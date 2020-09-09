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Автор Евгений Стриж

Факты о Роберте Левандовски: начинает с десерта, много читает и спит на левом боку

Спорт

Одна из множества причуд Роберта Левандовски заключается в том, что во время еды он предпочитает сначала есть десерт. Эта привычка порождена не суевериями, а его женой Анной, экспертом по питанию: согласно теории, сладкие продукты перевариваются быстрее. Чем еще, помимо феноменальной результативности, удивляет мир Левандовски?

Факты о Роберте Левандовски: начинает с десерта, много читает и спит на левом боку

Привычки как способ лучше играть

После консультации с терапевтом Левандовски спит только на левом боку, чтобы сохранить более сильную правую ногу. Чтобы развить концентрацию, требуемую от элитного нападающего, он выполняет упражнения на компьютере для тренировки мозга и отказывается от видеоигр в пользу книг.

Левандовски, по сути, создал вокруг себя целую "сферу" странных на первый взгляд привычек, которые при более пристальном изучении оказываются основаны на научных фактах и советах врачей. Например, обуваясь с левой ноги, он выполняет совет психолога, превращая свою предматчевую подготовку в инстинктивную последовательность действий. Это позволяет ему сосредоточиться перед игрой.

"Самый профессиональный игрок, которого я когда-либо встречал"

Карьеру Роберт начал в юношеском футболе Варшавы, и в середине 2000-х был застенчивым, склонным к травмам игроком, стремящимся к славе. "Когда мы ехали в отпуск, он читал книги по технике дыхания. Уже тогда было очевидно, что он хочет достичь чего-то большего", — вспоминает Иван Джурджевич, бывший товарищ Роберта по команде "Леха Познани".

В отличие от Криштиану Роналду или Лионеля Месси, других выдающихся форвардов его эпохи, Левандовски на старте карьеры не показывал практически никаких талантов. По его собственному признанию, он всегда был интровертом и не был уверен в себе.

Даже в "Баварии", где он забил 246 голов и выиграл 6 подряд титулов в Бундеслиге, чувствуется, что его скорее уважают, чем любят: команда не построена вокруг него ни тактически, ни по темпераменту (как вокруг Месси или Роналду).

С годами жажда Левандовски к самосовершенствованию превратилась в нечто близкое к одержимости. В "Боруссии Дортмунд" он сознательно дистанцировался от своих польских товарищей по команде, а в "Баварии", решив потеснить Томаса Мюллера в качестве основного пенальтиста, практиковал свои пенальти после тренировки, пытаясь произвести впечатление на Пепа Гвардиолу.

"Самый профессиональный игрок, которого я когда-либо встречал. Он думает о правильной еде, сне и тренировках 24 часа в сутки", — вынес вердикт Гвардиола. Возможно, это определяющая черта карьеры Левандовски на сегодняшний день: ощущение того, что сколько бы голов он ни забил и сколько бы титулов ни выигрывал, всегда останется "простор для роста" и ощущение, что Роберт может играть еще лучше.

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Темы футбол роберт левандовски
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