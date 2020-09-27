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Автор Владан Джурич

Зачем "Локомотиву" Марио Манджукич?

Известный нападающий Марио Манджукич приблизился к переходу в "Локомотив". По информации Нобеля Арустамяна, хорват согласовал личный контракт с железнодорожниками.

Зачем

"Локо" предложил Манджукичу зарплату 2,4 миллиона евро в год, плюс бонус за подписание 3 миллиона. По словам Арустамяна стороны еще обсуждают срок контракта. Планируется подписать игрока по схеме 1+1 или сразу на два года.

Переговоры между хорватом и руководством железнодорожников начались еще в июле.

Статистика выступлений Манджукича

Последний клуб хорвата — катарский "Аль-Духаиль".

Главное о статистике Манджукича в катарском клубе: 7 сыгранных матчей и всего один гол. Очевидно, что форвард в плохой форме и ему необходима смена клуба с классом повыше.

До этого, играя за "Ювентус" (2015-2020), Манджукич провел 118 матчей в серии А, забил 31 гол и отдал 13 голевых передач.

Напомним, что Манджукич уехал в Хорватию после расторжения контракта с катарским клубом и не имел игровой практики.

Причины перехода

Главная причина — заполнение проблемной нападающей зоны. Напомним, что главная связка нападающих "Локо" Федора Смолова с Эдером не приносит результатов (1 гол за 11 матчей).

Оба нападающих смотрятся вяло. Смолов в среднем бьет три раза по воротам за целый матч, а Эдер — по 3,4 за 90 минут.

Еще одна причина перехода — повышение привлекательности клуба и его престижа. К тому же, железнодорожники могут получить опытного нападающего.

Плюсы перехода:

  • получение опытного форварда;
  • улучшение статуса клуба и рост публичных обсуждений клуба.

Минусы перехода:

  • высокие запросы по зарплате;
  • при большом возрасте от Манджукича не следует ждать высоких результатов;
  • отсутствие игрового опыта.

При возможном переходе Манджукича к железнодорожникам не следует ждать результатов от хорвата, учитывая отсутствие долгой игровой практики и возраст игрока.

Позиция руководства клуба

Болельщики обратили внимание на слова главы "Локомотива" Василия Кикнадзе после назначения тренера Марко Николича.

22 мая Кикнадзе рассказал "России-24", что "Локомотив" больше не будет акцентировать внимание на возрастных игроках. Кикнадзе заявил, что клубу необходимо научиться привлекать молодых игроков из-за рубежа.

По словам Кикнадзе, в контракте Николича прописаны обязательства для омоложения состава команды.

После ухода Юрия Семина у "Локомотива" будет всего два возрастных трансфера — защитник Слободан Райкович (31 год) и теперь Марио Манджукич (34 года).

При этом Николич придерживается обязательства по омоложению состава.

Трансферы "Локо" по молодым игрокам:

  • нападающий Франсуа Камано — 24 года;
  • полузащитник Виталий Лисакович — 22 года;
  • полузащитник Жасур Жалолиддинов — 18 лет.

К тому же "Локомотив" дает игровое время молодым футболистам на поле. Лисакович провел уже суммарно 130 минут на поле.

ТОП-3 молодых игроков железнодорожников, которые провели больше всего времени на поле:

  • защитник Станислав Магкеев — 835 минут;
  • полузащитник Дмитрий Рыбчинский — 641 минута;
  • полузащитник Даниил Куликов — 364 минуты.

Магкеев стал чаще появляться на поле после травмы полузащитника Дмитрия Баринова. Футболист получил травму во время матча со "Спартаком" (4-й тур РПЛ). Известно, что у Баринова диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.

Похожие истории с трансферами звезд футбола

Трансфер Манджукича похож на переход Андре Шюррле в "Спартак" или Клаудио Маркизио в "Зенит".

Шюррле провел практически все время на скамье запасных красно-белых и сыграл всего лишь один полный матч. В феврале немец получил травму и в апреле этого года уехал из России.

Маркизио не отличился в "Зените" высокими результатами (2 гола) и вскоре быстро закончил футбольную карьеру.

Как передает sportbox.com, экс-президент железнодорожников Николай Наумов считает Манджукича "игроком завершения".

"И я боюсь, что в этой ситуации Манджукич будет ходить без мяча на острие атаки", — сказал Наумов.

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Темы футбол трансферы фк локомотив марио манджукич
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