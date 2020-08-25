Известная биатлонистка Татьяна Акимова возобновляет карьеру в профессиональном спорте. Девушка ушла ушла из биатлона с 2018 года.
Спортсменка находится на тренировочной базе в Сочи. В восстановлении и подготовке к следующему сезону ей помогает бывший тренер сборной России Николай Лопухов.
Главные достижения Акимовой:
По данным последнего сезона биатлонистки, общая точность попадания Акимовой составляет 83%.
В 2016 году Акимова получила уникальное звание "Новичок года".
Самый первый успешный турнир Акимовой — Кубок мира в Нове-Место (Чемпионат мира 2017 года).
Последний турнир биатлонистки — Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Главная причина ухода спортсменки — желание стать матерью. В 2019 году Акимова родила дочь Аделину.
Россиянка скандально ушла из большого спорта после Олимпиады и раскритиковала тренерский штаб сборной в телеэфире "Матч ТВ".
В том же интервью Акимова критически высказалась в адрес экс-тренера женской сборной России Сергей Коновалова.
После инцидента Коновалов покинул пост, а Акимова ушла в декрет. Биатлонистка также упоминала, что ей не подходит методика тренировки Коновалова.
Напомним, что Акимова провела лучший сезон под руководством Виталия Норицына.
Позже в 2018 году перед уходом россиянка заявила, что не собирается заканчивать карьеру после декрета.
"Я не собираюсь бросать биатлон после того, как родится ребёнок", — приводит слова Акимовой "РИА Новости".
Также биатлонистка рассказала, что не имеет конфликтов с тренерским штабом сборной. Акимова утверждала, что плохие отношения с тренерами были связаны с отсутствием поддержки на турнире и большим стрессом.
Весной 2020 года шли разговоры о том, что Акимова может перейти в сборную Белоруссии, но этого так и не произошло.
Акимова начала тренироваться летом на тренировочной базе в Сочи по индивидуальной программе. В восстановлении ей поможет известный тренер Николай Лопухов.
Сильные стороны Лопухова:
Таким образом, благодаря Лопухову у Акимовой есть больше шансов на успешное восстановление в большом спорте.
Напомним, что летом Акимова проиграла контрольные соревнования. На турнире она заняла 12 место из 14 и пять раз промахнулась.
Результаты контрольных соревнований показывают, что Акимова еще не готова к выступлениям на более высоком уровне. Первичная задача россиянки — восстановиться на профессиональном уровне до зимы.
Очевидно, что главная цель для Татьяны Акимовой — переход в основную команду сборной.
Главные трудности при возвращении — большой перерыв (2,5 года) и возраст (в октябре исполнится 30 лет).
24 августа муж Татьяны Вячеслав Акимов рассказал "Спорт-Экспрессу" о планах спортсменки.
Главное из интервью:
Если Акимова пробьется в основу, то команда женской сборной будет выглядеть так:
Как сообщает "Спорт-Экспресс", известная бывшая биатлонистка Анфиса Резцова заявила, что не верит в Акимову и не считает ее великой спортсменкой.
Дочь Резцовой Дарья Виролайнен планирует попасть в основу женской сборной России. Пока что спортсменка проводит тренировки в Эстонии.
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