Сергей Дадыгин: "Если бы не пандемия, Медведева осталась бы у Орсера"

Спортивный обозреватель издательского дома "Комсомольская правда" Сергей Дадыгин в разговоре с "Правдой.Ру" рассказал о подробностях возвращения фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

— Евгения Медведева у канадского тренера Брайана Орсера не добилась своих целей?

— Последние месяцы она в Москве. Она не может приехать в Канаду, потому что закрыты границы из-за пандемии. И весь тренировочный процесс проходил очень странно. То есть по скайпу тренер Брайан Орсер ей давал рекомендации. Когда не мог это сделать Орсер, его помощница — Трэйси Уилсон давала эти рекомендации Евгении Медведевой, которая находилась в Москве на катке ЦСКА. Это ненормально.

Одно время Медведевой помогала наш известный тренер Елена Буянова, в девичестве Водорезова, которая сделала Аделину Сотникову олимпийской чемпионкой в Сочи в 2014 году. Но у Буяновой тоже свои интересы, свои планы, поэтому она не могла долго работать с Медведевой.

И ей стала помогать Татьяна Анатольевна Тарасова. Но Тарасова уже, в принципе, от тренерской деятельности отошла, ей уже достаточно много лет, здоровье уже не позволяет постоянно быть на катке. Это всё-таки непростая работа. Медведева, видимо, поняла, что ей делать. Для того чтобы дальше прогрессировать, ей обязательно нужен постоянный тренер, который будет у бортика, который давал бы ей не просто советы, и хореограф нужен, который мог бы в процессе работы показать, что неправильно.

Очень слабая была физическая готовность Евгении Медведевой на контрольных прокатах, которые прошли в Москве в "Мегаспорте" 12-13 сентября. В принципе, было понятно, что в таком ритме невозможно нормально подготовиться к сезону.

— На решение Медведевой могла повлиять пандемия?

— Да. Если бы не пандемия, наверняка, бы Медведева осталась у Орсера. Она говорила, что ей там нравится. Туда же вместе с Женей переехала её мама. В принципе, Медведева очень-очень хорошо отзывалась о Брайане Орсере, тем более это действительно один из ведущих тренеров мира. Но я думаю, что в этой ситуации решение вернуться к Этери Тутберидзе — это самое оптимальное. Наверное, хватило мудрости тренеру. Этери Георгиевна была обижена на Медведеву, потому что Женя, конечно, ушла не очень красиво.

— Как Тутберидзе примет Евгению Медведеву обратно?

— Сегодня уже первая тренировка прошла на катке "Хрустальный". И там была не только Тутберидзе, но и Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, хореограф. Бывает блудный сын, а бывает блудная дочь. Это выражение, может быть, не совсем к месту, потому что это довольно грубое выражение. Когда столько лет работали вместе, а Тутберидзе работала с 2009 года, она тренировала Женю Медведеву, она вообще была, наверное, одной из самых любимых её учениц. Даже её дочь Диана Дэвис дружила с Женей Медведевой. И я знаю, что даже дома у Этери Тутберидзе стояла фотография, карточка Жени Медведевой. Их связывали такие тесные не только рабочие отношения, но и дружеские.

Женя, конечно, надеялась, что она станет олимпийской чемпионкой в 2018 году. Поскольку она не стала, у неё была такая обида на Этери, она заявила: "Как же так? Вы не могли сделать так, чтобы Алина Загитова осталась ещё на год в юниорах. И тогда она бы не имела право выступать на Олимпиаде в Корее в 2018 году". И Этери Георгиевна так не сделала. Из-за этого там и был такой конфликт. А сейчас, поскольку факт состоялся, сегодня была первая тренировка, стороны как бы пришли к согласию.

Мне кажется, что это где-то и окрылит, наверное, Женю Медведеву, потому что когда человек свои ошибки осознает, а уход такой не очень красивый — это была жизненная ошибка. Можно по-разному уходить: можно объяснить тренеру, сказать, что я хочу совершенствоваться, хочу что-то изменить в своей спортивной карьере. Но Женя ушла со скандалом.

Но потом, по моей информации, всё-таки были за эти два года какие-то попытки примирения. Как-то эмоции уже остыли. А сейчас конфликт исчерпан. Посмотрим, к чему приведёт. Я думаю, что это будет полезно для обеих сторон.