Вернётся ли Загитова в сборную России?

9 сентября известная фигуристка Алина Загитова отказалась от контрольных прокатов сборной России. Об этом сообщило издание "Спорт-Экспресс".

Известно, что Загитова будет ведущей на шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Сама же спортсменка отказалась комментировать свою деятельность ведущей и будущее в сборной.

Новость о снятии с прокатов и начале карьеры на Первом канале может изменить отношение болельщиков к Алине. Возможно фигуристка вообще не вернется на лед.

Напомним, что в 2019 году Загитова приостановила, но не закончила спортивную карьеру.

Очевидно, что многие болельщики ждут возвращения фигуристки, но Загитова все дальше уходит в медиа и рекламу.

Главное о Загитовой в "Ледниковом периоде"

Известно, что 31 августа фигуристка согласилась стать ведущей ледового шоу, сообщает Sport24.

8 сентября в соцсетях появились посты с первого съемочного дня Алины. Видно, что фигуристка волнуется и ей нужно усердно готовиться к шоу.

Единственный плюс для Загитовой — фигуристка повышает свою популярность и получает большие деньги. Растет и узнаваемость шоу "Ледниковый период".

Главный минус ухода на ледовое шоу — Загитова теряет часть публики, которая наблюдает за ее спортивными достижениями и выступлениями.

Как сообщает "РИА Новости", соведущий фигуристки Алексей Ягудин рассказал, что Загитова занимается со специалистом по постановке речи.

Глава школы "Самбо-70", в которой училась Загитова, Ренат Лайшев заявил, что с Алиной могла выступать ее соперница по льду Евгения Медведева. Об этом Лайшев рассказал в эфире НТВ.

Напомним, что до Загитовой "Ледниковый период" вели бывшая фигуристка Ирина Слуцкая и телеведущая Алла Михеева. Слуцкая так и не смогла вернуться в большой спорт после начала карьеры ведущей в ледовом шоу.

Евгения Медведева — единственная спортсменка, успешно вернувшаяся на лед после "Ледникового периода".

Шансы на возвращение в сборную

Возвращение в большой спорт для Алины кажется менее вероятным сценарием.

Известно, что Загитова поступила на факультет журналистики РАНХиГС и уже начала учиться.

Совмещать учебу и карьеру ведущей со спортивной деятельностью будет точно проблематично.

Портал Sports. ru проводил опрос пользователей кем они хотят видеть Алину Загитову. В опросе приняли участие более 11 тысяч человек. Больше половины (около 52%) опрошенных хотят видеть Загитову в профессиональном спорте. Меньшая часть опрошенных считает, что Загитова сможет все совмещать.

Гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что не знает планы Загитовой насчет спортивной карьеры, сообщает "РИА Новости".

Глава ФФККР Александр Горшков рассказал, что Загитова не уведомила руководство федерации о съемках на шоу. Такой поступок явно может плохо повлиять на попадание в сборную.

"С нами съемки Загитовой в шоу не обсуждались", — приводит слова Загитовой Sport24.

Продюсер ледового шоу "Ледниковый период" Илья Авербух уверен, что Загитова сможет совмещать съемки с тренировками, сообщает "Р-Спорт".

По словам Авербуха, работа ведущего отнимает всего четыре дня в месяц.

Заслуженный тренер и главный судья "Ледникового периода" Татьяна Тарасова поддержала Загитову с началом нового сезона шоу в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мы начинаем! #Ледниковыпериод#новыйсезон#стартуем#фотоеленагришина Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova) 8 Сен 2020 в 3:54 PDT

При этом Тарасова уверена, что Загитова не выйдет на лед. Об этом она рассказала в интервью "Р-Спорт".

Советский фигурист Александр Жулин заявил, что Загитова уже добилась значительных результатов в спорте и не вернется в спорт, сообщает ТАСС. Жулин также отметил, что другие фигуристки уже заняли место Алины.

Загитова в рекламе и спецпроектах

Фигуристка все больше участвует в рекламных кампаниях и мероприятиях, не имеющих отношения к возвращению в сборную.

В конце июня фигуристка агитирует за поправки в Конституцию.

В декабре 2019 года Загитова приняла участие в ледовом мюзикле "Спящая Красавица" вместе с Татьяной Навкой. В этот же период проходил чемпионат России.

Instagram Загитовой также в меру заполнен рекламными постами с известными брендами косметики и БАДами.

В целом стоит признать, что это часть жизни Загитовой за пределами спортивной карьеры, которая мешает фигуристке с полными силами вернуться в большой спорт, ведь этого ждут болельщики.

Три возможных сценария для Алины Загитовой:

Возвращение на выборочную часть турниров. Например, можно принять участие только в "Гран-при". Возобновление карьеры в облегченном формате. Можно участвовать в недорогих или относительно известных мероприятиях. Завершение карьеры. В таком случае Загитова еще сильнее потеряет интерес к публике, журналистам и спонсорам, что очевидно уменьшит ее доход.

Скорее всего Алине будет трудно полноценно вернуться на лед. Конкуренция на чемпионате России заметно растет. Более молодые фигуристки исполняют четвертные и зарабатывают по 190 баллов.