Скандал в плей-офф НБА, вызванный протестами баскетболистов из-за инцидента с Джейкобом Блейком, чуть не погубил недавно возобновленный сезон.

Кроме НБА на ситуацию с полицейским насилием над афроамериканцами отреагировал и остальной спорт в США.

23 августа в штате Висконсин, городе Кеноша полицейские ранили Джейкоба Блейка. Видео с участием Блейка и полиции успело попасть в соцсети.

Блейк шел к водительскому сидению своей машины. Вслед за американцем шли два полицейских. Они направили на Блейка пистолеты.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He's in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw