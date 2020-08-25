Контрольный прокаты юниоров: чего ждать в новом сезоне

19 августа завершились контрольные выступления юниорской сборной России по фигурному катанию. Контрольные прокаты проходили в Новогорске и длились больше недели.

Среди девушек выступили:

Майя Хромых;

Анна Фролова;

Софья Самоделкина;

Елизавета Осокина;

Дарья Усачева;

Софья Муравьева.

Среди юношей показали свои программы:

Евгений Семененко;

Андрей Кутовой;

Марк Кондратюк;

Максим Белявский;

Кирилл Сарновский;

Всеволод Князев;

Матвей Ветлугин;

Артем Ковалев.

Пять фигуристов не смогли принять участие:

Камила Валиева - переведена в группу со взрослыми;

Аделия Петросян - снялась с турнира из-за проблем со здоровьем;

Даниил Самсонов - пропуск из-за травмы;

Глеб Лутфуллин - пропуск из-за травмы на тренировке;

Илья Яблоков - снялся из-за температуры.

В юниорских программах есть обязательный регламент прыжковых элементов, которые фигурист или фигуристка должны показать: каскад, тройной флип плюс тройной тулуп, лутц и аксель.

Сначала на льду выступали юноши, а потом девушки.

Во время выступлений юниоров в эфире Первого канала камера постоянно переключалась на висящий рядом портрет президента РФ Владимира Путина.

По первым впечатлениям, все юниоры выступили отлично.

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган наблюдал за фигуристками вместе с тренерским составом на трибунах.

Итоги выступления девушек

Софья Самоделкина - одна из главных звезд ЦСКА. Фигуристка представила небольшую программу под музыку к фильму «Ромео и Джульетта», а также «Танец рыцарей».

Софья исполнила триксель в каскаде, двойной аксель и тройной лутц. Во время выступления Самоделкина сумела скомбинировать аксель и тройной тулуп с подъемом рук вверх.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Самоделкиной.

«Она такая пластичная, с хорошими ручками. Очень музыкальная. Прямо красота!», - приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Елизавета Осокина показала шикарное выступление под энергичную песню «That Man» в исполнении Caro Emerald.

Во время выступления Осокиной под песню «Illumination» комментатор Александр Гришин заявил, что фигуристка может работать на льду в разных образах.

Анна Фролова выступала под главную композицию из фильма «Матильда». Выступление было менее динамичным, чем у Осокиной и Фролова уперлась второй ногой в лед во время выполнения тройного лутца.

Майя Хромых, лидер их «Хрустального», показала очень красивое выступление под музыку стиля блюз «I'll Take Care». Однако Хромых умудрилась упасть дважды за одно выступление: на тройном лутце и четвертном сальхове.

Также во время выполнения прыжковых во вращении Майа ухватилась за лед, чтобы удержаться. При этом 18 августа прыжковые элементы Хромых смотрелись идеально и ее даже можно было сравнить по технике с Камилой Валиевой.

Дарья Усачева, выступавшая под песню «One day I will fly away», выглядела хуже по сравнению с остальными участницами. Фигуристка допустила степ-аут на флипе. Ей также не дался тройной тулуп.

Софья Муравьева успешно исполнила тройной сальхов, двойной тулуп, а также тройной риттбергер и тройной лутц через каскад под «Лунную Сонату» Бетховена.

К сожалению, Муравьева упала во время выполнения тройного флипа и лутца.

Итоги выступления юношей

Всеволод Князев не стал исполнять тройной аксель и выполнил только двойной. Всеволод показал красивое выступление под песню «Fix you». Однако Князеву не удались приземления после захода на четвертные прыжки.

Максим Белявский из ЦСКА также не смог реализовать приземление после четвертных.

Евгений Семененко успешно выполнил четвертной сальхов.

Артем Ковалев аналогично выполнил успешный четвертной сальхов.

Матвей Ветлугин исполнил красивейший каскад тулупов - сначала двойного, потом четвертного.

Марк Кондратюк некачественно исполнил тулуп и сальхов.

Кирилл Сановский в своей программе вообще не использовал четвертных. Ровно тоже самое было в программе Андрея Кутового.

Глава спортивной базы в Новогорске Николай Доморацкий заявил, что показательные прокаты прошли организованно и серьезно, сообщает ТАСС.