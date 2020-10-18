5 причин по которым Мозес нужен "Спартаку"

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес приблизился к переходу в московский "Спартак". Известно, что красно-белые собираются арендовать игрока на один год с правом выкупа.

15 октября был анонсирован переход Мозеса в "Спартак".

По данным "СЭ", сумма выкупа составит около 10 миллионов евро. Оклад нигерийского футболиста не будет превышать 3 миллионов евро в год.

После перехода в "Спартак", зарплата Мозеса будет на 25 процентов ниже, чем в "Челси".

По информации бывшего гендиректора "Локомотива" Ильи Геркуса, трансфер с Мозесом задерживается из-за споров агентства игрока и "Спартака".

Известно, что директор селекционного отдела красно-белых Нариман Акавов пригласил Мозеса в "Спартак".

По сведениям комментатора "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна, Мозес должен прилететь в Москву 15-16 октября для подписания контракта.

Ранее "Матч ТВ" сообщал, что нигерийский футболист прошел медобследование в Риме.

Напомним, что Виктор Мозес выступает за разные команды на правах аренды с 2013 года. Последний клуб нигерийца — миланский "Интер".

"Спартаку" нужен правый вингер

В начале своей карьеры Мозес был хавбеком, но из-за скоростных навыков его часто использовали в нападении на правом фланге.

На данный момент в "Спартаке" роль правого вингера занимает Роман Зобнин. Но его показатели не подходят игре Доменико Тедеско.

По данным WhoScored, средние показатели ударов Зобнина из штрафной составляют 0,1 за 90 минут, а за пределами штрафной — 0,4 удара за матч.

При этом средний показатель дриблинга россиянина составляет 1,9 за 90 минут, из которых 0,7 — неудачные.

К тому же у Зобнина средний показатель ключевых передач составляет 1,5 паса за 90 минут.

Для сравнения, удары Мозеса из штрафной составляют 0,8 и 0,5 за пределами штрафной зоны. Показатель успешного дриблинга намного выше (3,1 за 90 минут, из которых 50 процентов успешны), потому что Мозес профильный вингер.

В игре "Спартака" под руководством Тедеско необходим игрок, заточенный под правый фланг. Мозес идеально подходит для такой позиции.

Зобнин будет лучше смотреться в центральной полузащитной зоне, потому что показатель ключевых передач у россиянина выше.

Мозесу подходит тактическая схема "Спартака"

Спартак чаще всего играет через три защитника. Это позволит Мозесу реализовать атакующий потенциал, который он показывал в "Интере" при Антонио Конте.

Интересно, что тактические схемы "Интера" и "Спартака" похожи. Миланская команда тоже играет с тремя защитниками и часто пользуется преимуществами вингеров.

Тедеско чаще всего предпочитает играть через короткие пасы, используя весь ресурс фланговых нападающих.

Последние тактические расстановки "Спартака":

"Спартак" — "Зенит" (1:1) — 3-4-3. В роли вингеров: Александр Соболев и Дмитрий Маркитесов. "Тамбов" — "Спартак" (0:2) — 4-4-2. Игра через средних нападающих. "Рубин" — "Спартак" (0:2) — 3-4-3. Вингеры: Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. ЦСКА — "Спартак" (3:1) — 3-4-3.

В тактической схеме 3-4-3 Мозес будет чувствовать себя комфортно и сможет реализовать острую атаку. К тому же у нигерийца высокий процент пасов, продвигающих мяч вперед — около 14 процентов в среднем за матч.

Мозес умеет перестраиваться

В "Спартаке" часто задействованы крайние защитники, которые должны растягивать пространство для обостряющей передачи.

Мозес уже показывал в "Челси" и "Интере", как играет через подобное тактическое решение. Тем более у нигерийца хорошо реализована слабая нога. В случае прессинга или качественной обороны противника Мозес может играть левой ногой и перестроиться под диагональные передачи от крайних защитников.

"Спартаку" нужен мощный игрок

Несмотря на плохие оборонительные характеристики Мозеса, он все-таки может побороться за мяч. Средний показатель отбора мяча за игру — 1,3 и 0,7 перехватов за 90 минут.

Единственное уязвимое место нигерийца — отсутствие навыков обороны на большом пространстве. Обычно тогда Мозеса обыгрывают на скорости. Но при системе Тедеско вингер и не должен превращаться в защитника. Для этого есть Павел Маслов и Георгий Джикия.

У Мозеса неплохой возраст для будущих трансферов

Нигерийцу уже 29 лет, но он хорошо выступал в Серии А. Даже после перехода в "Спартак" Мозес сможет не один год показывать, как минимум неплохие результаты.