Дисквалификация Сотсковой: на чём попалась фигуристка

Известная фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет. Её обвиняют в использовании допинга и подделке медицинских документов.

В начале июля этого года Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом она сообщила в своем закрытом Instagram-аккаунте. Мария написала трогательный пост о сложностях профессионального спорта и карьере фигуристки.

Тренер Сотсковой Светлана Соколовская рассказала СМИ, что фигуристка выходит замуж за композитора Михаила Омельчука. Это и есть причина ухода из спорта.

После информации о дисквалификации Мария поблагодарила болельщиков за поддержку в соцсетях.

О дисквалификации

Как пишет Reuters, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обвинило Марию в использовании запрещенных препаратов и подделке медицинской справки.

Позже РБК написал, что Сотскова отправила поддельную медицинскую справку в РУСАДА, чтобы оправдать пропуск допинг-тестирования.

В ходе расследования антидопинговый орган выяснил, что справка подделана. В РУСАДА также заявили, что Мария знает об инциденте. Аналогичную версию рассказал ТАСС.

До этого, в сезоне 2019/20, спортсменка пропустила три допинг-теста. Мария нарушила антидопинговые правила неумышленно, и к тому же она завершила карьеру.

О завершении карьеры и тестах

По информации СМИ, Сотскова планировала завершить карьеру в ноябре 2019 года из-за отсутствия результатов. Также известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не поддерживала спортсменку финансово.

Сотскова отложила свой уход до июля 2020 года и числилась в РУСАДА, как действующая спортсменка.

В марте 2020 года допинг-офицеры посетили Марию для взятия допинг-проб. Сначала фигуристка отказывалась проходить тест, аргументируя это тем, что она закончила карьеру.

Поскольку Сотскова еще числилась действующей спортсменкой, ей все-таки пришлось сдать тест на допинг. Результат тестирования был положительным. У Марии был обнаружен фуросемид — запрещенное вещество-диуретик.

В ходе дальнейшего расследования РУСАДА оказалось, что у клиники, проводившей тест не было лицензии. Это значит, что справка о допинг-тестировании недействительна.

По итогу Сотскову обвинили в подделке медицинской справки, а также дисквалифицировали на десять лет.

Марии также запрещено заниматься тренерской деятельностью.

Возможно ей удалось бы избежать дисквалификации, если бы она еще в ноябре прошлого года объявила об окончании карьеры с первого раза.

Похожие истории с обнаружением фуросемида

Фуросемид считается популярным мочегонным средством, которое может скрывать наличие других запрещенных веществ.

Множество российских спортсменов пострадало из-за фуросемида:

гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина — 2001 год;

и — 2001 год; фигурист Юрий Ларионов — 2008 год;

— 2008 год; фигуристка Оксана Нагалатий — 2013 год;

— 2013 год; фигуристка Анастасия Шакун — 2019 год.

Известные гимнастки Кабаева и Чащина были дисквалифицированы на два года и лишены наград за 2001 год. В 2002-м спортсменки имели право участвовать на соревнованиях, но были под присмотром спортивных органов.

Фигурист Ларионов, выступавший в паре с Верой Базаровой, были дисквалифицированы на целый год из-за допинга.

Нагалатий применяла препарат, предназначенный для маскирования допинг-веществ из-за чего была дисквалифицирована на год. Фигуристка прошла допинг-тестирование в соревновательный период — юниорский Гран-при 2013 года.

В 2019 году Анастасия Шакун была дисквалифицирована на год из-за применения фуросемида. По решению Международного союза конькобежцев парные результаты Анастасии и Даниила Рагимова были признаны недействительными.

Известный хореограф Илья Авербух рассказал подписчикам о дисквалификации Сотсковой в комментариях в Instagram-аккаунте Марии:

"Пора уже понимать всю ответственность каждому спортсмену!".

Авербух добавил, что каждому спортсмену нужно научиться быть ответственным и не обвинять функционеров в допинговом кризисе.

Дисквалификация для Сотсковой уже ничего не значит, разве что только может ударить по ее репутации. Фигуристка точно не будет связывать свое будущее со спортом.

На пике карьеры Сотскова выиграла серебро на Гран-при 2017 года и заняла 8-е место на Олимпиаде-2018.