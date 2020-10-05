9 сентября известная фигуристка Алина Загитова отказалась от контрольных прокатов сборной России. Об этом сообщило издание "Спорт-Экспресс".
Известно, что Загитова будет ведущей на шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Сама же спортсменка отказалась комментировать свою деятельность ведущей и будущее в сборной.
Новость о снятии с прокатов и начале карьеры на Первом канале может изменить отношение болельщиков к Алине. Возможно фигуристка вообще не вернется на лед.
Напомним, что в 2019 году Загитова приостановила, но не закончила спортивную карьеру.
Очевидно, что многие болельщики ждут возвращения фигуристки, но Загитова все дальше уходит в медиа и рекламу.
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Известно, что 31 августа фигуристка согласилась стать ведущей ледового шоу, сообщает Sport24.
8 сентября в соцсетях появились посты с первого съемочного дня Алины. Видно, что фигуристка волнуется и ей нужно усердно готовиться к шоу.
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Всем добрый вечер понедельника!☺️ У нас для вас новость - ведущими нового сезона проекта «Ледниковый период» стали Алексей Ягудин и Алина Загитова!🎉🎉 Это первый опыт Алины в такой роли, но своим опытом и советами ей будет помогать самый опытный ведущий, так что мы уверены, что это будет очень интересный сезон, ведь правда?) #ледниковыйпериод #первыйканал
Единственный плюс для Загитовой — фигуристка повышает свою популярность и получает большие деньги. Растет и узнаваемость шоу "Ледниковый период".
Главный минус ухода на ледовое шоу — Загитова теряет часть публики, которая наблюдает за ее спортивными достижениями и выступлениями.
Как сообщает "РИА Новости", соведущий фигуристки Алексей Ягудин рассказал, что Загитова занимается со специалистом по постановке речи.
Глава школы "Самбо-70", в которой училась Загитова, Ренат Лайшев заявил, что с Алиной могла выступать ее соперница по льду Евгения Медведева. Об этом Лайшев рассказал в эфире НТВ.
Напомним, что до Загитовой "Ледниковый период" вели бывшая фигуристка Ирина Слуцкая и телеведущая Алла Михеева. Слуцкая так и не смогла вернуться в большой спорт после начала карьеры ведущей в ледовом шоу.
Евгения Медведева — единственная спортсменка, успешно вернувшаяся на лед после "Ледникового периода".
Возвращение в большой спорт для Алины кажется менее вероятным сценарием.
Известно, что Загитова поступила на факультет журналистики РАНХиГС и уже начала учиться.
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📚1 сентября 📚. Первоклашки, школьники, студенты, педагоги и все-все-все... 😉 Поздравляю вас (и себя тоже 🙈) с Днём знаний. Как же мы все ждали этого дня 🙏🏼🗓. Желаю всем удачного учебного года, и пусть все невзгоды обойдут нас стороной. ________________________________________ 📚 Sept.1, the Knowlege day 📚 We've been waiting for this day so long 🙏🏼🗓. Let me congratulate all the first graders, pupils, students, teachers and all the involved with a new academic year 😉. Wish you great time ahead and let all adversity pass us by. ________________________________________ 📚ステップ1, 知識の日📚私達は、この日をとても心待ちにしていました🙏🏼🗓すべての1年生、生徒の皆さん、学生の皆さん、先生方、そして、新学期に関わるすべての皆様へ、お祝い申し上げます😉これから素晴らしい時間を過ごされること。 #1сентября #деньзнаний #1курс #2020 #будьтездоровы #BeHealthy
Совмещать учебу и карьеру ведущей со спортивной деятельностью будет точно проблематично.
Портал Sports. ru проводил опрос пользователей кем они хотят видеть Алину Загитову. В опросе приняли участие более 11 тысяч человек. Больше половины (около 52%) опрошенных хотят видеть Загитову в профессиональном спорте. Меньшая часть опрошенных считает, что Загитова сможет все совмещать.
Гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что не знает планы Загитовой насчет спортивной карьеры, сообщает "РИА Новости".
Глава ФФККР Александр Горшков рассказал, что Загитова не уведомила руководство федерации о съемках на шоу. Такой поступок явно может плохо повлиять на попадание в сборную.
"С нами съемки Загитовой в шоу не обсуждались", — приводит слова Загитовой Sport24.
Продюсер ледового шоу "Ледниковый период" Илья Авербух уверен, что Загитова сможет совмещать съемки с тренировками, сообщает "Р-Спорт".
По словам Авербуха, работа ведущего отнимает всего четыре дня в месяц.
Заслуженный тренер и главный судья "Ледникового периода" Татьяна Тарасова поддержала Загитову с началом нового сезона шоу в Instagram.
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Мы начинаем! #Ледниковыпериод#новыйсезон#стартуем#фотоеленагришина
При этом Тарасова уверена, что Загитова не выйдет на лед. Об этом она рассказала в интервью "Р-Спорт".
Советский фигурист Александр Жулин заявил, что Загитова уже добилась значительных результатов в спорте и не вернется в спорт, сообщает ТАСС. Жулин также отметил, что другие фигуристки уже заняли место Алины.
Фигуристка все больше участвует в рекламных кампаниях и мероприятиях, не имеющих отношения к возвращению в сборную.
В конце июня фигуристка агитирует за поправки в Конституцию.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России - мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Всё, что я сейчас имею: олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам. Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить Президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!
В декабре 2019 года Загитова приняла участие в ледовом мюзикле "Спящая Красавица" вместе с Татьяной Навкой. В этот же период проходил чемпионат России.
Instagram Загитовой также в меру заполнен рекламными постами с известными брендами косметики и БАДами.
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🐟 В чем секрет моего успеха? Все просто! 😉 Каждый свой день я начинаю с полезного завтрака и капсул Омега-3 из дикого камчатского лосося от «Тымлатского рыбокомбината») @omega3_salmonica . Они заряжают меня силой и бодростью, а также укрепляют мой иммунитет. И я всегда полна сил для тренировок и новых побед! ________________________________________ 🐟 What's the secret of my success? Quite easy! 😉 Every day I start with a healthy breakfast and Omega-3 produced by "Tymlat Fish plant" from Kamchatka region @omega3_salmonica . They make me energetic and help my immune system become stronger 💪. I feel power for trainings and new achievements!🎯
В целом стоит признать, что это часть жизни Загитовой за пределами спортивной карьеры, которая мешает фигуристке с полными силами вернуться в большой спорт, ведь этого ждут болельщики.
Три возможных сценария для Алины Загитовой:
Скорее всего Алине будет трудно полноценно вернуться на лед. Конкуренция на чемпионате России заметно растет. Более молодые фигуристки исполняют четвертные и зарабатывают по 190 баллов.
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