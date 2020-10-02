Лимит легионеров в РПЛ: поможет ли клубам расширение?

В конце августа клубы РПЛ стали активно обсуждать лимит легионеров в чемпионате России. В сезоне 2020/21 применен новый формат лимита «8+17». Это означает, что клубы могут иметь до 8 иностранных игроков в заявке на матч.

Как сообщают СМИ, часть клубов действительно недовольна текущим правилом по лимиту иностранных игроков и собирается вынести это на публику, начиная с сезона 2020/21.

Российские клубы хотят уменьшить лимит: семь иностранных игроков на поле, 12 - максимально в заявке.

Сравнение старого и нового лимитов легионеров:

Параметр/Формат Старый формат Новый формат Предлагаемый формат Название формата «6+5» «8+17» «12+7» Количество иностранных игроков в команде Не более 6 Не более 8 Не более 7

Напомним, что с 2019 года в чемпионате России впервые был введен лимит легионеров по заявке на целый сезон. Также с июля 2020 года легионерами чемпионата России не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о новом формате легионеров.

«Для меня проблем нет, я всегда говорил, что если футболист конкурентоспособен, то будет играть при любом лимите», - сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Год назад экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что лимит нужно отменить. Это позволило бы строить командам уникальные и неравные составы в целом.

Мнения о новом лимите

Как сообщает «Спорт-Экспресс», генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов считает, что лимит легионеров не нужно менять.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что лимит легионеров мешает ему определить оптимальный состав. Об этом Семак рассказал Sport24.

Ранее коуч сине-бело-голубых говорил, что отмена лимита поможет российским клубам бороться с европейскими командами в еврокубках на равных.

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал Eurofootball, что изменение формата на «12+7» не улучшит игру российских клубов.

Игнатов также сказал, что намерения сменить лимит легионеров связаны с плохим менеджментом клубов.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что новый лимит только ухудшит качество игры, сообщает ТАСС.

Глава РФС Александр Дюков заявил, что новый формат не изменит качество российского футбола. Дюков также сказал, что для глобальных улучшений футбола необходимо развитие юношеского спорта, в том числе в финансовом плане, сообщает ТАСС.

Президент ЦСКА Евгений Гинер, считает, что при новом формате главное не количество иностранцев, а качество их игры.

Как менялся лимит со временем

Хронология лимитов в РПЛ по годам:

с 2006 - «7+4»;

2009-2012 - «6+5»;

2014 - «10+15» (по заявке).

Самым неудачным форматом был признан «10+15». Тогда по инициативе бывшего главы Минспорта Виталия Мутко и председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера за несколько дней до начала сезона 2015/16 было решено сменить лимит на «6+5».

Известно, чем ниже количество допустимых легионеров, тем больше заработные платы предлагают российские клубы.

Плюсы и минусы расширения

Плюсы формата «8+17»:

клубы, превысившие лимит, смогут продать иностранных игроков;

до 8 иностранцев смогут одновременно выходить на поле, что усилит состав на игру;

потенциальный рост зарплат российских футболистов;

снижается конкуренция между российскими и иностранными спортсменами.

Главный минус расширения - ТОП-клубам придется распрощаться с иностранцами, и возможно продать их за меньшие деньги.

Последствия для ТОП-клубов

Очевидно, что ТОП-клубы РПЛ хотят изменить лимит легионеров для того, чтобы усилить состав под еврокубковые матчи.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», при большом количестве легионеров снижается их качество игры из-за отсутствия мотивации.

Количество легионеров в ТОП-клубах РПЛ:

«Зенит» - 10;

«Краснодар» - 9;

«Локомотив» - 8;

«Спартак» - 6;

«Динамо» - 9;

«Ростов» - 8;

ЦСКА - 7.

Большие проблемы пока что только у «Зенита». Сине-бело-голубым придется продать двух иностранцев.

«Краснодар» также испытывает трудности с легионерами. Быкам нужно продать еще, как минимум, одного или двух игроков из-за рубежа.

У «Локомотива» все в порядке с количеством легионеров, но для усиления состава придется продать иностранцев, чтобы приобрести более перспективных игроков.

«Спартак» находится в самом комфортном положении и может совершить сделку по легионеру.

«Динамо» уже вовсю распродает игроков.

«Ростов» также находится в комфортном положении, но скорее всего распрощается, как минимум, с одним игроком.

У ЦСКА спокойная ситуация с легионерами. Армейцы могут, как купить новых игроков, так и отдать старых.