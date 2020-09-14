В Японии не могут найти первую олимпийскую медаль

Олимпийская медаль, хранящаяся в Токийском национальном музее и считающаяся первой, выигранной японским спортсменом, была недавно еще раз проверена экспертами. Результаты удивили всех: награда — не подделка, но и не первая японская медаль.

"Медаль Шредингера": и есть, и нет

Первую медаль Олимпиады в истории Японии выиграл теннисист Ичия Кумагаэ, случилось это событие 23 августа 1920 года на играх в Антверпене (Бельгия). Однако эксперты, проводившие осмотр экспонатов, с удивлением констатировали: медаль, которая подписана как "первая японская", на самом деле была вручена на тех же играх, но за другую победу — в парном разряде.

Сотрудники Мемориального спортивного музея и библиотеки принца Чичибу пришли к выводу, что серебряная медаль Игр 1920 года принадлежит партнеру Ичии по парному разряду, Сэйитиро Касио. Пара "Кумагаэ — Касио" успешно выступила и взяла серебро, однако случилось это после победы Кумагаэ в одиночном разряде. Представители музея поменяли информацию на сайте — и начали разбираться, куда пропала "оригинальная" первая медаль.

Медальная путаница: чья награда лежит в музее?

Открытие было сделано практически случайно: в музей обратились представители Японской теннисной ассоциации и попросили уточнить, как именно была получена интересующая их медаль. Согласно записям из музейных архивов, серебряная медаль была подарена музею в 1966 году младшим братом Касио, поскольку в 1962 году теннисист умер.

Ранее эта медаль считалась "одиночной", а не "парной", и сотрудники начали распутывать сложный клубок путешествия" медалей из Бельгии в Японию в попытках понять, куда исчезла самая первая японская награда Олимпиад.

Оказалось, что в архивной статье 1964 года было упоминание факта потери обоих медалей Кумагаэ: получив одну медаль за парные выступления и одну — за одиночные, он умудрился одну награду потерять еще по дороге из Бельгии, а другую — одолжить кому-то, кто так ее и не вернул.

Медаль за парные выступления, полученная партнером Кумагаэ, Сэйитиро Касио, также на время исчезала из поля зрения: до 1963 года она считалась утерянной, однако затем была найдена в доме родителей Касио и передана экспертам. Именно эта награда в конечном счете и украсила музейную коллекцию.

По данным Японской теннисной ассоциации, 92-летний сын Кумагаэ, Кадзуо, отмечал, что его отец был расстроен потерей медали, но так и не сказал, кто именно ее одолжил и не вернул. Интересно, что медали достаточно сильно отличаются друг от друга, так что столь долгое "неведение" выглядит довольно странно.