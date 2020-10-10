Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Владан Джурич

Дисквалификация Сотсковой: на чём попалась фигуристка

Известная фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет. Её обвиняют в использовании допинга и подделке медицинских документов.

Дисквалификация Сотсковой: на чём попалась фигуристка

В начале июля этого года Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом она сообщила в своем закрытом Instagram-аккаунте. Мария написала трогательный пост о сложностях профессионального спорта и карьере фигуристки.

Тренер Сотсковой Светлана Соколовская рассказала СМИ, что фигуристка выходит замуж за композитора Михаила Омельчука. Это и есть причина ухода из спорта.

После информации о дисквалификации Мария поблагодарила болельщиков за поддержку в соцсетях.

О дисквалификации

Как пишет Reuters, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обвинило Марию в использовании запрещенных препаратов и подделке медицинской справки.

Позже РБК написал, что Сотскова отправила поддельную медицинскую справку в РУСАДА, чтобы оправдать пропуск допинг-тестирования.

В ходе расследования антидопинговый орган выяснил, что справка подделана. В РУСАДА также заявили, что Мария знает об инциденте. Аналогичную версию рассказал ТАСС.

До этого, в сезоне 2019/20, спортсменка пропустила три допинг-теста. Мария нарушила антидопинговые правила неумышленно, и к тому же она завершила карьеру.

О завершении карьеры и тестах

По информации СМИ, Сотскова планировала завершить карьеру в ноябре 2019 года из-за отсутствия результатов. Также известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не поддерживала спортсменку финансово.

Сотскова отложила свой уход до июля 2020 года и числилась в РУСАДА, как действующая спортсменка.

В марте 2020 года допинг-офицеры посетили Марию для взятия допинг-проб. Сначала фигуристка отказывалась проходить тест, аргументируя это тем, что она закончила карьеру.

Поскольку Сотскова еще числилась действующей спортсменкой, ей все-таки пришлось сдать тест на допинг. Результат тестирования был положительным. У Марии был обнаружен фуросемид — запрещенное вещество-диуретик.

В ходе дальнейшего расследования РУСАДА оказалось, что у клиники, проводившей тест не было лицензии. Это значит, что справка о допинг-тестировании недействительна.

По итогу Сотскову обвинили в подделке медицинской справки, а также дисквалифицировали на десять лет.

Марии также запрещено заниматься тренерской деятельностью.

Возможно ей удалось бы избежать дисквалификации, если бы она еще в ноябре прошлого года объявила об окончании карьеры с первого раза.

Похожие истории с обнаружением фуросемида

Фуросемид считается популярным мочегонным средством, которое может скрывать наличие других запрещенных веществ.

Множество российских спортсменов пострадало из-за фуросемида:

  • гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина — 2001 год;
  • фигурист Юрий Ларионов— 2008 год;
  • фигуристка Оксана Нагалатий — 2013 год;
  • фигуристка Анастасия Шакун — 2019 год.

Известные гимнастки Кабаева и Чащина были дисквалифицированы на два года и лишены наград за 2001 год. В 2002-м спортсменки имели право участвовать на соревнованиях, но были под присмотром спортивных органов.

Фигурист Ларионов, выступавший в паре с Верой Базаровой, были дисквалифицированы на целый год из-за допинга.

Нагалатий применяла препарат, предназначенный для маскирования допинг-веществ из-за чего была дисквалифицирована на год. Фигуристка прошла допинг-тестирование в соревновательный период — юниорский Гран-при 2013 года.

В 2019 году Анастасия Шакун была дисквалифицирована на год из-за применения фуросемида. По решению Международного союза конькобежцев парные результаты Анастасии и Даниила Рагимова были признаны недействительными.

Известный хореограф Илья Авербух рассказал подписчикам о дисквалификации Сотсковой в комментариях в Instagram-аккаунте Марии:

"Пора уже понимать всю ответственность каждому спортсмену!".

Авербух добавил, что каждому спортсмену нужно научиться быть ответственным и не обвинять функционеров в допинговом кризисе.

Дисквалификация для Сотсковой уже ничего не значит, разве что только может ударить по ее репутации. Фигуристка точно не будет связывать свое будущее со спортом.

На пике карьеры Сотскова выиграла серебро на Гран-при 2017 года и заняла 8-е место на Олимпиаде-2018.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы мария сотскова фигурное катание
Новости Все >
Экс-супруг Волочковой подарил будущей жене кольцо за 25 миллионов
Глава Роспотребнадзора назвала условие для перехода школ на удалёнку
Обнаружено судно, которое сбрасывало отходы у берегов Камчатки
Гастроэнтеролог рассказал, чем может быть опасен чеснок
Собчак не стала отрицать, что разрушила брак Василины Михайловской
В Бишкек на центральную площадь стянули БТР и бронетехнику
Скончался бывший футболист "Спартака" Василий Кульков
Американский пластилин не помог устранить утечку воздуха на МКС
Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия в Карабахе
Звезду "Интернов" госпитализировали с подозрением на инсульт
Последние материалы
Экс-супруг Волочковой подарил будущей жене кольцо за 25 миллионов
Вклад Пашиняна в новую войну
Глава Роспотребнадзора назвала условие для перехода школ на удалёнку
Обнаружено судно, которое сбрасывало отходы у берегов Камчатки
Гастроэнтеролог рассказал, чем может быть опасен чеснок
Собчак не стала отрицать, что разрушила брак Василины Михайловской
В Бишкек на центральную площадь стянули БТР и бронетехнику
Скончался бывший футболист "Спартака" Василий Кульков
Американский пластилин не помог устранить утечку воздуха на МКС
Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия в Карабахе
Популярное
Бывший СССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"

Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.

А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медики перечислили важнейшие продукты для пожилых людей
Здоровье
Медики перечислили важнейшие продукты для пожилых людей
Мир. Новости мира
"Шок и недоумение": в Раде отреагировали на отказ Киева от вакцины
Новости спорта
Евсеев получил предложение от одного из московских клубов
Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин отказал SpaceX в гениальности Василий Амирджанов Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вторая волна "ковида": ситуация хуже, чем хотелось бы
После выборов президента США миропорядок может рухнуть
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Медленные шаги возвращения капиталов в Россию
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников