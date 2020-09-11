Как дизайнеры Nike совместили историю и прогресс в выездной форме Ливерпуля 2020/21

Начав партнерство с подготовки домашней формы "Ливерпуля", дизайнеры Nike Football и представители клуба представили также гостевую форму на сезон 2020/21. О том, почему для формы был выбран необычный бирюзовый цвет и на чем основан принт, ее украшающий — в интервью со Скоттом Мэнсоном, представителем Nike.

Что символизирует принт

Как логотип, так и принт на форме — отсылки к истории клуба и города Ливерпуля.

Художники и дизайнеры старались отдать дань знаменитым Liver Birds (Ливерпульским Птицам) — мифическим созданиям, которые считаются покровителями и хранителями города еще с 1350-х годов и сегодня располагаются на официальном городском гербе.

В мотиве, украшающем форму, использованы листья аканта — это отсылка к знаменитым воротам Шенкли, которые украшены схожим орнаментом. История этих ворот отсылает нас к тренеру Биллу Шенкли — подробнее о нем можно узнать в соответствующих материалах, а мы отметим лишь, что он до сих пор считается одним из самых почитаемых и известных тренеров "Ливерпуля".

Такое бережное отношение к культуре клуба прекрасно дополнено смелым и ярким цветом, который символизирует готовность двигаться вперед.

Почему выбрали бирюзовый цвет

"Мы постарались найти правильный баланс традиционного и современного. Последний раз этот цвет использовался в 1993 году, причем более тонко, — но мы чувствовали, что стали использовать его смелее. Клуб и болельщики были к этому готовы", — отмечает Мэнсон.

Также дизайнерам очень помогла богатая история клуба: у "Ливерпуля" оказалось настолько много интересных вариантов дизайна старой формы, различных символов и прочего, что выбрать было весьма непросто. По их словам, яркий дизайн выездной формы обусловлен более "смелым" характером игры, который команда хотела бы подчеркивать в выездных играх.

"Это символ доверия команде, символ того, что при уважении традиций города Ливерпуля на выезде мы можем дать игрокам больше свободы. Смелое решение", — отмечают дизайнеры.

Как именно создавали форму

Дизайнеры очень глубоко погрузились в культуру клуба и культуру города.

"Мы связались с влиятельными лицами и фанатами клуба, мы поговорили с руководством и игроками. Это своего рода "домашнее задание" — делаешь его, и сразу появляются варианты, появляется вдохновение. Мы достаточно быстро сумели сделать практически готовый дизайн и для домашних, и для выездных матчей. Были правки, но в целом мы понимали — все пройдет отлично, потому что в клубе нас поддерживали и не тянули с согласованиями", — рассказывает Мэнсон.