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Автор Владан Джурич

Почему и зачем Медведева вернулась к Тутберидзе

Известная фигуристка Евгения Медведева вернулась тренироваться в группу Этери Тутберидзе. Заместитель главы "Хрустального" Эдуард Аксенов подтвердил, что Медведева работает с Тутберидзе.

Почему и зачем Медведева вернулась к Тутберидзе

Напомним, что Евгения начала тренироваться под руководством Брайана Орсера после Олимпиады-2018. Медведева поблагодарила тренера за понимание и объявила о начале тренировок с Этери Георгиевной.

Орсер также одобрил возвращение Евгении. Об этом фигуристка рассказала "Первому каналу". Медведева добавила, что она сохранила теплые отношения с канадским тренером.

Известный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнение о возвращении Медведевой.

"Возвращение Медведевой к Тутберидзе? Я очень рада", — цитирует Тарасову "Чемпионат".

История сотрудничества Медведевой с Тутберидзе

Фигуристка начала работать с Этери с 2007 года, начиная со спортивной школы "Самбо-70".

Главные достижения Медведевой под руководством Тутберидзе:

  • двукратная чемпионка Европы и мира;
  • двукратная победительница чемпионата России;
  • второе место на Олимпиаде-2018.

Медведева получила золотые медали на турнирах 2016 и 2017 года. Можно признать, что это был пик карьеры для спортсменки, включая еще и Олимпиаду в Пхёнчхане.

4 мая 2018 года появилась информация об уходе Медведевой. Первым о решении сменить тренера сообщил директор школы "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Лайшев в интервью aif. ru рассказал, что фигуристке необходимо было сменить обстановку из-за сложного сезона.

Лайшев добавил, что у Тутберидзе уже на тот момент была длинная скамейка запасных. К тому же с 2018 года на большом льду появилась Алина Загитова, на которую было переключено все внимание.

Позже Этери сообщила, что узнала об уходе Евгении из новостей. Об этом заслуженный тренер рассказала "Первому каналу" по телефону.

Через некоторое время "Матч ТВ" рассказал о новом тренере Медведевой — канадце Брайане Орсере.

Причины ухода Медведевой:

  • появление молодых и перспективных фигуристок;
  • усталость на общем фоне и появление травм;
  • плохая атмосфера в работе с Тутберидзе.

В эфире Instagram известного фигуристка Флорана Амодио Медведева рассказала о жесткости и давлении Этери после провалов. Тогда фигуристка заявила, что хочет найти тренера-друга, где будет соответствующая атмосфера.

Еще одна известная фигуристка Алена Косторная также подтвердила жесткость и давление Тутберидзе. Напомним, что это стало одной из причин ухода Косторной к Евгению Плющенко.

Этери Тутбердизе признала, что уход Медведевой связан с жестким отношением к спортсменке. Об этом тренер рассказала в интервью Владимиру Познеру.

С 2017 по 2018 год Медведева получила сразу три травмы. Сначала во время выступлений в Японии спортсменка получила стрессовый перелом ноги, с которым она продолжала дальше выступать на соревнованиях.

В итоге это привело к двойному перелому кости и Медведева снялась с финала Гран-при 2017/18.

Позже Медведева снова снялась с чемпионата мира 2018 года из-за травмы спины.

Причины возвращения

Переход Медведевой к Тутберидзе стал настоящей сенсацией из-за своей неожиданности. Обычно спортсмены и тренеры готовятся к переходу и долго согласовывают условия, но в случае с Медведевой все произошло очень быстро.

Известная советская фигуристка Ирина Роднина рассказала Sport24, что переход Медведевой связан с эпидемиологической ситуацией. По словам Родниной, в Канаде могут быть проблемы с соревнованиями из-за коронавируса.

Как сообщает РБК, Роднина назвала переход Медведевой "рабочим моментом".

Главные причины возвращения:

1. Фигуристка начала изучать четвертные прыжки. Об этом она рассказала Sport24.

2. Скамейка Тутберидзе стала больше и свободнее. Косторная и Трусова перешли к "Ангелам Плющенко", Загитова временно приостановила карьеру и осталась только Анна Щербакова.

3. Возможность попасть на чемпионат России через Кубок страны.

Напомним, что кубковый турнир стартует первым и Медведева уже заявлена на начальные этапы, которые пройдут в Сызрани и Москве.

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Темы фигурное катание этери тутберидзе евгения медведева
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