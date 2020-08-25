Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Владан Джурич

Контрольный прокаты юниоров: чего ждать в новом сезоне

Спорт

19 августа завершились контрольные выступления юниорской сборной России по фигурному катанию. Контрольные прокаты проходили в Новогорске и длились больше недели. 

Среди девушек выступили:

  • Майя Хромых;
  • Анна Фролова;
  • Софья Самоделкина;
  • Елизавета Осокина;
  • Дарья Усачева;
  • Софья Муравьева.

Среди юношей показали свои программы: 

  • Евгений Семененко;
  • Андрей Кутовой;
  • Марк Кондратюк;
  • Максим Белявский;
  • Кирилл Сарновский;
  • Всеволод Князев;
  • Матвей Ветлугин;
  • Артем Ковалев.

Пять фигуристов не смогли принять участие:

  • Камила Валиева - переведена в группу со взрослыми;
  • Аделия Петросян - снялась с турнира из-за проблем со здоровьем;
  • Даниил Самсонов - пропуск из-за травмы;
  • Глеб Лутфуллин - пропуск из-за травмы на тренировке;
  • Илья Яблоков - снялся из-за температуры.

В юниорских программах есть обязательный регламент прыжковых элементов, которые фигурист или фигуристка должны показать: каскад, тройной флип плюс тройной тулуп, лутц и аксель.

Сначала на льду выступали юноши, а потом девушки.

Во время выступлений юниоров в эфире Первого канала камера постоянно переключалась на висящий рядом портрет президента РФ Владимира Путина.

По первым впечатлениям, все юниоры выступили отлично.

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган наблюдал за фигуристками вместе с тренерским составом на трибунах.

Итоги выступления девушек

Софья Самоделкина - одна из главных звезд ЦСКА. Фигуристка представила небольшую программу под музыку к фильму «Ромео и Джульетта», а также «Танец рыцарей».

Софья исполнила триксель в каскаде, двойной аксель и тройной лутц. Во время выступления Самоделкина сумела скомбинировать аксель и тройной тулуп с подъемом рук вверх.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Самоделкиной.

«Она такая пластичная, с хорошими ручками. Очень музыкальная. Прямо красота!», - приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Елизавета Осокина показала шикарное выступление под энергичную песню «That Man» в исполнении Caro Emerald.

Во время выступления Осокиной под песню «Illumination» комментатор Александр Гришин заявил, что фигуристка может работать на льду в разных образах.

Анна Фролова выступала под главную композицию из фильма «Матильда». Выступление было менее динамичным, чем у Осокиной и Фролова уперлась второй ногой в лед во время выполнения тройного лутца.

Майя Хромых, лидер их «Хрустального», показала очень красивое выступление под музыку стиля блюз «I'll Take Care». Однако Хромых умудрилась упасть дважды за одно выступление: на тройном лутце и четвертном сальхове.

Также во время выполнения прыжковых во вращении Майа ухватилась за лед, чтобы удержаться. При этом 18 августа прыжковые элементы Хромых смотрелись идеально и ее даже можно было сравнить по технике с Камилой Валиевой.

Дарья Усачева, выступавшая под песню «One day I will fly away», выглядела хуже по сравнению с остальными участницами. Фигуристка допустила степ-аут на флипе. Ей также не дался тройной тулуп.

Софья Муравьева успешно исполнила тройной сальхов, двойной тулуп, а также тройной риттбергер и тройной лутц через каскад под «Лунную Сонату» Бетховена.

К сожалению, Муравьева упала во время выполнения тройного флипа и лутца. 

Итоги выступления юношей

Всеволод Князев не стал исполнять тройной аксель и выполнил только двойной. Всеволод показал красивое выступление под песню «Fix you». Однако Князеву не удались приземления после захода на четвертные прыжки.

Максим Белявский из ЦСКА также не смог реализовать приземление после четвертных.

Евгений Семененко успешно выполнил четвертной сальхов.

Артем Ковалев аналогично выполнил успешный четвертной сальхов.

Матвей Ветлугин исполнил красивейший каскад тулупов - сначала двойного, потом четвертного.

Марк Кондратюк некачественно исполнил тулуп и сальхов.

Кирилл Сановский в своей программе вообще не использовал четвертных. Ровно тоже самое было в программе Андрея Кутового.

Глава спортивной базы в Новогорске Николай Доморацкий заявил, что показательные прокаты прошли организованно и серьезно, сообщает ТАСС.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы фигурное катание
Новости Все >
В Израиле подростки нашли клад эпохи Аббасидов
Бразильский футболист Роналдиньо освобожден в Парагвае
ЕС: торговое соглашение с Британией после Brexit маловероятно
СМИ Белоруссии опубликовало видео инцидента на границе с Литвой
Понежиться на заграничных пляжах россиянам не удастся
Меркель потребовала от Москвы "найти и наказать отравителей Навального"
Лукашенко приказал увольнять учителей, поддержавших оппозицию
Глава ВОЗ предостерёг от "вакцинного национализма"
В Гонконге задокументирован случай повторного заражения Covid-19
Врач, лечивший Навального в Омске, получал угрозы в интернете
Последние материалы
СМИ Белоруссии опубликовало видео инцидента на границе с Литвой
Понежиться на заграничных пляжах россиянам не удастся
Меркель потребовала от Москвы "найти и наказать отравителей Навального"
Лукашенко приказал увольнять учителей, поддержавших оппозицию
Глава ВОЗ предостерёг от "вакцинного национализма"
В Гонконге задокументирован случай повторного заражения Covid-19
Врач, лечивший Навального в Омске, получал угрозы в интернете
К Земле приближаются сразу три астероида. И их чуть было не проморгали
Российские военные транспортники смогут приземляться за Полярным кругом
Берлинский кинофестиваль станет "гендерно чувствительным"
Популярное
Новости Европы
Германия ещё не подтвердила отравление Навального

В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.

Германия ещё не подтвердила отравление Навального
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Бывший СССР
Пушков оценил ситуацию в Минске, где Лукашенко взял в руки автомат
Политика. Новости и аналитика
Дмитрий Киселёв сравнил Путина и Лукашенко
Новости Белоруссии
Алексей Мухин: Лукашенко с автоматом - неудачный PR-ход
Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Москва скоро получит вакцину от коронавируса
Белоруссия получит военную технику от России
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Турция продает россий﻿ские ракетные комплексы "С-400" США
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
В "Шарите" подтвердили отравление Навального: что дальше?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Людмила Айвар рассказала, почему судье не понравится заявление Ефремова
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Лукашенко поблагодарил "друга" Путина
Лукашенко поблагодарил "друга" Путина
Дмитрий Киселёв сравнил Путина и Лукашенко
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

}, 5000); } });