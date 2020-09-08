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Автор Евгений Стриж

Японские фирмы не хотят проведения Олимпиады в 2021 году

Спорт

Более половины из 12 857 японских фирм, с которыми удалось связаться для опроса, выступают против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом рассказали представители фирмы Tokyo Shoko Research (исследования рынка и настроений в обществе).

Японские фирмы не хотят проведения Олимпиады в 2021 году

27,8% компаний требуют отмены Олимпиады

Отсрочка на год в связи с пандемией коронавируса была встречена простыми японцами "без огонька": согласно опросу, проведенному при поддержке Kyodo News, только 23,9% жителей страны хотели был видеть игры в 2021 году, при этом 33,7% проголосовали за полную отмену игр. 24 возле нового национального стадиона в Токио прошла даже акция протеста против игр.

Как оказалось, согласны с ними и представители бизнеса. В онлайн-опросе, проведенном Tokyo Shoko Research с участием 12 857 компаний, результаты вышли следующими:

  • 27,8% отметили, что лучшим вариантом станет отмена Олимпиады;
  • 25,8% отметили, что Олимпиаду нужно отложить на неопределенный срок.

По текущим договоренностям Олимпийские игры начнутся 23 июля 2021 года. Представители японской стороны и МОК договорились "упростить" мероприятие ради обеспечения большей безопасности спортсменов и зрителей. Поддержку МОК и готовность провести игры выразили как руководство страны, так и руководство Токио: мэр города, Коикэ Юрико, отметила для СМИ, что "…проведение игр ознаменует победу над коронавирусом".

Причины: невыгодно и рискованно

Результаты этого и прочих опросов отражают все более и более пессимистичные ожидания бизнеса: чем меньше людей посетит игры, тем менее выгодно их будет проводить.

Японские бизнесмены не рады тем планам, которые предлагает правительство: при играх с пустыми или заполненными на 30% трибунами и ограничениями на передвижение по стране заработать не выйдет. Так что 53,6% ответивших на запрос фирм не поддерживают те планы, которые приготовило правительство.

При этом многие опрошенные недовольны тем, как правительство Абэ справляется с пандемией: уровень неодобрения действий руководства страны поднимался до 48,5%. Более 66,4% жителей готовы были снова поддержать введение режима чрезвычайного положения.

Правительство на статистику отвечает своеобразно: в июле была запущена программа, по которой японцы смогли получать субсидии на путешествия по стране. По словам экспертов, власти просто не могут как-то ограничить перемещение японцев, поскольку право на него закреплено в конституции страны.

"Правительство может лишь просить: просить работать из дома, просить соблюдать меры профилактики, просить бизнес закрыться. Даже при введении режима ЧС", — отмечают местные специалисты по праву. В результате в самом начале пандемии тысячи жителей страны вышли любоваться цветением сакуры, проигнорировав просьбы властей.

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Темы олимпиада-2020
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