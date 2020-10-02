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Автор Владан Джурич

Лига наций приближается: в каком состоянии сборная России?

Вторая часть уникального турнира для сборных Лига наций УЕФА стартует 10 октября. В понедельник начинаются сборы игроков для проведения тренировок.

Лига наций приближается: в каком состоянии сборная России?

Состав сборной

Игроки, включенные в состав сборной из "Локомотива":

  • голкипер Маринато Гильерме;
  • полузащитники Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук;
  • нападающий Федор Смолов.

Из "Зенита":

  • защитник Вячеслав Караваев;
  • полузащитники Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Андрей Мостовой;
  • форвард Артем Дзюба.

Из "Краснодара": защитники Сергей Петров, Егор Сорокин и полузащитник Юрий Газинский.

Из "Спартака":

  • защитник Георгий Джикия;
  • полузащитники Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.

Двое игроков из "Динамо": вратарь Антон Шунин и нападающий Николай Комличенко.

Также были приглашены:

  • вратарь "Сочи" Сослан Джанаев;
  • защитник "Антальяспор" Федор Кудряшов;
  • полузащитник "Ростова" Алексей Ионов;
  • защитник ЦСКА Мариу Фернандес;
  • защитник "Ахмата" Андрей Семенов;
  • и известный Александр Головин из "Монако".

Двое приглашенных не играют в клубах: защитник Роман Ноуйтедтер и полузащитник Далер Кузяев.

Из ожидаемых игроков не были приглашены в сборную:

  • форвард "Спартака" Александр Соболев;
  • полузащитник "Валенсии" Денис Черышев — из-за травмы;
  • полузащитник "Динамо" Даниил Фомин — из-за отсутствия адаптации в клубе, плохих результатов и большинства конкурентов на его позиции (по словам Черчесова).

Кто такой Андрей Мостовой?

22-летний полузащитник Андрей Мостовой — воспитанник ЦСКА и "Локомотива". С 2016 года перешел в футбольный клуб "Долгопрудный", где начал профессиональную карьеру.

В том же году перешел в "Химки", где успешно отыграл 83 матча и реализовал 4 гола.

С 2019 года Андрей выступает за "Зенит", но играл за вторую команду. В "Зените-2" Мостовой реализовал 5 мячей за 13 матчей.

Перед началом сезона 2019/20 также побывал в "Сочи" на правах аренды, где доказал, что может выступать за "Зенит".

Официальная дата дебюта за первую команду "Зенита" — 27 июля.

Экс-полузащитник Александр Мостовой в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что Андрей заслужил вызов в сборную еще будучи игроком "Сочи".

Как сообщает "РИА Новости" бывший коуч "Сочи" Андрей Точилин прокомментировал вызов Андрея Мостового в сборную: "Он своей игрой заслужил к себе внимание, а далее будем надеяться, что он реализует свой потенциал и оправдает те авансы, которые ему выдают".

По данным WhoScored. com, у Андрея нет сильных сторон. Слабые стороны Мостового — навесы и отсутствие вклада в оборону.

Стиль игры Андрея — игра через короткие передачи, создание контратаки с применением дриблинга.

Календарь выступлений России

  • Россия — Турция — 11 октября.
  • Россия — Венгрия — 14 октября;
  • Турция — Россия — 15 ноября;
  • Сербия — Россия — 18 ноября.

Схема попадания на ЧМ

Порядок выхода на Чемпионат мира:

  1. Россия играет с тремя командами.
  2. Результаты матчей рассчитываются для рейтинга УЕФА.
  3. В ноябре 2020 года публикуется рейтинг и определяется корзина при жеребьевке отборочных встреч на ЧМ-2022.

С учетом текущего рейтинга сборная России попадает в третью корзину. Очевидно, что потенциальная цель команды Черчесова — добраться до второй корзины.

Напомним, что если сборная останется в третьей корзине, то получит два сильных соперника, а если во второй, то только одну сильную команду.

На ЧМ-2022 выступят 13 сборных из Европы (всего сборных — 55). Только 10 команд пройдут в турнир напрямую. Оставшиеся 3 команды отправятся на турнир по результатам плей-офф.

В плей-офф выступят 10 команд: сборные, занявшие вторые места в группах, а также два победителя Лиги наций.

12 команд из плей-оффа сыграют мини-турнир, разделенный на 3 части (одна часть — 4 команды). По результатам встреч составят пару полуфиналистов, а затем финалистов, из которых 3 сборные получат право на участие в ЧМ.

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Темы футбол лига наций сборная россии по футболу
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