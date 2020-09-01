Миграция российских биатлонистов в Румынию: почему это происходит?

В конце августа еще трое биатлонистов покинули сборную России и переехали в сборную Румынии. После этого события СМИ чаще стали обсуждать уход российских биатлонистов за рубеж.

За один сезон уже пятеро биатлонистов перешли в сборную Румынии:

Анастасия Толмачева;

Елена Чиркова;

Анатолий Оськин;

Дмитрий Шамаев;

Наталья Ушкина.

Толмачева, Чиркова и Оськин уже получили документы для полноценного пребывания в Румынии.

Следует также отметить, что в этом процессе Союз биатлонистов России (СБР) принимает активное участие. Если биатлонная организация не имеет претензий к спортсменам, то процесс оформления документов пройдет гладко.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", СБР дал добро на переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии.

Известный советский биатлонист Дмитрий Васильев прокомментировал переход биатлонистов в Румынию.

"У людей будет возможность поучаствовать на международных соревнованиях. Что еще серьезнее — даже на Олимпийских играх", — сказал Васильев в интервью "Спорт-Экспрессу".

Васильев отметил, что для спортсменов это отличная возможность продлить карьеру.

Экс-биатлонист также заявил, что спортсмены, перешедшие в Румынию, не смогли добиться серьезных показателей в сборной России.

Васильев также сказал, что ситуацию с переходом спортсменов нельзя рассматривать как предательство.

Таким образом, у спортсменов есть возможность попасть на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Анастасия Толмачева

Толмачева родом из Омска. Начала карьеру в 2008 году, представляя команду Омской области под руководством Елены Толмачевой и Евгения Панкова.

Позже перешла в команду Тюменской области. За счет высоких результатов смогла принять участие в Европейском фестивале для юниоров в Брашове. Так спортсменка попала впервые в Румынию, где уже потенциально могла себя зарекомендовать для будущей карьеры.

Главное достижение: две бронзовые медали на чемпионате России 2017 года в марафоне и суперспринте.

Елена Чиркова

25-летняя Чиркова родилась в Свердловской области, начала полноценную карьеру в биатлоне: сначала в ДЮСШ, потом команды Тюменской области и Красноярского края.

Главные достижения:

чемпионка России в командной гонке (2016 и 2018 год);

бронзовый призер Универсиады 2019 года в индивидуальной гонке и масс-старте.

Главная особенность Чирковой — высокие показатели в командной гонке. Кроме того, у спортсменки есть опыт выступлений за взрослую сборную России, что поможет ей в дальнейшем при подготовке в Румынии.

До перехода в новую сборную сообщалось, что у Чирковой могут быть проблемы со сменой команды из-за Универсиады. Позже IBU сообщил, что турнир не ограничивает право спортсменки на переход в сборную Румынии, сообщает ТАСС.

Анатолий Оськин

Анатолий Оськин — опытный биатлонист, начавший карьеру на Камчатке. Позже представлял сразу несколько команд: Московскую область, Сочи и Санкт-Петербург.

Неоднократно участвовал в кубке IBU, но не занимал призовых мест. Очевидно, что для продолжения карьеры Оськину есть смысл переходить в другую сборную. Напомним, что россиянину уже 31 год.

Дмитрий Шамаев

Шамаев, уроженец Ижевска, начал свою карьеру с выступлений за Удмуртию.

Главные достижения:

золото на юниорском чемпионате мира в эстафетной гонке (2014 и 2016 годы);

победитель юниорского чемпионата Европы 2015 года в смешанной гонке;

серебряный призер чемпионата России 2017 года в суперспринте за взрослую команду.

Наталья Ушкина

23-летняя Наталья Ушкина родилась в Мордовии и с 2010 года начала профессионально заниматься биатлоном под руководством Елены Сапожниковой. До этого Ушкина занималась только лыжными гонками.

Главные достижения:

серебряный призер чемпионата мира 2015 года на эстафете;

чемпион мира среди юниоров (летний биатлон) 2017 года;

дважды становилась призером на чемпионате России 2018 года в командной гонке;

Ушкина выиграла одну гонку в одиночной гонке на кубке IBU 2015/16 в Ленцерхайде и несколько раз была призером Кубка России.

По большей степени Ушкина выступала за юниорскую команду, потом была во взрослом составе Мордовии.

Статистика Ушкиной по количеству промахов, согласно данным официального сайта СБР:

самое большое количество промахов за турнир — 8 (юниорки, 10 км и гонка 12,5 км);

соревнование без промахов — взрослая команда, 2,4 км (суперспринт);

средний показатель промахов за всю карьеру — 3,7.

Главная особенность россиянки — хорошие показатели в командных состязаниях.