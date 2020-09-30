Что происходит с "Динамо": два провальных матча и увольнение Новикова

Московский "Динамо" уже второй раз показывает плохие результаты в матчах, в которых динамовцы должны были победить.

Команда вылетела из квалификации лиги Европы в матче с тбилисским "Локомотивом" и проиграла "Химкам" в 9-м туре РПЛ.

Уход Новикова

Тренер "Динамо" Кирилл Новиков сообщил об отставке в Instagram.

Новиков поблагодарил спортсменов и тренерский штаб за поддержку и доверие.

Экс-футболист Сергей Кирьяков заявил, что разговоры об увольнении Новикова начались с проигрыша тбилисскому "Локомотиву" в лиге Европы.

Кирьяков добавил, что определить нового тренера "Динамо" невозможно из-за непредсказуемости решений менеджмента клуба.

О двух проигранных матчах "Динамо"

В матче с тбилисским "Локомотивом" бело-голубые нанесли 15 ударов по воротам и 6 в створ. Грузинский клуб нанес 9 ударов по воротам и 5 в створ.

После поражения "Динамо" реакция последовала сразу.

Бывший гендиректор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил, что после такого матча нужно увольнять тренера. Об этом Геркус написал в Twitter.

Блогер Василий Уткин заявил, что болеть за "Динамо" всегда трудно.

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой назвал матч кошмарным сном, а грузинскую команду героями.

Кирьяков назвал матч позором. Бывший игрок "Динамо" отметил, что команде необходимо создавать моменты впереди, а не только пользоваться преимуществом отскоков и свободных мячей для начала атаки, передает "Чемпионат".

28 сентября после матча с "Химками" пресс-служба "Динамо" опубликовала интервью с Новиковым на официальном сайте бело-голубых.

Новиков отметил, что у команды есть большие проблемы с реализацией.

"Проблемы, связанные с реализацией, с использованием моментов, у нас есть. Много над этим работаем", — цитирует Новикова пресс-служба "Динамо".

В матче с "Химками" бело-голубые нанесли 26 ударов по воротам, из них 9 в створ. Подмосковный клуб нанес всего 12 ударов по воротам и 4 в створ.

Матч "Химки" — "Динамо" войдет в историю. За последние 24 матча "Химки" сумели одержать победу в РПЛ, а новый тренер подмосковного клуба Игорь Червиченко успешно дебютировал.

На сайте "Динамо" опубликован опрос для болельщиков о лучшем игроке бело-голубых во время матча с "Химками". Большинство проголосовавших (около 59%) посчитало, что в "Динамо" не было лучшего игрока.

По 10% болельщиков назвали лучшими игроками полузащитника Себастьяна Шумански и вратаря Антона Шунина. В опросе участвовали более 1700 человек.

Кто станет тренером?

По мнению Кирьякова, новый тренер команды должен "встряхнуть" команду и не забывать контролировать аутсайдерскую зону таблицы РПЛ.

СМИ назвали кандидатов на пост тренера "Динамо":

Юрий Семин ;

; Желько Бувач ;

; Дмитрий Парфенов ;

; Курбан Бердыев ;

; Михаил Галактионов.

Семин активно продолжает давать интервью и говорит о намерениях вернуться в РПЛ. Тем более, это стало бы шансом посоревноваться с руководством "Локомотива" Анатолием Мещеряковым и Василием Кикнадзе.

По информации "Спорт-Экспресса, Бувач заменит Новикова в следующих матчах РПЛ. Боснийский специалист занимает пост спортивного директора бело-голубых.

Напомним, что Бувач работал с Юргеном Клоппом в "Майнце", "Боруссии Дортмунд" и "Ливерпуле".

Экс-коуч "Урала" Парфенов выступает экспертом на "Матч ТВ" и имеет небольшой опыт работы с клубами РПЛ. 28 сентября Парфенов отказался стать тренером "Крыльев Советов". Руководство самарского клуба считает, что Парфенов не сможет выполнить ключевую задачу клуба — выход из ФНЛ, сообщает Sport24.

Бывший тренер "Рубина" Бердыев ушел из медиапространства и сидит без работы с 2019 года. Очевидно, что туркменский специалист может стать новым тренером "Динамо". Сильные стороны Бердыева: умение построить команду при слабом бюджете и акцент на прогрессирование молодых игроков.

Тренер молодежной сборной России Галактионов вряд ли перейдет в "Динамо" по двум причинам: он работает в РФС и у него небольшой тренерский опыт в РПЛ (один сезон в "Ахмате").