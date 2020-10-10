Переход Деста - лучший трансфер в истории "Барселоны"?

1 октября защитник Сержиньо Дест перешел в "Барселону". 19-летний футболист заменит Нелсона Семеду, который перешел в "Вулверхэмптон".
Потенциально Дест может играть вместо крайнего защитника Жорди Альбы, что он и доказал, дебютировав в матче с "Севильей".
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Dream come true to make my @fcbarcelona debut last night! 🙌🏾
Речь о переходе Деста началась с 24 сентября, но каталонский клуб объявил о трансфере только первого октября.
Известно, что Дест выбирал между "Барселоной" и "Баварией". Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Как передает sportliga. com, Дест прокомментировал переход в каталонский клуб.
"Да, я немного нервничаю, но хоть я и молод, мне нравится бросать себе вызовы", — сказал Дест.
По мнению СМИ, Дест выглядит достойным приобретением для каталонцев. Возможно это лучший трансфер для "Барселоны" спустя 4 года. Стоимость трансфера составляет примерно 18 миллионов евро.
"Бавария" была готова приобрести Деста за 15 миллионов евро.
Крайний защитник Нелсон Семеду совершенно не подходил каталонскому клубу. За три года игры за "Барселону" он отдал всего 11 голевых передач.
Во время разгромного проигрыша матча ЛЧ 2019/20 "Барселона" — "Бавария" (2:8) Семеду не успевал вернуться в защитную зону и проигрывал борьбу Сержу Гнабри.
Статистика Семеду за "Барсу", согласно WhoScored:
Согласно порталу WhoScored. com, средний рейтинг Семеду составляет 6,3.
Семеду больше подходит для клубов ниже классом.
"Барселона" отдала Семеду за 30 миллионов евро, плюс бонусы и освободилось место для нового активного защитника.
Сержиньо Дест начал свою карьеру в голландском клубе "Алмере Сити", выступая за молодежку с 2012 года. В том же году Дест перешел в молодежную команду "Аякса".
В 2018 году Дест перешел во вторую команду "Аякса", а через год начал выступать за взрослую команду.
За все время Дест провел всего 25 матчей во взрослом футболе, но это не помешало ему в дебютном матче за "Барселону" получить рейтинг 6,16 (по данным WhoScored).
При этом Дест выступает за сборную США. В составе взрослой команды он провел всего три матча.
Сильные стороны Деста:
Слабые стороны:
Стиль игры 19-летнего защитника — обострение атаки через короткие передачи и дриблинг.
Пускай Дест и молодой, но зато перспективный игрок. Как передают испанские СМИ, Дест часто остается на дополнительных тренировках, просматривая свою игру.
19-летний защитник работает над собой, что уже делает его подходящим игроком для каталонского клуба.
При этом Десту нужно прибавить в обороне, а также в дриблинге, поскольку в чемпионате Испании больше давление и выше прессинг, чем в Нидерландах.
Основная причина перехода Деста — замена Семеду и высокая вероятность хорошо заиграть, а "Барселоне" нужен такой игрок.
Дест также может помочь нападающему "Барселоны" Антуану Гризманну, который постоянно вынужден делать много черновой работы на фланге.
2 октября Дест прибыл на пресс-конференцию вместе с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу.
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Everything i have worked for has been to get to this moment. It’s an honour to play for this club. 💙❤️ @fcbarcelona
Во время общения с журналистами, Дест отметил, что восхищается игрой бывшего защитника "Барселоны" Дани Алвеса.
Американец добавил, что готов бегать изо всех сил на поле ради Месси.
После общения с прессой Дест вышел на поле, чтобы показать несколько финтов, один из которых получился неудачным.
😅 @sergino_dest 😅 pic.twitter.com/j4pHovnfnU— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) October 2, 2020
Однако второй финт удивил публику.
SERGIÑO DEST 🔥😱 pic.twitter.com/ueaGLs2Zfp— Zona_Blaugrana (@Zona_Blaugrana) October 2, 2020
Дест также рассказал о знакомстве с капитаном команды Лионелем Месси, сообщает AS.
Американский спортсмен заявил, что Месси не знает английского языка и не понимает его.
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