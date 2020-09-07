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Автор Владан Джурич

Как американский спорт отреагировал на насилие над темнокожими

Спорт

Скандал в плей-офф НБА, вызванный протестами баскетболистов из-за инцидента с Джейкобом Блейком, чуть не погубил недавно возобновленный сезон.

Как американский спорт отреагировал на насилие над темнокожими

Кроме НБА на ситуацию с полицейским насилием над афроамериканцами отреагировал и остальной спорт в США.

История в Висконсине

23 августа в штате Висконсин, городе Кеноша полицейские ранили Джейкоба Блейка. Видео с участием Блейка и полиции успело попасть в соцсети.

Блейк шел к водительскому сидению своей машины. Вслед за американцем шли два полицейских. Они направили на Блейка пистолеты.

Как только Блейк дошел до машины один из полицейских выстрелил афроамериканцу в спину. Джейкоб был доставлен в больницу, успешно прооперирован и находится в реанимации.

Инцидент с Блейком получил большую огласку. На лечение и помощь афроамериканца была пожертвована сумма 650 тысяч долларов. Известно, что полицейских, участвующих в задержании Блейка, отстранили от службы.

В США уже несколько дней подряд продолжаются массовые протесты движения Black Lives Matter.

Известный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс потребовал остановить насилие полицейских над афроамериканцами. После стрельбы в Блейка баскетболист отреагировал в Twitter.

После этого большинство баскетболистов объявили бойкот поставив под угрозу матчи плей-офф НБА.

Ситуация с НБА

Сначала были отменены три матча плей-офф:

  • "Милуоки" — "Орландо";
  • "Лейкерс" — "Портленд";
  • "Хьюстон" — "Оклахома".

После этого было организовано собрание игроков НБА, где решалась судьба сезона. Два баскетболиста выступили против возобновления НБА: Леброн Джеймс и игрок "Клипперс" Кавай Леонард.

Еще три спортсмена поддержали Леброна:

  • атакующий защитник "Майами Хит" Дуэйн Уэйд;
  • защитник "Юта Джаз" Донован Митчелл;
  • центровой "Сан-Антонио Сперс" Ламаркус Олдридж.

Все остальные команды были уверены, что сезон нужно доигрывать.

Защитник "Оклахомы" Крис Пол и вице-президент "Майами Хит" Андре Игудала убедили спортсменов возобновить сезон. Позже 28 августа НБА заявила об отмене еще двух матчей плей-офф: "Торонто" — "Бостон" и "Даллас" — "Клипперс".

Ранее НБА планировала возобновить матчи 28 и 29 августа. Представители лиги планируют сыграть матчи плей-офф 29 и 30 августа.

Протесты двух лидеров клубов недостаточны для того, чтобы остановить всю лигу. Тем не менее из-за бойкота спортсменов уже пять матчей были перенесены, а значит представители лиги потеряют часть денег.

Как пишет Sports Illustrated, рейтинг просмотров НБА снизился на 20%. Это связано в первую очередь с пандемией коронавируса и только потом с протестами.

Причины, по которым было решено возобновить НБА:

  • представители лиги не хотят терять деньги;
  • плей-офф имеет важное значение для статуса клубов и игроков;
  • протест игроков был откровенно слабым и неорганизованным.

Женская НБА также отреагировала на инцидент с Блейком. Спортсменки выстроились на площадке, взялись за руки и сели на одно колено. Одна часть баскетболисток была в черных футболках, а другая в белых. Вместе они образовывали имя Блейка.

Несмотря на быстрое решение о скором возобновлении НБА, власти США точно услышали баскетболистов после даже короткого бойкота и отказа проводить матчи плей-офф.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал бойкот спортсменов.

"Они стали похожи на политическую организацию, и это нехорошо. Не думаю, что это хорошо для спорта или для страны", — цитирует Трампа Eurohoops.

Также Трамп заявил, что знает о низких рейтингах НБА. Президент намекнул на то, что через протесты и бойкот лига повышает свою узнаваемость.

Как сообщает ESPN, легенда баскетбола Майкл Джордан восхищается игроками НБА, объявивших бойкот.

Реакция теннисистов

ATP, WTA и USTA отменили все игры. Об этом они заявили в Twitter.

Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что не хочет участвовать в полуфинальной игре с Элисе Мертенс. Через несколько часов по просьбам WTA и USTA японка все-таки согласилась сыграть турнир, сообщает журналист Бен Роттенберг.

Реакция МЛС и бейсбола

Высшая американская лига (МЛС) заявила о 5 отмененных матчах из-за бойкота спортсменов. Об этом МЛС сообщила на своем сайте.

Также известно, что МЛС опубликует бойкоты футболистов в поддержку Блейка.

Главная лига бейсбола (MLB) отложила 4 матча из-за протестов игроков. Известно, что большинство игр уже были проведены или состоялись во время массовых протестов движения Black Lives Matter.

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