Переход Деста - лучший трансфер в истории "Барселоны"?

1 октября защитник Сержиньо Дест перешел в "Барселону". 19-летний футболист заменит Нелсона Семеду, который перешел в "Вулверхэмптон".

Потенциально Дест может играть вместо крайнего защитника Жорди Альбы, что он и доказал, дебютировав в матче с "Севильей".

Речь о переходе Деста началась с 24 сентября, но каталонский клуб объявил о трансфере только первого октября.

История трансфера

Известно, что Дест выбирал между "Барселоной" и "Баварией". Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Как передает sportliga. com, Дест прокомментировал переход в каталонский клуб.

"Да, я немного нервничаю, но хоть я и молод, мне нравится бросать себе вызовы", — сказал Дест.

По мнению СМИ, Дест выглядит достойным приобретением для каталонцев. Возможно это лучший трансфер для "Барселоны" спустя 4 года. Стоимость трансфера составляет примерно 18 миллионов евро.

"Бавария" была готова приобрести Деста за 15 миллионов евро.

Почему Семеду не нужен был "Барселоне"?

Крайний защитник Нелсон Семеду совершенно не подходил каталонскому клубу. За три года игры за "Барселону" он отдал всего 11 голевых передач.

Во время разгромного проигрыша матча ЛЧ 2019/20 "Барселона" — "Бавария" (2:8) Семеду не успевал вернуться в защитную зону и проигрывал борьбу Сержу Гнабри.

Статистика Семеду за "Барсу", согласно WhoScored:

4,5 обостряющих паса за 90 минут в среднем;

0,5 выигранных единоборств в воздухе за 90 минут;

0,3 ударов в среднем за матч.

Согласно порталу WhoScored. com, средний рейтинг Семеду составляет 6,3.

Семеду больше подходит для клубов ниже классом.

"Барселона" отдала Семеду за 30 миллионов евро, плюс бонусы и освободилось место для нового активного защитника.

Кто такой Дест?

Сержиньо Дест начал свою карьеру в голландском клубе "Алмере Сити", выступая за молодежку с 2012 года. В том же году Дест перешел в молодежную команду "Аякса".

В 2018 году Дест перешел во вторую команду "Аякса", а через год начал выступать за взрослую команду.

За все время Дест провел всего 25 матчей во взрослом футболе, но это не помешало ему в дебютном матче за "Барселону" получить рейтинг 6,16 (по данным WhoScored).

При этом Дест выступает за сборную США. В составе взрослой команды он провел всего три матча.

Сильные стороны Деста:

качественный дриблинг;

точность передач (средняя точность за "Аякс" — 88,2%, в дебютном матче за "Барселону" — 100%);

обостряющие пасы.

Слабые стороны:

практически нет опыта борьбы в воздухе;

слабое удержание мяча;

некачественная оборона;

мало опыта во взрослом футболе.

Стиль игры 19-летнего защитника — обострение атаки через короткие передачи и дриблинг.

Причины перехода

Пускай Дест и молодой, но зато перспективный игрок. Как передают испанские СМИ, Дест часто остается на дополнительных тренировках, просматривая свою игру.

19-летний защитник работает над собой, что уже делает его подходящим игроком для каталонского клуба.

При этом Десту нужно прибавить в обороне, а также в дриблинге, поскольку в чемпионате Испании больше давление и выше прессинг, чем в Нидерландах.

Основная причина перехода Деста — замена Семеду и высокая вероятность хорошо заиграть, а "Барселоне" нужен такой игрок.

Дест также может помочь нападающему "Барселоны" Антуану Гризманну, который постоянно вынужден делать много черновой работы на фланге.

О презентации Деста

2 октября Дест прибыл на пресс-конференцию вместе с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу.

Во время общения с журналистами, Дест отметил, что восхищается игрой бывшего защитника "Барселоны" Дани Алвеса.

Американец добавил, что готов бегать изо всех сил на поле ради Месси.

После общения с прессой Дест вышел на поле, чтобы показать несколько финтов, один из которых получился неудачным.

Однако второй финт удивил публику.

Дест также рассказал о знакомстве с капитаном команды Лионелем Месси, сообщает AS.

Американский спортсмен заявил, что Месси не знает английского языка и не понимает его.