Петербургский "Зенит" не может выиграть уже три игры из четырех: проигрыш от "Динамо" (1:0), ничья с "Локомотивом" (0:0) и теперь ничейный счет с "Уралом" (1:1).
В матче с "Динамо" сине-бело-голубым не хватало сил. Главная нападающая связка "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба, выполняющие большой объем работы по полю, заметно сдали в своих позициях. Отсюда страдает реализация.
Во время матча с "Локомотивом" после борьбы защитника "Локо" Ведрана Чорлуки и Азмуна арбитр не назначил пенальти в штрафной железнодорожников. Чорлука задел левый голеностоп иранца, после чего Азмун упал.
В матче с "Уралом" также было много споров из-за системы видеопомощи арбитрам VAR.
Спорный момент связан с голом Артема Дзюбы на 4-й минуте. Во время передачи Дзюба оказался в офсайде, и арбитр встречи Сергей Карасев сначала отменил гол.
Комментатор матча Дмитрий Шнякин сказал, что было "вне игры". Он сослался на возможные искажения графики и ракурса, но признал, что у Дзюбы был офсайд.
После трех минут просмотра ВАР Карасев засчитал гол. Это вызвало бурные эмоции у болельщиков в соцсетях.
Как передает "Чемпионат", арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный гол.
"Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющему", — сказал Федотов.
Футбольный комментатор Геннадий Орлов посчитал момент спорным, но признал, что офсайд был.
Согласно опросу "Чемпионата" о спорном голе Дзюбы, около 86% считают, что форвард был вне игры.
По мнению "Спорт-Экспресса", судья поступил правильно, поскольку видеоарбитры рассматривали более поздний момент передачи на Дзюбу. Таким образом, по телевидению показали ранний стоп-кадр.
Известный арбитр Алексей Николаев назвал момент с голом Дзюбы компьютерной погрешностью, сообщает "Спорт-Экспресс".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
@artem.dzyuba открывает счет в начале матча #УралЗенит, 0:1 Artem Dzyuba scores early game-opener, 0:1 #ТинькоффРПЛ #RPL #UralZenit
Главная причина ухудшения результатов "Зенита" — усталость игроков.
В последних трех турах коэффициент интенсивности (PDDA — чем ниже, тем лучше) команды Сергея Семака составила в среднем 8,7. Это означает, что игроки делают около 8 передач на одно оборонительное действие соперника. В матче с "Уралом" этот показатель вырос до 14.
Другие причины спада:
"Зенит" не меняет тактическую схему 4-4-2. Команда всегда играет через фланги, но из-за усталости главных принимающих голевые пасы (Дзюба и Азмун) реализация ухудшается.
Если команда Семака не будет предпринимать меры по изменению тактики, то в Лиге чемпионов у сине-бело-голубых будут проблемы.
У "Зенита" также нет новых футболистов, которые бы освежили игру.
Три новичка "Зенита" только в линии защиты:
Изменений в других линиях по новичкам нет. При этом даже новые игроки в "Зените" — это уже опытные футболисты.
После матча с "Уралом" Ловрен заявил, что "Зенит" не заслужил победы в этой встрече, сообщается на сайте питерского клуба.
Тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что не видит спада в команде. Об этом он рассказал после матча с "Уралом".
Еще одна потеря для "Зенита" и причина спада, как минимум, в атакующей линии — травма Себастьяна Друисси. Аргентинец повредил связку правого колена.
Как сообщает врач-реабилитолог "Зенита", форвард избежал травмы "крестов". О реабилитации спортсмена реабилитолог рассказала в соцсетях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В конце 3-й фазы реабилитации происходит адаптация к беговой работе на поле, на что обратить внимание‼️: 1️⃣ полная амплитуда движения в коленном суставе ( на первых этапах полное разгибание голени болезненно и спортсмен начинает избегать этого движения, формируется «вредная» привычка) 2️⃣активное отталкивание стопой ( переступы с использованием степ платформ 👍🏻 постепенно подводя скорость выполнения к МАХ) 3️⃣стабилизация коленного сустава в динамике ( после отталкивания, во время опорной фазы бега) 4️⃣на этом этапе можно добавлять работу с облегчённым мячом ( удар по мячу подъемом) 5️⃣использование внешнего воздействия, для дополнительной стабилизации коленного сустава ( на видео резиновый амортизатор, но можно использовать любой внешний стимул: набивной мяч, нестабильную поверхность и т.д.) 6️⃣именно на этом этапе спортсмен начинает прямолинейный бег на поле. Сериями по 6-8 мин , с постепенным увеличением ширины шага и скорости ( обычно 3-4 тренировки бег только по прямой) @sebadriussi.11 #fczenit #fcz #fitability #mcl #medialcollateralligament #rehab
Вялое состояние команды было в сезоне 2018/19. В октябре 2018 года "Зенит" испытывал проблемы с флангами и обороной. В целом прослеживались те же проблемы: сильная усталость, статичность связки нападения и игра только через контратаку.
В октябре 2018 года в матче лиги Европы со "Славией" "Зенит" выглядел слабо, и тогда игру спас форвард Александр Кокорин, вышедший на замену. Такая же свежесть нужна "Зениту" в сезоне 2020/21.
"Зениту" необходимы изменения, новые игроки и смена тактической схемы.
Трансферное окно закрывается в октябре и времени на глобальные изменения в составе нет, поэтому команде Семака нужно принимать быстрые решения.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?