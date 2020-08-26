Больше, чем клуб: как "Барселона" потеряла душу

В последнее время "Барселона" стала практически синонимом слова "проблема". Без победы в "Ла Лиге", с обидным поражением 2:8 от "Баварии" и с проигрышами, которым удивляются даже сами футболисты — такими мы запомним "сине-гранатовых" в 2020 году. Но что же именно пошло не так — и только ли игроки виновны в случившемся?

Тайна "Ла Масии": почему академия "Барселоны" работает на другие клубы

Еще в 2012 году, через сезон после того, как Гвардиола покинул "Барселону", заменивший его Тито Виланова рискнул и выставил на поле целых 11 игроков из "Ла Масии", молодежной академии клуба. В следующем же матче "Барселона" обыграла "Леванте" со счетом 4: 0.

Месси, Бускетс, Пике и Жорди Альба — все это игроки, известные по "Ла Масии". Но "производственная линия" академии с тех пор практически встала: в последующие 8 лет только Серджи Роберто стал выпускником "Ла Масии", попавшим "в основу" великого клуба.

"С 2004 по 2010 годы существовала политика, заключающаяся в том, чтобы приводить именно игроков из "Ла Масии" в основную команду. Когда Гвардиола был тренером, то молодым, талантливым игрокам, выросшим в "Ла Масии", жилось намного проще. Но потом Гвардиола ушел, и тренеры в основном стали или покупать топ-игроков, или работать с уже находящимися в "основе".

Именно тогда, по сути, "Барселона" потеряла свою "душу": раньше и фанаты, и тренеры видели в ней "Больше, чем клуб" (такие баннеры все еще встречаются на трибунах). А теперь это пусть и хорошая, но утратившая свою индивидуальность команда", — комментируют эксперты.

В результате, видя нежелание руководства приглашать новых игроков, выпускники академии идут в другие клубы. Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия, полузащитник "Пари Сен-Жермен" Хави Симонс, игрок "Манчестер Юнайтед" Марк Хурадо — это лишь наиболее известные примеры того, как "Барселона" теряла таланты.

Цена побед: сколько "Барселона" тратит на трансферы

Эти проблемы усугубились тем, что клуб решил потратить огромные средства на трансферы и зарплаты. Сообщается, что с сезона 2013/14 "Барселона" потратила более 1 миллиарда долларов только на покупку игроков.

Мировой рекорд по продаже Неймара в "Пари Сен-Жермен" за 263 миллиона долларов в 2017 году временно закрыл "финансовый разрыв", но клуб немедленно потратил деньги, пытаясь найти адекватную замену бразильцу.

Около 170 миллионов долларов было выплачено "Ливерпулю" за бразильского форварда Филиппе Коутиньо, который сыграл очень неудачно и после менее чем 2 лет за "Барселону" переехал в "Баварию" на правах аренды. Еще 120 миллионов долларов потратили на Дембеле, который за три года выделился разве что травмами, сыграв всего 74 игры.

Таким образом, нежелание "обновлений" привело к проблеме, которая стала очевидна даже далеким от футбола людям: в "Барселоне" собрались не командные игроки, а звезды, играющие в "индивидуальный" футбол. И победа "Баварии" наглядно демонстрирует, что футбол все еще в первую очередь командная игра.