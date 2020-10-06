В "ПСЖ" начались проблемы: кто виноват?

"ПСЖ" проиграл первые два матча сезона против "Марселя" и "Ланса". Третий матч "ПСЖ" — "Мец" горожане выиграли с большим трудом и минимальным результатом (1:0).

Как передает RMC Sport, после проигрышей игроки клуба винят главного тренера Томаса Тухеля.

Один из игроков парижского клуба, пожелавший остаться анонимным, рассказал RMC Sport, что Тухель не уделяет внимания тактике. Футболист добавил, что команда играет без идей.

По информации RMC Sport, план Тухеля — играть как можно чаще через Неймара и других звезд.

Отношение к легионерам

По информации RMC Sport, французские игроки считают, что Тухель лучше относится к латиноамериканским футболистам.

Игроки недовольны тем, что тренер их условно разделяет по национальному признаку.

Также французы заявили, что ошибки латиноамериканских игроков Тухель списывает на менталитет.

Команда парижан недовольна сменой позицией Маркиньоса с центрального защитника на опорного полузащитника.

При этом у французского клуба есть Мауро Икарди, который может играть на позиции опорного, но Тухель не дает аргентинцу игровой практики.

Потеря футболистов

Пресс-служба Лиги 1 сообщает, что несколько футболистов "ПСЖ" дисквалифицированы после матча с "Марселем" из-за драки футболистов:

форвард Неймар дисквалифицирован на два матча;

защитник Лейвин Курзава дисквалифицирован на шесть игр;

полузащитник Леандро Паредес пропустит два матча и один условно.

Двое футболистов "Марселя" получили дисквалификацию: защитник Жордан Амави и нападающий Дарио Бенедетто.

Драка произошла на последних минутах матча. Паредес нарушил правила на игроке "Марселя", а потом толкнул его товарища по клубу. В итоге началась драка, в результате которой арбитр удалил сразу трех игроков "ПСЖ".

В ходе потасовки Неймар ударил защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса по затылку. Бразилец обвинил Гонсалеса в проявлении расизма.

Вот за этот удар соперника по голове удалили Неймара 🔴 Как тебе поступок бразильца? 😠https://t.co/kR4jhHHwcp pic.twitter.com/QZKhBdCjQx — Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2020

По информации GFFN, в матче с "Мецом" бразильский защитник "ПСЖ" Хуан Бернат получил травму. Предполагается, что Бернат серьезно повредил колено и может пропустить несколько месяцев, если диагноз подтвердится.

Коуч парижан Тухель заявил, что Бернат получил серьезную травму колена, сообщает RMCSport.

Бернат вышел во втором тайме, но из-за травмы не доиграл матч до конца.

В конце августа парижане продали капитана и центрального защитника Тиаго Силву английскому "Челси".

"ПСЖ" значительно ослабил состав на ближайшие игры, учитывая возможную травму Берната и дисквалификацию ключевых игроков.

Также парижане рискуют потерять форварда Килиана Мбаппе. Французский спортсмен выразил желание покинуть клуб по окончанию сезона, сообщает The Times.

Мбаппе заявил, что желает попробовать свои силы в "Реал Мадриде" или в английской премьер-лиге (АПЛ).

Позиция Тухеля

Тухель заявил, что рад победе на "Мецом", сообщает Get French Football News.

Немец отметил, что команда победила с потрясающим результатом учитывая игру в меньшинстве.

Как передает Telefoot, Тухель рассказал о сложностях в чемпионате Франции для "ПСЖ": "В то же время я должен сказать, что мы убиваем игроков, они мертвы. Боюсь, что они продолжат получать травмы, если всё так продолжится".

Пока что Тухель не комментировал ситуацию в команде, но если недовольство игроков будет продолжаться, то парижане потребуют поменять тренера.

Впрочем, прошло всего три тура Лиги 1, и команда еще может исправить положение.

Почему не стоит надеяться на Неймара?

После конфликта Неймара в матче с "Марселем" СМИ начали активно обсуждать будущее бразильца в команде и его роль в команде Тухеля.

Очевидно, что парижане проводят большинство атак через Неймара и нападающего Килиана Мбаппе, но из-за характера бразильца реализация сходит на нет.

Три причины, по которым не стоит надеяться парижанам на Неймара:

1. Постоянные травмы. Бразилец получал несколько растяжений и трещин за карьеру, а год назад пропустил Лигу чемпионов и Кубок Америки из-за травм.

2. Симуляции на поле. На Чемпионате мира-2018 Неймар столько раз падал и валялся на газоне, что в соцсетях появился мем про "перекатывающегося" бразильца.

3. Повышенная эмоциональность. Неймар плачет, даже если матч закончился победой парижан. В прошлом году бразилец заплакал от того, что вспомнил поддержку капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Неймар — нестабильный игрок, поэтому "ПСЖ" не стоит надеяться на его постоянную поддержку и результативность в матчах.