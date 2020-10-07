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Автор Владан Джурич

Почему в "Зените" спад?

Петербургский "Зенит" не может выиграть уже три игры из четырех: проигрыш от "Динамо" (1:0), ничья с "Локомотивом" (0:0) и теперь ничейный счет с "Уралом" (1:1).

Почему в "Зените" спад?

В матче с "Динамо" сине-бело-голубым не хватало сил. Главная нападающая связка "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба, выполняющие большой объем работы по полю, заметно сдали в своих позициях. Отсюда страдает реализация.

Во время матча с "Локомотивом" после борьбы защитника "Локо" Ведрана Чорлуки и Азмуна арбитр не назначил пенальти в штрафной железнодорожников. Чорлука задел левый голеностоп иранца, после чего Азмун упал.

В матче с "Уралом" также было много споров из-за системы видеопомощи арбитрам VAR.

Спорный гол Дзюбы в матче "Урал" — "Зенит"

Спорный момент связан с голом Артема Дзюбы на 4-й минуте. Во время передачи Дзюба оказался в офсайде, и арбитр встречи Сергей Карасев сначала отменил гол.

Комментатор матча Дмитрий Шнякин сказал, что было "вне игры". Он сослался на возможные искажения графики и ракурса, но признал, что у Дзюбы был офсайд.

После трех минут просмотра ВАР Карасев засчитал гол. Это вызвало бурные эмоции у болельщиков в соцсетях.

Как передает "Чемпионат", арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный гол.

"Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющему", — сказал Федотов.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов посчитал момент спорным, но признал, что офсайд был.

Согласно опросу "Чемпионата" о спорном голе Дзюбы, около 86% считают, что форвард был вне игры.

По мнению "Спорт-Экспресса", судья поступил правильно, поскольку видеоарбитры рассматривали более поздний момент передачи на Дзюбу. Таким образом, по телевидению показали ранний стоп-кадр.

Известный арбитр Алексей Николаев назвал момент с голом Дзюбы компьютерной погрешностью, сообщает "Спорт-Экспресс".

 
 
 
 
 
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@artem.dzyuba открывает счет в начале матча #УралЗенит, 0:1 Artem Dzyuba scores early game-opener, 0:1 #ТинькоффРПЛ #RPL #UralZenit

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Причины спада "Зенита"

Главная причина ухудшения результатов "Зенита" — усталость игроков.

В последних трех турах коэффициент интенсивности (PDDA — чем ниже, тем лучше) команды Сергея Семака составила в среднем 8,7. Это означает, что игроки делают около 8 передач на одно оборонительное действие соперника. В матче с "Уралом" этот показатель вырос до 14.

Другие причины спада:

  • отсутствие тактических изменений;
  • нехватка новичков;
  • физический спад.

"Зенит" не меняет тактическую схему 4-4-2. Команда всегда играет через фланги, но из-за усталости главных принимающих голевые пасы (Дзюба и Азмун) реализация ухудшается.

Если команда Семака не будет предпринимать меры по изменению тактики, то в Лиге чемпионов у сине-бело-голубых будут проблемы.

У "Зенита" также нет новых футболистов, которые бы освежили игру.

Три новичка "Зенита" только в линии защиты:

  • Деян Ловрен;
  • Ярослав Ракицкий;
  • Дуглас Сантос.

Изменений в других линиях по новичкам нет. При этом даже новые игроки в "Зените" — это уже опытные футболисты.

После матча с "Уралом" Ловрен заявил, что "Зенит" не заслужил победы в этой встрече, сообщается на сайте питерского клуба.

Тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что не видит спада в команде. Об этом он рассказал после матча с "Уралом".

Еще одна потеря для "Зенита" и причина спада, как минимум, в атакующей линии — травма Себастьяна Друисси. Аргентинец повредил связку правого колена.

Как сообщает врач-реабилитолог "Зенита", форвард избежал травмы "крестов". О реабилитации спортсмена реабилитолог рассказала в соцсетях.

 
 
 
 
 
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В конце 3-й фазы реабилитации происходит адаптация к беговой работе на поле, на что обратить внимание‼️: 1️⃣ полная амплитуда движения в коленном суставе ( на первых этапах полное разгибание голени болезненно и спортсмен начинает избегать этого движения, формируется «вредная» привычка) 2️⃣активное отталкивание стопой ( переступы с использованием степ платформ 👍🏻 постепенно подводя скорость выполнения к МАХ) 3️⃣стабилизация коленного сустава в динамике ( после отталкивания, во время опорной фазы бега) 4️⃣на этом этапе можно добавлять работу с облегчённым мячом ( удар по мячу подъемом) 5️⃣использование внешнего воздействия, для дополнительной стабилизации коленного сустава ( на видео резиновый амортизатор, но можно использовать любой внешний стимул: набивной мяч, нестабильную поверхность и т.д.) 6️⃣именно на этом этапе спортсмен начинает прямолинейный бег на поле. Сериями по 6-8 мин , с постепенным увеличением ширины шага и скорости ( обычно 3-4 тренировки бег только по прямой) @sebadriussi.11 #fczenit #fcz #fitability #mcl #medialcollateralligament #rehab

Публикация от Мария Бурова (@coachmariaburova)

Последние истории спада "Зенита"

Вялое состояние команды было в сезоне 2018/19. В октябре 2018 года "Зенит" испытывал проблемы с флангами и обороной. В целом прослеживались те же проблемы: сильная усталость, статичность связки нападения и игра только через контратаку.

В октябре 2018 года в матче лиги Европы со "Славией" "Зенит" выглядел слабо, и тогда игру спас форвард Александр Кокорин, вышедший на замену. Такая же свежесть нужна "Зениту" в сезоне 2020/21.

"Зениту" необходимы изменения, новые игроки и смена тактической схемы.

Трансферное окно закрывается в октябре и времени на глобальные изменения в составе нет, поэтому команде Семака нужно принимать быстрые решения.

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Темы футбол фк зенит артем дзюба сердар азмун сергей семак чемпионат россии по футболу
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