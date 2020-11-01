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Автор Евгений Стриж

Как японские молодожены стали послами олимпийской сборной Кабо-Верде

Медовый месяц японской пары Рикии и Аюми Катаоки был сорван из-за пандемии коронавируса, но их находчивость в вынужденной самоизоляции в Кабо-Верде позволила им стать послами олимпийской сборной этой страны.

Как японские молодожены стали послами олимпийской сборной Кабо-Верде

В чужой стране без виз и денег: что делать?

Супруги Катаоки завершили треть своего кругосветного путешествия, когда из-за пандемии коронавируса было закрыто сообщение между многими странами. В результате Рикия и Аюми оказались на 5 месяцев заперты на архипелаге из 10 крошечных островов у побережья Западной Африки (Кабо-Верде).

Не имея возможности возобновить путешествие в Европу, а затем и вернуться домой, в Японию, супруги оказались перед выбором: или делать "крюк" через Африку, или как-то адаптироваться к временному проживанию в Кабо-Верде. Поскольку рабочих виз у них не было, японцы вынуждены были перебиваться случайными заработками.

Тем временем о проблеме узнали официальные представители сборной Кабо-Верде на Токио-2021. Они были настолько заинтригованы связями, которые пара установила с местными жителями, что решили включить Рикию и Аюми в состав коллектива как олимпийских послов.

"Они хотят, чтобы я был послом олимпийской сборной. Когда мы вернемся в Токио, то постараемся выполнить просьбы, которые они озвучили", — сказал 30-летний Рикия в интервью для uk. reuters.com через Zoom.

Жители Кабо-Верде: мы благодарим Катаоки за все

Сборная Кабо-Верде никогда не выигрывала олимпийских медалей, несмотря на участие в каждых летних Олимпиадах с 1996 года. По словам представителей сборной, супруги Катаоки не просто помогут местным лучше узнать быт и традиции Японии перед поездкой, но и укрепят связи между странами.

"Мы почувствовали, что Катаоки нужно как-то отблагодарить. Дело в том, что они стали местными знаменитостями — и благодаря этой ситуации про нас написали многие мировые СМИ", — сказал Леонардо Кунья, местный шеф-повар.

Зарабатывать супруги Катаоки смогли достаточно нетривиальным способом: они снимали видео про местные отели и рестораны в обмен на проживание и еду. По счастью, в Японии Рикия работал оператором, а Аюми стала ведущей и рецензентом, в перерывах подрабатывая моделью для местных изданий. "Я часто работал оператором как волонтер. И однажды владелец одного из заведений сначала предложил подработку, а потом бесплатно накормил", — отметил Рикия.

По счастливому стечению обстоятельств, один из отелей, который оценивали японцы, принадлежал бывшему чемпиону мира по виндсерфингу Джошу Ангуло, который и помог вывести историю в СМИ.

Неизвестно, поможет ли сборной Кабо-Верде такая необычная история в плане медалей, но в плане рекламы страны как курорта с гостеприимными хозяевами она несомненно выгодна. И конечно же, здорово видеть гостеприимство и уважительное отношение к "застрявшим" туристам в нелегкие "карантинные" времена.

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