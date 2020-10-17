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Автор Владан Джурич

Кто не прав в конфликте Лайшева и Плющенко?

Очередной скандал произошел в фигурном катании после этапа Кубка России между директором "Самбо-70" Ренатом Лайшевым и Евгением Плющенко.

Кто не прав в конфликте Лайшева и Плющенко?

Лайшев раскритиковал победу Александры Трусовой, перешедшей от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

"С Плющенко она пока ни в чем не прибавила и считаю, что и не прибавит", - заявил Лайшев ТНВ.

Лайшев отметил, что Трусова каталась на мастерстве, заложенному от Тутберидзе.

Обратное мнение выразил тренер Максим Траньков. Он рассказал "Чемпионату", что Трусова прибавила и заслужила победу на Кубке.

При этом Траньков добавил, что победа Трусовой — заслуга всей команды, а не только работа Плющенко.

О втором туре Кубка России

Напомним, что 10 и 11 октября Трусова одержала непростую победу на этапе Кубка России. По сумме двух программ спортсменка набрала 240,59 балла, опередив Камилу Валиеву и Дарью Усачеву.

Фавориткой Кубка считалась ученица Тутберидзе Камила Валиева, но фигуристка упала во время выполнения четвертного лутца. В итоге судьи присвоили Валиевой 233,70 баллов.

Трусова совершила две ошибки — коснулась рукой льда после четвертного лутца и упала при исполнении риттбергера. За счет двух чисто исполненных четвертных тулупов Александра смогла одержать победу.

Усачева безошибочно выполнила свою программу, но не использовала четвертных элементов. В итоге Дарья незначительно отстала от Валиевой.

Реакция японских СМИ на победу Трусовой

По мнению издания Yahoo News Japan, Трусова идеально исполнила произвольную программу, и несмотря на ошибку в четвертном лутце заслужила десять баллов.

Советская фигуристка Наталья Филимоновна рассказала в интервью Yahoo News Japan, что Трусова стала более самостоятельной и стабильной.

Читатели японского издания считают, что Трусова стала лучше в прыжковых элементах, а ее движения выглядят плавно.

Болельщики также похвалили четвертные Александры.

Ответ Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион ответил Лайшеву в Stories Instagram и заявил, что "скоро директора отправят на пенсию".

Лайшев ответил на слова Плющенко в интервью ТНВ, что не собирается уходить. Директор "Самбо-70" также назвал Плющенко невоспитанным человеком.

Ранее Плющенко критиковал выступление Трусовой после короткой программы Кубка России, где Саша заняла третье место. По мнению Плющенко, Трусову засудили.

Реакция Ягудина

Ведущий "Ледникового периода" Алексей Ягудин выложил смешной пост в Instagram.

На видео показаны лошадь и пони, подписанные "Самбо-70" и "Ангелы Плющенко" соответственно.

 
 
 
 
 
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Такие вот дела в фигурке на сегодняшний день))))) #самбо70 @s_70rus #ангелыплющенко @angelsofplushenko #срачпродолжается

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Пост Ягудина лайкнула команда Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз.

После этого в диалог включился Плющенко, а за ним хореограф Илья Авербух.

Публика по-разному комментировала пост Ягудина, но все сошлось на том, что одна часть болельщиков обвиняла Плющенко, а другая Тутберидзе.

Болельщики также писали в комментариях, что жена Плющенко Яна Рудковская начнет угрожать судом, а Ягудину стоит нанять адвоката.

Некоторые сравнивали фигурное катание с телепроектом "Дом-2".

Прошлый конфликт "Хрустального" и "Ангелов Плющенко"

Тутберидзе и Плющенко не скрывают ненависти друг к другу.

В конце сентября команда Тутберидзе выложила в Stories Instagram переписку фигуристки Алины Загитовой и Яны Рудковской.

В переписке Рудковская пригласила Загитову в команду Плющенко, но Алина отказалась.

Позже сама Рудковская ответила на сторис, заявив, что это переписка прошлого года. Также жена Плющенко добавила, что команда Тутберидзе нарушает закон, выкладывая личные переписки и им может грозить суд.

До этого момента две фигуристки перешли к Плющенко из "Хрустального": Александра Трусова и Алена Косторная.

После перехода фигуристок Плющенко рассказывал телеканалу "Россия-24", что его академия никого не переманивает.

Поступок команды Тутберидзе очевидно выглядел некрасивым по нескольким причинам:

  • обнародование личной переписки, содержащей тайну, считается уголовно наказуемым;
  • команда Тутберидзе откровенно подставляет Загитову;
  • ухудшение репутации тренерского штаба Тутберидзе.

Конфликты в фигурном катании продолжают набирать обороты, но когда в них участвуют специалисты и тренеры, то споры вызывают негативные эмоции и дополнительные переживания за спортсменов.

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Темы ренат лайшев евгений плющенко фигурное катание
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