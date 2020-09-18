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Автор Владан Джурич

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА: что это значит?

Сборная России высоко поднялась в рейтинге ФИФА за сентябрь. Новый список опубликован на официальном сайте организации. Россия располагается на 32-ом месте в сентябрьском рейтинге. Ранее сборная находилась на 38-ом месте.

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА: что это значит?

Основная причина подъема в рейтинге — хорошие выступления в Лиге наций, которая стартовала с 3 сентября. Команда Станислава Черчесова успешно выступила в матче с Венгрией (3:2) и Сербией (3:1).

Сборная России показала лучший результат роста среди остальных сборных в рейтинге (+6).

Основная причина изменения рейтинга — приостановка матчей сборных из-за коронавируса. Как известно, из-за пандемии сборы национальных команд не проводились, и чемпионат Европы был перенесен на следующий год.

ТОП-5 в новом рейтинге

В пятерке лучших:

  1. Бельгия.
  2. Франция.
  3. Бразилия.
  4. Англия.
  5. Португалия.

Бельгия не показала никаких изменений. Команда Роберто Мартинеса успешно держится на первом месте. Сборная одержала две победы в Лиге наций против Дании и Исландии.

Франция также осталась на втором месте. У сборной были самые сложные матчи — со Швецией и Хорватией. Обе встречи французы выиграли.

На третьем месте успешно закрепились бразильцы. Команду впереди ждут отборочные матчи чемпионата мира 2022.

Четверку сборных без изменений позиций замыкает Англия. Команда Гарета Саутгейта выиграла один матч у Исландии с минимальным счетом и сыграла вничью с Данией.

Сборная Португалии замыкает ТОП-5. Сборная сдвинулась на две позиции вверх, опередив Уругвай и Испанию. Португальцы выиграли оба матча Лиги наций — сначала с Хорватией, потом со Швецией.

ТОП сборных с самым большим спадом в рейтинге

Лидером спада в рейтинге ФИФА оказалась Словакия. Сборная упала на 4 позиции вниз. В матчах Лиги наций Словакия уступила Чехии и сыграла вничью с Израилем.

Аналогичный спад у Эстонии. Команда дважды проиграла в матчах Лиги наций против Грузии и Армении.

Сборные, показавшие спад на три позиции:

  • Швейцария — с 12 на 15-е место;
  • Турция — с 29 на 32-е место;
  • Ирландия — с 34 на 37-е место;
  • Кипр — с 95 на 98-е место.

В матчах Лиги наций Швейцария проиграла одну игру Украине и сыграла вничью с Германией.

Турция уступила Венгрии с минимальным счетом и сыграла вничью с Сербией.

Ирландия сыграла вничью с Венгрией и выиграла у Финляндии.

Кипр проиграл оба матча Лиги наций.

Значимость рейтинга для сборной России

Сборная России приблизилась по рейтингу к оппонентам в Лиге наций (Сербия — 31-е место и Турция — 32-е), что может придать предстоящим матчам дополнительный интерес.

Пока что Россия уверенно занимает первое место в своей группе Лиге наций и есть все шансы перехода из третьей корзины во вторую.

Если команда Черчесова попадет во вторую корзину, то во время жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 сборной России достанется один сильный соперник.

Состояние сборной России

По выступлениям в двух турах Лиги наций сборная России отличилась гибкостью. Например, в матче с Сербией футболисты вышли в прессинг на чужой половине поля, чтобы избежать скоростных атак соперников.

Во втором тайме с Сербией команда Черчесова смогла подстроиться под тактику прессинга, хотя у сербов были шансы отобрать мяч.

В матче с Венгрией Россия выбрала схему, акцентированную на оборону в середине линии.

Однако удерживать такой темп и попытки выходить в прессинг не получилось. После этого команда стала постепенно двигаться назад к своим воротам из-за чего позже пропустила два мяча от венгров.

У сборной России есть ряд значительных ошибок: некачественный крайний защитник справа и хрупкая защита между линиями.

Крайний правый защитник сборной Андрей Семенов недостаточно хорошо справляется со своей ролью из-за чего другим приходится страховать напарника.

Хрупкая защита между линиями остается самой большой проблемой. В последних двух матчах Лиги наций соперники с большим успехом отдавали пасы в глубину из-за того, что между линиями было пространство.

Чтобы избежать сложностей с пробелами в линиях, команде Черчесова нужно играть в более дисциплинированный прессинг и акцентировать внимание на опорных полузащитниках, которые должны находиться в постоянном движении.

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