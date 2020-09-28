Уголовное дело Широкова: покушение на убийство?

10 августа во время любительского матча "Матч ТВ" — "Ничего обычного" бывший игрок сборной России Роман Широковударил судью Никиту Данченкова.

По информации Telegram-канала Baza, полиция Москвы возбудила уголовное дело. До этого арбитр Данченков написал заявление в полицию на Широкова.

Суть конфликта

В ходе матча Широков навязывает борьбу в атаке, но соперник грубо играет против Романа.

Данченков показал, что игру можно продолжать, но Широков начал откровенно ругаться матом на поле.

Арбитр уже потянулся за красной карточкой, но экс-игрок Андрей Тихонов отодвигает арбитра, чтобы те избежали конфликта.

Спустя несколько секунд Данченков все-таки показывает красную карточку Широкову. Роман бросается на арбитра и избивает его.

Матч был остановлен и досрочно завершен. Данченков был отправлен в больницу.

После инцидента Данченков заявил, что с ним все в порядке.

11 августа Широков извинился перед арбитром в Instagram.

Последствия для Широкова

Как сообщает "Спорт-Экспресс", к Широкову не могут быть применены спортивные санкции, поскольку матч не имеет отношения к Российскому футбольному союзу (РФС).

Также известно, что "Матч ТВ" уже отстранил Широкова от эфиров, в которых Роман выступал в качестве футбольного эксперта.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев призвал прекратить сотрудничество с Широковым. Губерниев также сказал, что нужно расформировать команду "Матч ТВ". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Инцидент разбирается в правовом поле московской полицией. Сначала дело посчитали административным правонарушением, но 15 сентября полиция возбудила уголовное дело по статье умышленного причинения легко вреда здоровью.

Широкову может быть назначен штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы, сообщает ТАСС.

Похожие ситуации в карьере Широкова

Три ситуации, в которых Широков поступал жестко:

во время матча с "Ромой";

на "Евро-2016";

на чемпионате России 2013 года.

В матче чемпионата России 2013 года "Зенит" — "Амкар" Широков назвал арбитра клоуном. В итоге Роман был условно дисквалифицирован до конца сезона.

Во время матча с "Ромой" Широков попал игроку итальянского клуба прямо в колено. Роман получил красную карточку и был дисквалифицирован на следующую игру.

Во время чемпионата Европы 2016 года Широков устроил драку с Денисом Глушаковым. По итогу пострадал Павел Мамаев, который пытался разнять футболистов. К счастью, инцидент не повлек серьезных последствий для игроков сборной России.

Мнения

Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин заявил, что Широков неправильно поступил. По словам Анохина, он ругался матом и начал избивать судью на эмоциях, сообщает "Спорт-Экспресс".

Как сообщает "Чемпионат", организатор любительского матча и блогер Герман Попков рассказал, что после игры Широков подбежал к Данченкову и схватил его за челюсть.

Попков также заявил, что после матча Широков не попытался извиниться перед арбитрами.

Адвокат Игорь Бушманов сказал в интервью Sport24, что на видео практические не видно драки. Если же инцидент повлек физическую боль и повреждения, то Широкову может грозить срок до двух лет.

Позиция адвоката Данченкова

Адвокат Данченоква Александр Островский посчитал статью недостаточным наказанием для Широкова.

"Получив официальный ответ, мы будем обжаловать это в прокуратуре и обратимся в Следственный комитет, поскольку статья, по которой, мы считаем, нужно возбудит дело — покушение на убийство", — сказал Островский в интервью "Спорт-Экспрессу".

Адвокат также добавил, что полиция не стала возбуждать дело по более жесткой статье, поскольку для них это проще.

По словам Островского, Широков пытался извиниться, но действовал странно и вместо него кто-то невнятно говорил по телефону в попытке оправдаться. Таким образом, адвокат намерен добиться ужесточения наказания.

Обозреватель "Спорт-Экспресса" Игорь Рабинер считает, что инцидент не дойдет до тюремного срока, поскольку в нем нет влиятельных лиц, как в случае с Кокориным и Мамаевым.