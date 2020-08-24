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Автор Владан Джурич

Как будет выглядеть «Локомотив» без Миранчука?

Спорт

Полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук стал еще ближе к переходу в итальянскую "Аталанту". Об этом говорят СМИ и футбольные эксперты.

 
 
 
 
 
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С победой🎉 ! Хороших выходных !

Публикация от Alexey Miranchuk (@miranchuk)

Нюансы сделки

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян заявил, что сделка далеко не близка к завершению, поскольку есть расхождения суммы трансфера между сторонами.

По словам Арустамяна, руководство "Аталанты" не согласно с позицией главы "Локомотива" Василия Кикнадзе.

Кикнадзе предлагает в контракте Миранчука сумму отступных в размере 8 миллионов евро, но в личном разговоре называет сумму 20 миллионов евро.

"По личному контракту Алексею предлагают несколько меньше, чем он имеет в "Локомотиве" (там — около 2 миллионов евро)", — пишет Арустамян в Telegram-канале.

Журналист Даниеле Лонго написал в Twitter, что Миранчук уже дал добро на совершение сделки.

Как сообщает Лонго, "Локомотив" требует 20 миллионов евро от "Аталанты", но итальянцы готовы заплатить только 18 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее итальянский клуб сообщал, что готов заплатить за российского полузащитника не более 15 миллионов евро.

19 августа итальянское издание Calciomercato сообщило, что "Аталанта" предлагает россиянину зарплату 1,5 миллиона евро в год.

Также известно, что Миранчуком интересуются еще два итальянских клуба: "Милан" и "Парма". Последний отказался от трансфера из-за слишком высокой суммы сделки.

Переговоры "россонери" и "Локо" пока что находятся в режиме ожидания. При этом "Милан" планировал включить в сделку защитника Рикардо Родригеса и полузащитника Диего Ласкальта.

Известно, что к трансферу Миранчука с "Миланом" подключили известного агента Габриэля Джуффрида, который будет участвовать в процессе переговоров до 31 августа.

Таким образом, руководство "Локомотива" не торопится с "Аталантой", поскольку надеется, что "россонери" предложат более выгодные условия по трансферу.

Агент Миранчука Вадим Шпинев подтвердил, что сделка с "Аталантой" до сих пор находится в процессе обсуждения.

По информации "Спорт-Экспресса", "Аталанта" не направляла официальный запрос по сделке.

Сам же Миранчук скорее всего хочет играть за "Аталанту", поскольку это качественная рабочая команда, где есть у Алексея возможности выйти на поле и получить больше игровой практики.

Статистика выступлений Миранчука

Главное о выступлениях Миранчука:

  • играет в "Локомотиве" с 2013 года;
  • провел 226 матчей за железнодорожников;
  • за всю карьеру в "Локо" реализовал 44 гола.

Сильные стороны Миранчука: качественное удержание мяча, высокий уровень дриблинга и умение отдавать точные передачи.

Слабая сторона Алексея — некачественная верховая борьба.

Согласно данным WhoScored, Миранчук предпочитает идти в дриблинг и отдавать пасы в открытое пространство.

В сезоне 2019/20 Алексей сыграл 32 матча, из которых 27 — РПЛ, 4 — Лига чемпионов и 1 — Суперкубок России. Миранчук реализовал 16 голов и отдал 5 голевых передач.

Мнение экспертов

Председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков отказался комментировать ситуацию по трансферу Миранчука, назвав ее слухом, сообщает "Чемпионат".

Как сообщает "Р-Спорт", экс-тренер "Краснодара" Сергей Ташуев заявил, что Миранчук добьется значительного успеха при переходе в Серию А.

Агент Дмитрий Селюк заявил, что Миранчуку нечего делать в чемпионате Италии, сообщает Sport24. По словам Селюка, в Серии А игроки действуют плотно и Алексею не хватит физических сил, чтобы справиться с игрой в Италии.

Селюк также добавил, что Миранчук не добьется результатов в Европе и ему возможно лучше присмотреться к "Зениту" или испанским клубам.

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков рассказал "Евро-Футболу", что Миранчуку лучше перейти в "Аталанту", чем в топ-клуб Италии.

Кирьяков также отметил, что "Локомотив" сильно уступает "Аталанте" в классе.

Плюсы и минусы ухода Миранчука для "Локо"

Главный плюс перехода для железнодорожников — команда получит деньги для покупки других игроков.

Главный минус ухода 24-летнего футболиста — ухудшение атаки и снижение количества обостряющих пасов.

Список потенциальных игроков, которые могут заменить Миранчука:

  • нападающий "Олимпиакоса" Никола Чумич;
  • полузащитник "Стяуа" Деннис Ман;
  • полузащитник "Норрчепинга" Сеад Хакшабанович.

Действующей заменой Миранчука является гвинейский нападающий Франсуа Камано. 24-летний футболист перешел в "Локо" 17 августа.

Агент Дмитрий Селюк заявил в интервью "Советскому Спорту", что Камано не сможет заменить Миранчука.

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что "Локомотиву" необходим молодой нападающий. Игнатьев также считает приобретение Камано правильным решением клуба, сообщает "Р-Спорт".

Защитник железнодорожников Дмитрий Живоглядов заявил, что пока не следует думать об игроке, который заменит Миранчука, пока она играет за "Локомотив" и приносит очки, сообщает football24. ru.

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Темы футбол фк локомотив алексей миранчук
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