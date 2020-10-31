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Автор Евгений Стриж

"Война клонов" в F1: победителей не будет

2020 год стал для главных автогонок мира сложным, как никогда: сначала пандемия вынудила организаторов перекраивать календарь чемпионата, а затем команды начали самозабвенно обвинять друг друга в нарушении регламента.

"Война клонов" в F1: победителей не будет

Наиболее ярким скандалом стала "клонированная" машина коллектива Racing Point, представляющая собой, по сути, чемпионский Mercedes прошлого года. Пока руководство гонки ограничивается минимальными штрафами, а команды подают жалобу за жалобой, давайте попробуем разобраться в ситуации с "клонированием" подробнее.

Причина: "клонированная" машина

Изначально чемпионат F1 задумывался в том числе как соревнование конструкторов. Есть даже специальная таблица — Кубок Конструкторов, победы и хорошие места в котором обеспечивают солидные призовые. Естественно, каждая команда обязана самостоятельно строить болид — но так случается не всегда.

В начале 2020 года стало известно, что коллектив Racing Point, по сути, выкупил у коллектива Mercedes прошлогодний болид и планирует выступать на нем весь оставшийся срок до кардинальной смены регламента, в ходе которой болиды приобретут совершенно новый вид. Как оказалось, на "клонированном" Mercedes были установлены не только детали 2019, но и детали 2020 года, что давало команде невероятное преимущество над конкурентами.

В ходе разбирательства, начавшегося после жалобы других коллективов, судейская комиссия установила: элементы тормозов, разработанные в Mercedes на 2020 год, действительно стоят на машинах Racing Point. Однако в момент, когда их ставили, правила это позволяли: соответствующие изменения регламента появились позже. Поэтому ни комиссия FIA (руководство чемпионата), ни технические эксперты в ходе проверки машин перед сезоном 2020 года придраться ни к чему не смогли.

Возникла парадоксальная ситуация: несмотря на то, что воздуховоды были признаны незаконными, судьи разрешили Racing Point и дальше их использовать. Ограничились штрафом в 400 000 евро и лишением команды 15 очков в Кубке Конструкторов — минимальное из возможных наказаний.

Последствия: из чемпионата могут уйти и команды, и спонсоры

Нетрудно представить ярость других коллективов: представитель Red Bull Кристиан Хорнер отметил, что в случае, если FIA и дальше спустит дело "на тормозах", то в Red Bull просто предоставят прошлогодние машины для своей "дочерней" команды Alpha Tauri. А в Renault отметили, что именно за незаконное применение тормозных элементов в прошлом году их лишили всех очков за одну из гонок, заставив к тому же эти элементы снять.

Вне зависимости о действий FIA чемпионат оказался в ловушке: если разрешить то, что сделали в Racing Point, на стартовой решетке по итогам окажутся "клоны" топовых машин чемпионата, а если запретить или прибегнуть к жестким санкциям — как Racing Point, так и Mercedes выразят недовольство, граничащее с уходом из чемпионата.

Владелец Racing Point Лоуренс Стролл, по данным СМИ, может вывести свои активы из чемпионата, оставив его без солидной финансовой подпитки, а представители Mercedes и так достаточно давно говорят о том, что для них все более важным становится вложение в "электрическую" Формулу-Е.

Практически при любом исходе дела FIA получит весомый удар по своей репутации как "арбитра". И остается надеяться лишь на кардинальную смену регламента в 2021 году, которая просто "смоет" все текущие проблемы: командам, по сути, нужно будет собирать болиды с нуля.

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