Акимова возвращается в биатлон: каковы шансы на успех?

Известная биатлонистка Татьяна Акимова возобновляет карьеру в профессиональном спорте. Девушка ушла ушла из биатлона с 2018 года.

Спортсменка находится на тренировочной базе в Сочи. В восстановлении и подготовке к следующему сезону ей помогает бывший тренер сборной России Николай Лопухов.

Статистика выступлений

Главные достижения Акимовой:

бронзовый призер Чемпионата мира 2017 года;

победитель Универсиады 2013 года в смешанной эстафете;

золото на Всемирных военных играх 2017 года в командной гонке.

По данным последнего сезона биатлонистки, общая точность попадания Акимовой составляет 83%.

В 2016 году Акимова получила уникальное звание "Новичок года".

Самый первый успешный турнир Акимовой — Кубок мира в Нове-Место (Чемпионат мира 2017 года).

Последний турнир биатлонистки — Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Скандальный уход Акимовой

Главная причина ухода спортсменки — желание стать матерью. В 2019 году Акимова родила дочь Аделину.

Россиянка скандально ушла из большого спорта после Олимпиады и раскритиковала тренерский штаб сборной в телеэфире "Матч ТВ".

В том же интервью Акимова критически высказалась в адрес экс-тренера женской сборной России Сергей Коновалова.

После инцидента Коновалов покинул пост, а Акимова ушла в декрет. Биатлонистка также упоминала, что ей не подходит методика тренировки Коновалова.

Напомним, что Акимова провела лучший сезон под руководством Виталия Норицына.

Позже в 2018 году перед уходом россиянка заявила, что не собирается заканчивать карьеру после декрета.

"Я не собираюсь бросать биатлон после того, как родится ребёнок", — приводит слова Акимовой "РИА Новости".

Также биатлонистка рассказала, что не имеет конфликтов с тренерским штабом сборной. Акимова утверждала, что плохие отношения с тренерами были связаны с отсутствием поддержки на турнире и большим стрессом.

Весной 2020 года шли разговоры о том, что Акимова может перейти в сборную Белоруссии, но этого так и не произошло.

Шансы на успех

Акимова начала тренироваться летом на тренировочной базе в Сочи по индивидуальной программе. В восстановлении ей поможет известный тренер Николай Лопухов.

Сильные стороны Лопухова:

специалист с большим опытом (начал тренерскую карьеру в начале 90-х);

воспитал трех известных олимпийских чемпионов (Любовь Егорову, Ларису Лазутину и Нину Гаврилюк).

Таким образом, благодаря Лопухову у Акимовой есть больше шансов на успешное восстановление в большом спорте.

Напомним, что летом Акимова проиграла контрольные соревнования. На турнире она заняла 12 место из 14 и пять раз промахнулась.

Результаты контрольных соревнований показывают, что Акимова еще не готова к выступлениям на более высоком уровне. Первичная задача россиянки — восстановиться на профессиональном уровне до зимы.

Очевидно, что главная цель для Татьяны Акимовой — переход в основную команду сборной.

Риски возвращения

Главные трудности при возвращении — большой перерыв (2,5 года) и возраст (в октябре исполнится 30 лет).

24 августа муж Татьяны Вячеслав Акимов рассказал "Спорт-Экспрессу" о планах спортсменки.

Главное из интервью:

ближайший турнир для выступления — чемпионат России (пройдет в сентябре);

Татьяна еще не готова заниматься с основной командой, потому что кормит ребенка грудью;

первичная цель — восстановиться на прежнем уровне.

Если Акимова пробьется в основу, то команда женской сборной будет выглядеть так:

Екатерина Глазырина (пропустила сезон 2015/16 из-за декрета);

Дарья Виролайнен;

Екатерина Юрлова-Перхт (в 2019 году была в декрете);

Татьяна Акимова.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", известная бывшая биатлонистка Анфиса Резцова заявила, что не верит в Акимову и не считает ее великой спортсменкой.

Дочь Резцовой Дарья Виролайнен планирует попасть в основу женской сборной России. Пока что спортсменка проводит тренировки в Эстонии.