даже после перехода в "Спартак" Мозес сможет не один год показывать, как минимум неплохие результаты.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы футбол трансферы фк спартак виктор мозес
Новости Все >
Карабах заявил о готовности соблюдать новое перемирие
В Москве прошёл мокрый снег с дождём
Чтобы не увели. Ковальчук привела Чумакова на награждение в "пижаме"
Давид Манукян намекнул на то, что сделал Бузовой предложение
Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"
Певец Сергей Жуков рассказал о домогательствах продюсера
Меркель призвала немцев сидеть по домам
Басков рассказал, почему "как никто" понимает Заворотнюк
Миро "потопталась на костях" умершего от коронавируса фитнес-тренера
Светлана Дружинина не поддаётся осенней хандре
Последние материалы
Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"
Кто не прав в конфликте Лайшева и Плющенко?
Певец Сергей Жуков рассказал о домогательствах продюсера
Меркель призвала немцев сидеть по домам
Басков рассказал, почему "как никто" понимает Заворотнюк
Миро "потопталась на костях" умершего от коронавируса фитнес-тренера
Светлана Дружинина не поддаётся осенней хандре
Стало известно, почему коронавирус быстро распространяется по России
Сергей Жуков впервые показал свой новый дом
Соседов заявил, что больше "не видит Пугачёву" из-за её пластики
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Це не смішно". Пародия Галкина на Зеленского задела украинцев

В Сети шутят, что один юморист спародировал другого.

"Це не смішно". Пародия Галкина на Зеленского задела украинцев
Армия Азербайджана захватила город Физули в Карабахе
Азербайджан
Армия Азербайджана захватила город Физули в Карабахе
Российский шоу-бизнес
Уволенный охранник группы "ВИА Гра" рассказал о поведении Седаковой
Общество
Диану Гурцкую не пустили на похороны отца
Василий Амирджанов Высшая школа попала под "колпак" прокуратуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров Игорь Буккер В США всерьез взялись за НЛО Игорь Буккер
Комментарии
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американские ученые: хризотил-асбест спасет планету от глобального потепления
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Армия Азербайджана захватила город Физули в Карабахе
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Баку в решении карабахского конфликта "пойдёт до конца"
Простят ли россиянам все кредиты и займы
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Ангела Меркель: экономика Германии не выдержит нового локдауна
Александр Ведруссов: нас ждет чудовищная дифференциация по доходам
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников