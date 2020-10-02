Лига наций приближается: в каком состоянии сборная России?

Вторая часть уникального турнира для сборных Лига наций УЕФА стартует 10 октября. В понедельник начинаются сборы игроков для проведения тренировок.
Игроки, включенные в состав сборной из "Локомотива":
Из "Зенита":
Из "Краснодара": защитники Сергей Петров, Егор Сорокин и полузащитник Юрий Газинский.
Из "Спартака":
Двое игроков из "Динамо": вратарь Антон Шунин и нападающий Николай Комличенко.
Также были приглашены:
Двое приглашенных не играют в клубах: защитник Роман Ноуйтедтер и полузащитник Далер Кузяев.
Из ожидаемых игроков не были приглашены в сборную:
22-летний полузащитник Андрей Мостовой — воспитанник ЦСКА и "Локомотива". С 2016 года перешел в футбольный клуб "Долгопрудный", где начал профессиональную карьеру.
В том же году перешел в "Химки", где успешно отыграл 83 матча и реализовал 4 гола.
С 2019 года Андрей выступает за "Зенит", но играл за вторую команду. В "Зените-2" Мостовой реализовал 5 мячей за 13 матчей.
Перед началом сезона 2019/20 также побывал в "Сочи" на правах аренды, где доказал, что может выступать за "Зенит".
Официальная дата дебюта за первую команду "Зенита" — 27 июля.
Экс-полузащитник Александр Мостовой в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что Андрей заслужил вызов в сборную еще будучи игроком "Сочи".
Как сообщает "РИА Новости" бывший коуч "Сочи" Андрей Точилин прокомментировал вызов Андрея Мостового в сборную: "Он своей игрой заслужил к себе внимание, а далее будем надеяться, что он реализует свой потенциал и оправдает те авансы, которые ему выдают".
По данным WhoScored. com, у Андрея нет сильных сторон. Слабые стороны Мостового — навесы и отсутствие вклада в оборону.
Стиль игры Андрея — игра через короткие передачи, создание контратаки с применением дриблинга.
Порядок выхода на Чемпионат мира:
С учетом текущего рейтинга сборная России попадает в третью корзину. Очевидно, что потенциальная цель команды Черчесова — добраться до второй корзины.
Напомним, что если сборная останется в третьей корзине, то получит два сильных соперника, а если во второй, то только одну сильную команду.
На ЧМ-2022 выступят 13 сборных из Европы (всего сборных — 55). Только 10 команд пройдут в турнир напрямую. Оставшиеся 3 команды отправятся на турнир по результатам плей-офф.
В плей-офф выступят 10 команд: сборные, занявшие вторые места в группах, а также два победителя Лиги наций.
12 команд из плей-оффа сыграют мини-турнир, разделенный на 3 части (одна часть — 4 команды). По результатам встреч составят пару полуфиналистов, а затем финалистов, из которых 3 сборные получат право на участие в ЧМ.
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