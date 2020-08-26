"Барселона" проводит чистку: увольнение Сетьена, Абидаля и распродажа игроков

Каталонская "Барселона" переходит в стадию полной чистки клуба. Это случилось после проигрыша сине-гранатовых от "Баварии" в четвертьфинале Лиге чемпионов (2:8).

После разгрома защитник "Барсы" Жерар Пике заявил, что команда достигла дна, и так выступать в Европе нельзя, сообщает Goal.

Реакции зарубежных СМИ на проигрыш сине-гранатовых:

испанское издание Marca заявило, что "Барселоне" нужны кардинальные изменения;

итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало поражение провалом на уровне истории футбола;

французское издание L'Equipe считает, что поражение сине-гранатовых будет для них историческим уроком.

Экс-футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой назвал проигрыш "Барселоны" кошмаром.

"Надо признать, что "Бавария", при всей слабости "Барселоны", показала сумасшедшую результативность, настрой, инстинкт убийц", — приводит слова Мостового "Чемпионат".

Увольнение Сетьена

Об увольнении главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена шло много разговоров еще с начала лета.

Большинство болельщиков и СМИ ожидали, что Сетьена сможет спасти от увольнения только победа в Лиге чемпионов 2019/20.

17 августа руководство "Барселоны" официально уволило Кике Сетьена с поста главного тренера. Об этом сине-гранатовые сообщили в Instagram.

Сетьен пришел в "Барселону" ближе в январе этого года. Он провел 25 матчей, тренируя сине-гранатовых, из которых 16 — победные, 4 — вничью и 5 — проигрышные.

Кике Сетьен проработал 217 дней в "Барселоне" в качестве главного тренера, сообщает Transfermarkt.

Увольнение Абидаля

18 августа "Барселона" уволила спортивного директора клуба и экс-защитника сине-гранатовых Эрика Абидаля. Об этом спортивная организация сообщила на официальном сайте и в соцсетях.

Как сообщает Cadena Cope, контракт досрочно расторгнут и обе стороны достигли соглашения без конфликта.

Напомним, что Абидаль пришел на пост спортивного директора в 2018 году. Именно француз пригласил Кике Сетьена на пост главного тренера каталонского клуба.

Назначение нового тренера

17 августа СМИ узнали о возможном тренере каталонцев.

На следующий день "Барселона" анонсировало назначение нового тренера — Рональда Кумана.

Ранее Куман комментировал слухи о назначении тренером сине-гранатовых. Как сообщает NOS, голландский тренер хотел бы возглавить "Барселону".

Куман — известный голландский футболист и тренер. Он играл в "Барселоне" с 1989 по 1995 год на позиции защитника и полузащитника и тренировал "Барсу" с 1998 по 2000 год.

Ключевые навыки Кумана как тренера:

тренер старой школы — высокий прессинг и агрессивная игра по всей ширине;

огромный тренерский опыт;

суммарно провел за всю тренерскую карьеру 672 матча, из которых выиграл 361 (около 53%).

ТОП-3 престижных клуба, в которых Куман был тренером:

"Бенфика";

"Валенсия";

"Эвертон".

Куман становился дважды тренером сборной Нидерландов. Сначала с 1997 по 1998 год, а потом с 2018 по 2020.

Планы по распродаже игроков

16 августа издание AS сообщило о возможной распродаже игроков сине-гранатовых.

По информации AS, "Барселона" собиралась выставить на продажу:

защитника Хуниора Фирпо;

полузащитника Ивана Ракитича;

нападающего Мартина Брэйтуэйта;

защитника Самуэля Умтити;

полузащитника Артуро Видаля;

и нападающего Усмана Дембеле.

Стоимость игроков по данным transfermarkt:

Самуэль Умтити — 32 миллиона евро;

Хуниор Фирпо — 20 миллионов евро;

Мартин Брэйтуэйт — 9,5 миллиона евро;

Артуро Видаль — 11 миллионов евро;

Усман Дембеле — 56 миллионов евро;

Иван Ракитич — 20 миллионов евро.

Общая стоимость игроков без учета завышенных цен составит 148,5 миллиона евро.

Также по информации испанского издания, сине-гранатовые могут продать ключевых нападающих: уругвайца Луиса Суареса (стоимость — 28 миллионов евро) и аргентинца и капитана команды Лионеля Месси (стоимость — 112 миллионов евро).

Как сообщает El Periódico, Рональд Куман рассказал о трансферных планах. По словам голландца, сине-гранатовым нужно продать Видаля, Ракитича, Суареса и Умтити.

Выборы президента клуба

Совет директоров "Барселоны определил дату выборов президента клуба — 15 марта 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба сине-гранатовых на своем сайте.

Ожидается, что в январе следующего года будет утверждена дата выборов президента. После поражения сине-гранатовых от "Баварии" президент "Барсы" Жозеп Бартомеу назвал ситуацию катастрофой.

Бывший президент "блаугранас" Жоан Лапорта заявил, что президента нужно избрать досрочно, чтобы изменить ситуацию в клубе. Об этом Лапорта написал в Twitter.

Ранее в конце июля члены клуба планировали объявить вотум недоверия Бартомеу. Такую инициативу выдвинуло фанатское сообщество "Cor Blaugrana".

Сообществу придется собрать более 100 тысяч голосов, чтобы вынести инициативу на официальном уровне. Напомним, что Бартомеу сообщил, что не собирается покидать свой пост.