Почему в "Химках" не задерживаются тренеры

21 сентября тренер "Химок" Дмитрий Гунькопокинул пост после крупного проигрыша "Краснодару" (2:7). Под руководством Гунько подмосковный клуб занимает последнее место в РПЛ.
Напомним, что Гунько возглавил команду 1 августа. Он провел с "Химками" всего 8 туров РПЛ и девять матчей в общей сложности.
21 сентября Гунько сообщил об отставке в Instagram, но потом удалил пост. Специалист поблагодарил болельщиков за поддержку.
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Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше,чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними.
"Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними", — пишет Гунько в посте в Instagram.
Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко заявил, что в "Химках" происходят постоянные изменения и трудно предсказать нового тренера.
До ухода Гунько министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что тренер скоро должен покинуть "Химки", передает "РИА Новости". Таким образом, об увольнении Гунько знали заранее, и он был лишь временной заменой.
Терюшков добавил, что спортивный директор подмосковного клуба Сергей Егоров покинет "Химки". По мнению Терюшкова, специалисты не смогли усилить команду и поэтому были уволены.
Меньше чем за сезон "Химки" поменяли уже три тренера.
Хронология изменений тренеров в клубе:
Под руководством Талалаева "Химки" заняли третье место, но команда планировали выход из ФНЛ.
На смену Талалаеву пришел Сергей Юран, который сыграл с "Химками" всего 2 тура, после чего ФНЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Впрочем, подмосковному клубу хватило двух матчей, чтобы получить право на повышение в лиге.
Главное достижения Юрана — выход в финал Кубка России. "Химки" уступили "Зениту" с минимальным счетом.
За 8 матчей чемпионата России "Химки" успели набрать всего три очка. Очевидно, что Гунько не был готов к такому уровню чемпионата.
Гунько начал тренерскую карьеру с 2008 года в качестве ассистента главного тренера молодежной команды "Спартака". Позже он работал спортивным директором академии красно-белых и тренером "Спартака-2" из-за ухода Евгения Бушманова в молодежную сборную России.
Таким образом, Гунько подходит больше в качестве тренера молодежных команд, ведь с ними у него есть опыт.
Еще одна причина провала Гунько — проблемы с финансированием клуба. Напомним, что до возобновления РПЛ после коронавирусной паузы, "Химки" хотели отказаться от повышения в лиге.
К тому же у клуба были проблемы с составом. На матчи выходили неопытные игроки. Даже главные звезды "Химок" (Ломовицкий и Полярус) слишком молоды, чтобы показывать высокие результаты.
Согласно порталу Transfermarkt, общий бюджет клуба составляет 12,8 миллиона евро. "Оренбург", вернувшийся обратно в ФНЛ, имеет бюджет 12,85 миллиона евро.
С такими проблемами "Химки" могут получить понижение в лиге.
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