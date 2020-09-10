У VADA возникли сложности с тестированием Майка Тайсона на наркотики

Поединок Майка Тайсона с Роем Джонсом-младшим может быть затруднен из-за тестирования на наркотики после того, как представители VADA сообщили о необходимости проверки бойцов. Дело в том, что Тайсон активно употребляет каннабис, и, хотя нет никаких предпосылок к тому, что непосредственно перед боем он тоже будет его употреблять, спортивные чиновники напряглись.

Признание Тайсона: принимал наркотики на протяжении всей карьеры

54-летний Тайсон сейчас активно готовится к бою с Роем Джонсом-младшим, который планируется провести осенью (точная дата все еще "плавает" из-за коронавируса). При этом уже известны цены за просмотр через Интернет для американских фанатов боксера: 50 долларов.

Ранее Тайсон неоднократно признавался в том, что принимал наркотики на протяжении всей своей карьеры. По словам спортсмена, он курил "травку" и употреблял кокаин даже перед боем 2000 года с Лу Саварезе (прошел в Глазго). "Мне пришлось использовать фальшивый пенис, в который мы вводили чью-то чистую мочу, чтобы пройти тест на наркотики", — рассказывает боксер.

При этом Тайсон активно комментировал решения судей касательно наркотиков: так, за бой против Эндрю Голоты в 2000 году он получил штраф в размере 200 000 долларов. По данным специалистов, перед боем Тайсон курил марихуану. Расстроенный боксер тогда обвинил представителей своей команды в "сливе" информации судьям.

Джонс-младший: Тайсон не стал менее опасным

Исполнительный директор CSAC Энди Фостер ранее сообщал, что бой будет значительно ограничен: спортсменам запретят слишком уж активно атаковать. Однако 51-летний Джонс-младший уже отметил, что "…контролировать Майка невозможно".

"Энди Фостер не может контролировать Майка. Как только он выйдет на ринг, я буду защищаться так, как и в любом другом реальном бою. Если Тайсон выйдет и начнет активно атаковать, что мне делать, умоляюще смотреть на Энди?", — прокомментировал боксер.

К слову, в планах Тайсона еще одна встреча — с Конором Макгрегором, причем провести ее планируют в октагоне. Две легенды должны были сразиться в Калифорнии 12 сентября на "Frontline Battle", но пока поединок перенесли на ноябрь. Интересно, что спортсмены планируют отказаться от защиты головы.

Джонс-младший отметил для Sky Sports, что такой вызов для него — приятное событие, поскольку Тайсон мог выбрать любого другого боксера. "Тайсон все еще готов "взрываться" на ринге, он все еще силен. Его видео впечатляют, и он не собирается проигрывать. Да, поединок будет длиться не так уж долго, но не станет от этого менее медленным", — поделился своей точкой зрения боксер.