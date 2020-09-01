В конце августа еще трое биатлонистов покинули сборную России и переехали в сборную Румынии. После этого события СМИ чаще стали обсуждать уход российских биатлонистов за рубеж.
За один сезон уже пятеро биатлонистов перешли в сборную Румынии:
Толмачева, Чиркова и Оськин уже получили документы для полноценного пребывания в Румынии.
Следует также отметить, что в этом процессе Союз биатлонистов России (СБР) принимает активное участие. Если биатлонная организация не имеет претензий к спортсменам, то процесс оформления документов пройдет гладко.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", СБР дал добро на переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии.
Известный советский биатлонист Дмитрий Васильев прокомментировал переход биатлонистов в Румынию.
"У людей будет возможность поучаствовать на международных соревнованиях. Что еще серьезнее — даже на Олимпийских играх", — сказал Васильев в интервью "Спорт-Экспрессу".
Васильев отметил, что для спортсменов это отличная возможность продлить карьеру.
Экс-биатлонист также заявил, что спортсмены, перешедшие в Румынию, не смогли добиться серьезных показателей в сборной России.
Васильев также сказал, что ситуацию с переходом спортсменов нельзя рассматривать как предательство.
Таким образом, у спортсменов есть возможность попасть на Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Толмачева родом из Омска. Начала карьеру в 2008 году, представляя команду Омской области под руководством Елены Толмачевой и Евгения Панкова.
Позже перешла в команду Тюменской области. За счет высоких результатов смогла принять участие в Европейском фестивале для юниоров в Брашове. Так спортсменка попала впервые в Румынию, где уже потенциально могла себя зарекомендовать для будущей карьеры.
Главное достижение: две бронзовые медали на чемпионате России 2017 года в марафоне и суперспринте.
25-летняя Чиркова родилась в Свердловской области, начала полноценную карьеру в биатлоне: сначала в ДЮСШ, потом команды Тюменской области и Красноярского края.
Главные достижения:
Главная особенность Чирковой — высокие показатели в командной гонке. Кроме того, у спортсменки есть опыт выступлений за взрослую сборную России, что поможет ей в дальнейшем при подготовке в Румынии.
До перехода в новую сборную сообщалось, что у Чирковой могут быть проблемы со сменой команды из-за Универсиады. Позже IBU сообщил, что турнир не ограничивает право спортсменки на переход в сборную Румынии, сообщает ТАСС.
Анатолий Оськин — опытный биатлонист, начавший карьеру на Камчатке. Позже представлял сразу несколько команд: Московскую область, Сочи и Санкт-Петербург.
Неоднократно участвовал в кубке IBU, но не занимал призовых мест. Очевидно, что для продолжения карьеры Оськину есть смысл переходить в другую сборную. Напомним, что россиянину уже 31 год.
Шамаев, уроженец Ижевска, начал свою карьеру с выступлений за Удмуртию.
Главные достижения:
23-летняя Наталья Ушкина родилась в Мордовии и с 2010 года начала профессионально заниматься биатлоном под руководством Елены Сапожниковой. До этого Ушкина занималась только лыжными гонками.
Главные достижения:
Ушкина выиграла одну гонку в одиночной гонке на кубке IBU 2015/16 в Ленцерхайде и несколько раз была призером Кубка России.
По большей степени Ушкина выступала за юниорскую команду, потом была во взрослом составе Мордовии.
Статистика Ушкиной по количеству промахов, согласно данным официального сайта СБР:
Главная особенность россиянки — хорошие показатели в командных состязаниях.
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