Что происходит с "Динамо": два провальных матча и увольнение Новикова

Московский "Динамо" уже второй раз показывает плохие результаты в матчах, в которых динамовцы должны были победить.
Команда вылетела из квалификации лиги Европы в матче с тбилисским "Локомотивом" и проиграла "Химкам" в 9-м туре РПЛ.
Тренер "Динамо" Кирилл Новиков сообщил об отставке в Instagram.
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Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку. Благодарен каждому из футболистов, моему штабу, всем специалистам за совместную работу, а руководству клуба — за доверие, поддержку. Отдельно хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам! Было много классных моментов, которые мы пережили вместе, и побед, которых мы бы не добились без вас! С уважением ко всем.
Новиков поблагодарил спортсменов и тренерский штаб за поддержку и доверие.
Экс-футболист Сергей Кирьяков заявил, что разговоры об увольнении Новикова начались с проигрыша тбилисскому "Локомотиву" в лиге Европы.
Кирьяков добавил, что определить нового тренера "Динамо" невозможно из-за непредсказуемости решений менеджмента клуба.
В матче с тбилисским "Локомотивом" бело-голубые нанесли 15 ударов по воротам и 6 в створ. Грузинский клуб нанес 9 ударов по воротам и 5 в створ.
После поражения "Динамо" реакция последовала сразу.
Бывший гендиректор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил, что после такого матча нужно увольнять тренера. Об этом Геркус написал в Twitter.
Блогер Василий Уткин заявил, что болеть за "Динамо" всегда трудно.
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой назвал матч кошмарным сном, а грузинскую команду героями.
Кирьяков назвал матч позором. Бывший игрок "Динамо" отметил, что команде необходимо создавать моменты впереди, а не только пользоваться преимуществом отскоков и свободных мячей для начала атаки, передает "Чемпионат".
28 сентября после матча с "Химками" пресс-служба "Динамо" опубликовала интервью с Новиковым на официальном сайте бело-голубых.
Новиков отметил, что у команды есть большие проблемы с реализацией.
"Проблемы, связанные с реализацией, с использованием моментов, у нас есть. Много над этим работаем", — цитирует Новикова пресс-служба "Динамо".
В матче с "Химками" бело-голубые нанесли 26 ударов по воротам, из них 9 в створ. Подмосковный клуб нанес всего 12 ударов по воротам и 4 в створ.
Матч "Химки" — "Динамо" войдет в историю. За последние 24 матча "Химки" сумели одержать победу в РПЛ, а новый тренер подмосковного клуба Игорь Червиченко успешно дебютировал.
На сайте "Динамо" опубликован опрос для болельщиков о лучшем игроке бело-голубых во время матча с "Химками". Большинство проголосовавших (около 59%) посчитало, что в "Динамо" не было лучшего игрока.
По 10% болельщиков назвали лучшими игроками полузащитника Себастьяна Шумански и вратаря Антона Шунина. В опросе участвовали более 1700 человек.
По мнению Кирьякова, новый тренер команды должен "встряхнуть" команду и не забывать контролировать аутсайдерскую зону таблицы РПЛ.
СМИ назвали кандидатов на пост тренера "Динамо":
Семин активно продолжает давать интервью и говорит о намерениях вернуться в РПЛ. Тем более, это стало бы шансом посоревноваться с руководством "Локомотива" Анатолием Мещеряковым и Василием Кикнадзе.
По информации "Спорт-Экспресса, Бувач заменит Новикова в следующих матчах РПЛ. Боснийский специалист занимает пост спортивного директора бело-голубых.
Напомним, что Бувач работал с Юргеном Клоппом в "Майнце", "Боруссии Дортмунд" и "Ливерпуле".
Экс-коуч "Урала" Парфенов выступает экспертом на "Матч ТВ" и имеет небольшой опыт работы с клубами РПЛ. 28 сентября Парфенов отказался стать тренером "Крыльев Советов". Руководство самарского клуба считает, что Парфенов не сможет выполнить ключевую задачу клуба — выход из ФНЛ, сообщает Sport24.
Бывший тренер "Рубина" Бердыев ушел из медиапространства и сидит без работы с 2019 года. Очевидно, что туркменский специалист может стать новым тренером "Динамо". Сильные стороны Бердыева: умение построить команду при слабом бюджете и акцент на прогрессирование молодых игроков.
Тренер молодежной сборной России Галактионов вряд ли перейдет в "Динамо" по двум причинам: он работает в РФС и у него небольшой тренерский опыт в РПЛ (один сезон в "Ахмате").
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